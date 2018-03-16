Объявление о начале заседания в 09:00 по местному времени

09:50

В Калининграде сегодня, 16 марта, — судебное заседание по иску бывшего депутата Калининградской областной думы и издателя оппозиционной газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова, оспаривающего лишение депутатских полномочий из-за обнаруженной у него грин-карты США. Корреспондент ИА REGNUM начинает вести онлайн-трансляцию с места события — Центрального районного суда г. Калининграда.

Наличие вида на жительство за границей по российским законам означает, что такие граждане не имеют права избираться, в том числе в законодательные собрания субъектов РФ. Именно поэтому Калининградская облдума лишила Рудникова статуса народного избранника.

Сам экс-депутат категорически отказывается признаться в получении грин-карты, считая, устами защитника Михаила Золотарёва, что она «сделана в подвалах Лубянки».

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Напомним, Рудников был арестован минувшей осенью по обвинению в вымогательстве $50 тысяч у генерала Виктора Леденёва, возглавляющего региональное управление СКР. Сейчас обвиняемый находится в московском СИЗО «Лефортово».

Грин-карта США на имя IGOR RUDNIKOV была обнаружена во время оперативного сопровождения ФСБ уголовного дела. Экспертиза подтвердила подлинность пластикового документа, в частности, на карте есть отпечаток пальца Рудникова.

Наличие такого документа означает, что человек является резидентом Соединённых Штатов Америки, то есть фактически имеет двойное гражданство. Сам Рудников последние несколько лет периодически ездил в Америку к своему 17-летнему сыну, который проживает там с малых лет и, судя по информации с личного сайта Рудникова-младшего, мечтает служить летчиком ВВС США.

Несколько дней назад стало известно, что в отношении Рудникова возбуждено еще одно уголовное дело, теперь — по ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве»).