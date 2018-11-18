Африн, Сирия, 18 ноября, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Турецкая армия и наиболее подконтрольные ей боевики на днях начали проведение специальной операции в северной части провинции Алеппо. Операция посвящена поиску и аресту мародеров, а также тех боевиков, которые занимаются похищением людей с целью выкупа. Место проведения операции — это район города Африн.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий солдат

Кроме этого, в Африне увеличено время комендантского часа. Все это направлено на снижение уровня преступности в данном районе. В ходе спецоперации арестовано несколько десятков боевиков, подозреваемых в совершении преступлений.

Следует отметить, что нередки случаи, когда одна протурецкая группировка похищает боевиков из другой протурецкой группировки ради выкупа. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Сирийский регион Африн перешел под контроль турецких военных и подконтрольных им боевиков в марте этого года. Это был результат военной операции «Оливковая ветвь». Основанием для турецкой операции послужило наличие в этом районе курдских вооруженных отрядов Народных защитников, которые Турция считает сирийской ветвью запрещенной Рабочей партии Курдистана и относит к террористическим организациям.