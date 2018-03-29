«Дело резидента США»: суд в Калининграде
В Калининградской области — громкая муниципальная отставка
В Калининградской области — громкая муниципальная отставка. Уволился сити-менеджер Славского района (с 20 тыс. жителей) Константин Панфилов, проработавший в этой должности около двух с половиной лет. «Уходя с должности, я оставляю наш Славский округ в своём сердце. Надеюсь на то, что дальше жителей...
29 марта 2018
Суд над «легальным резидентом США»: подробности из Калининграда
09:50 В Калининграде сегодня, 16 марта, — судебное заседание по иску бывшего депутата Калининградской областной думы и издателя оппозиционной газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова, оспаривающего лишение депутатских полномочий из-за обнаруженной у него грин-карты США. Корреспондент ИА REGNUM...
16 марта 2018
Грин-карта США калининградского экс-депутата «сделана в подвалах Лубянки»?
Бывший депутат Калининградской областной Думы Игорь Рудников не признаёт вида на жительства в США. Об этом он заявил сегодня, 16 февраля, на судебном заседании по иску к региональному парламенту, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события — Центрального районного суда г. Калининграда...
16 февраля 2018