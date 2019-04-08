Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии
Эрдоган заявил о готовности Турции к военной операции в Сирии
Турция готова к проведению новой военной операции в Сирии и будет обсуждать этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, заявил 8 апреля в эфире NTV турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы подготовили все, что необходимо (для операции), вдоль границы с Сирией. В ходе двусторонней встречи...
8 апреля 2019
Правительство Турции поддерживало тесные связи с ИГИЛ* в Сирии
Новостной ресурс Homeland Security Today опубликовал интервью с так называемым послом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции. В ходе пятичасовой беседы Абу Мансур аль-Магреби рассказал, как он выполнял свои функции дипломатического представителя террористической...
19 марта 2019
Турция по Сирии ведет с Россией двойную игру
По информации новостного ресурса Al-Masdar News, 18 февраля был ранен верховный главнокомандующий террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Мохаммад Аль-Джулани (при рождении Ахмад Хусейн аш-Шараа). Ранее группировка носила название...
20 февраля 2019
Более 300 тыс. беженцев вернулись в Сирию из Турции
К середине февраля 2019 года более 300 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Турции, пишет газета Daily Sabah. Как заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, к этому моменту в Сирию вернулись 311 698 человек. По его словам, возвращение беженцев в родные города стало возможным...
19 февраля 2019
В Сирии погиб турецкий военнослужащий
Представители министерства обороны Турции заявили, что в сирийском Африне погиб их военнослужащий, сообщает 18 февраля Anadolu Ajansi. Военный погиб принимая участие в контртеррористической деятельности, так эту спецоперацию оценивают в Анкаре. Подробности гибели военного, а также его звание и имя...
18 февраля 2019
Турция перебросила на границу с Сирией самоходные артиллерийские установки
Самоходные артиллерийские установки (САУ) Вооруженных сил (ВС) Турции переброшены в приграничную с Сирией провинцию Газиантеп. Об этом сообщает информагентство Anadolu Ajansı. «Самоходные артиллерийские установки из различных войсковых частей ВС Турции … переправили в Газиантеп», — передает...
30 декабря 2018
Власти Сирии пригрозили Турции «другими мерами» за невывод войск
Турция должна вывести все свои силы с сирийской территории. Об этом заявил 29 ноября в Астане постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. Если власти Турции действительно хотят помочь Сирии, их военные должны покинуть территорию республики. В первую очередь вывести следует войска, незаконно вошедшие в...
29 ноября 2018
Постпред Сирии в ООН назвал действия Турции в Сирии «явной агрессией»
Турция вместо согласованной легковооружённой полицейской миссии ввела в города на севере Сирии вертолёты, солдат и тяжелую технику. Это представляет собой явную агрессию. Такое заявление на переговорах в Астане сделал постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. Читайте также: Сирия...
29 ноября 2018
Турция арестовала десятки боевиков в Сирии
Турецкая армия и наиболее подконтрольные ей боевики на днях начали проведение специальной операции в северной части провинции Алеппо. Операция посвящена поиску и аресту мародеров, а также тех боевиков, которые занимаются похищением людей с целью выкупа. Место проведения операции — это район города...
18 ноября 2018
США продолжают оказывать поддержку курдским формированиям — Эрдоган
Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку курдским формированиям, которые «угрожают безопасности Турции», заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в колонке для газеты «Коммерсантъ». "Необычайная поддержка, которая в последнее время оказывалась, особенно со стороны США, силам ПДС («Партия...
24 сентября 2018
Сирийские курды предстанут перед судом Турции
По меньшей мере девять членов «Отрядов народной самообороны», состоящих преимущественно из сирийских курдов, были доставлены в турецкий суд, сообщает 19 сентября Anadolu. Повстанцы обвиняются в убийстве двух турецких солдат во время боев за сирийский Африн. Инцидент произошел во время обороны...
19 сентября 2018
Президент Турции: «Мир должен остановить Асада»
Если войска президента Сирии Башара Асада продолжат наступление на мятежный Идлиб, поплатится весь мир, предупреждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 10 сентября в журнале The Wall Street Journal вышла статья турецкого президента, озаглавленная «Мир должен остановить Асада». В тексте Эрдоган...
11 сентября 2018
Силовое урегулирование в Идлибе приведет к катастрофе — глава МИД Турции
Попытки силового урегулирования ситуации в сирийском Идлибе приведут к катастрофе не только в этом районе, но могут стать угрозой для будущего всей страны, заявил 24 августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. По его словам...
24 августа 2018
Германия значительно сократила поставки оружия в Турцию и Саудовскую Аравию
В конце 2017 года Германия была четвертым по величине экспортёром вооружения в мире. Федеральное правительство захотело изменить это и значительно сократило некоторые поставки, пишет Handelsblatt 21 августа. В первую очередь, сокращены поставки в Турцию и Саудовскую Аравию. Это следует из ответа...
21 августа 2018
Эрдоган сказал, что Турция прощается с США
Турецкое агентство «Анадолу» 12 августа опубликовало материал о выступлении президента Турции Эрдогана на собрании правящей Партии справедливости и развития в городе Трабзон. Эрдоган сказал, что его страна прощается с тем (США, — прим. ИА REGNUM ), кто пожертвовал стратегическим партнерством и...
14 августа 2018
Правозащитники: Турция закрывает глаза на преступления в Африне
Правозащитная организация Amnesty International обвинила вооруженные силы Турции в попустительстве при нарушении прав человека в сирийском Африне, сообщает 2 августа Al Arabia. Правозащитники утверждают, что с момента оккупации Африна турецкими военными на местных жителей обрушился целый спектр...
2 августа 2018
Модель успеха: Тегеран, Москва, «Хезболлах»
Не успели комментаторы отойти от шока от того, что президенты России и США так ничего и не «обсудили» по поводу вывода из Сирии военных советников Ирана и шиитских добровольцев, как тут же пошли дипломатические угрозы Турции и рецидивы авиатак Израиля. При этом сирийская армия, военные советники из...
25 июля 2018
Испанский суд отменил европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона
Судья Верховного судья Испании Пабло Льярена отверг экстрадицию из Германии бывшего председателя Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона на условиях, согласованных судом немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн, пишет газета ABC 19 июля. В опубликованном заявлении судья критикует «отсутствие...
19 июля 2018
Турция и США договорились о совместных действиях против сирийских курдов
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Вашингтон договорились о совместных действиях против Рабочей партии Курдистана на территории Сирии, сообщает 6 июля Anadolu. «В нашей дорожной карте есть четкий консенсус с США относительно совместных действий против Рабочей...
6 июля 2018
Турция и США договорились о патрулировании в Манбидже
Турецкая и американская стороны продолжают консультации по патрулированию территории в сирийском районе Манбидж. Соответствующие встречи состоялись 22 и 23 июня, передает 26 июня турецкое агентство «Анадолу». С 18 июня военные США и Турции независимо друг от друга осуществили четыре этапа...
26 июня 2018