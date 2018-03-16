Суд над «легальным резидентом США»: подробности из Калининграда
В Калининграде сегодня, 16 марта, — судебное заседание по иску бывшего депутата Калининградской областной думы и издателя оппозиционной газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова, оспаривающего лишение депутатских полномочий из-за обнаруженной у него грин-карты США. Корреспондент ИА REGNUM начинает вести онлайн-трансляцию с места события — Центрального районного суда г. Калининграда.
Наличие вида на жительство за границей по российским законам означает, что такие граждане не имеют права избираться, в том числе в законодательные собрания субъектов РФ. Именно поэтому Калининградская облдума лишила Рудникова статуса народного избранника.
Сам экс-депутат категорически отказывается признаться в получении грин-карты, считая, устами защитника Михаила Золотарёва, что она «сделана в подвалах Лубянки».
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Напомним, Рудников был арестован минувшей осенью по обвинению в вымогательстве $50 тысяч у генерала Виктора Леденёва, возглавляющего региональное управление СКР. Сейчас обвиняемый находится в московском СИЗО «Лефортово».
Грин-карта США на имя IGOR RUDNIKOV была обнаружена во время оперативного сопровождения ФСБ уголовного дела. Экспертиза подтвердила подлинность пластикового документа, в частности, на карте есть отпечаток пальца Рудникова.
Наличие такого документа означает, что человек является резидентом Соединённых Штатов Америки, то есть фактически имеет двойное гражданство. Сам Рудников последние несколько лет периодически ездил в Америку к своему 17-летнему сыну, который проживает там с малых лет и, судя по информации с личного сайта Рудникова-младшего, мечтает служить летчиком ВВС США.
Несколько дней назад стало известно, что в отношении Рудникова возбуждено еще одно уголовное дело, теперь — по ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве»).
Через десять минут начнётся заседание. Ждём приглашения в зал. В коридоре адвокат Рудникова демонстрирует ксерокопию из дипмиссии США в России на английском языке, где говорится о предоставлении Рудникову вида на жительство в 2013 году.
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Ожидается, что истец Рудников будет выступать по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». Зал заседания забит под завязку — журналисты, разновозрастные поклонницы Рудникова из числа читателей, из известных калининградцев — бывший депутат облдумы Витаутас Лопата. Видеосвязь пока не работает.
Ждём судью Эльзессера. Рудников вышел на связь. Как только он появился на экране, взметнулись руки группы поддержки.
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Рудников одет в чёрный свитер, сидит за решёткой с опущенной пока головой.
Адвокат Золотарёв выступил с неожиданным ходатайством — пообщаться с Рудниковым наедине, без присутствия судьи. Суд отказал, также удивившись такой инициативе.
Рудников также попросил пообщаться один на один с адвокатом, мотивируя тем, что получил документы лишь вчера в 22:00. Судья вторично отказал, сославшись на то, что видеоконференция предназначена для проведения открытого судебного процесса, а не для личного общения адвоката с подзащитным.
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В зале становится душно. Люди в шутку перешептываются, мол, открыть бы окно, но «прокурора застудим» (прокурор Сергей Леонтьев сидит непосредственно у окна).
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Адвокат Рудникова Золотарев выступает с пространственной речью о том, что права подзащитного нарушаются всеми силовыми структурами. Звучат фразы «адъютанты Путина», «госдеп США».
Судья говорит, что следователь СК России направил документ из посольства США в Москве от 19 января 2018 года о том, что Рудников стал легальным резидентом США в 2015 году и сохраняет свой статус до сих пор.
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Документ из дипмиссии США пока пришёл по факсу, за что зацепился адвокат. Мол, раз нет оригинала, то о чем говорить.
«Так всегда делают, чтобы потом уйти от ответственности», — считает Золотарев.
Адвокат ходатайствует об отложении, чтобы Рудников изучил новые документы. Экс-депутат говорит, что в первый раз слышит о письме из посольства США.
«Я бы хотел увидеть эти бумаги, а то получается странная ситуация, вы оперируете документами, которые я сам не видел», — сказал Рудников.
Судья объявил перерыв до 30 марта.
Продолжаю трансляцию на улице. Познакомиться с документом, который тут походя окрестили «письмом из госдепа», пока не удаётся. Прокурор и адвокат, демонстрируя редкое единодушие, не дают перефотографировать бумагу и обнародовать. У каждого своя причина.
Адвокат лишь сказал, что письмо на двух языках — русском и английском, и что в нем «много странного». Защитник усиленно намекал, что и «письмо из госдепа» тоже может стать подделкой ФСБ. Короче, как в анекдоте:
— О Мертвом море слышали?
— Да.
— Тоже Путин убил.
Короче, интригу сохраняют все участники процесса, чтобы у журналистов не пропал интерес к следующему заседанию, которое состоится накануне Дня дурака. Кстати, к этому дню завершается срок заключения под стражей Игоря Рудникова. Правда, мало кто из сегодня опрошенных у суда людей выразил уверенность в том, что «депутат-резидент» будет отпущен, например, под домашний арест.
На этом трансляцию завершаю. Любите Россию.