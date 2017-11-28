Убийство новгородского предпринимателя Валерия Тяна
У следствия появился фоторобот убийцы новгородского бизнесмена Тяна
Убийство новгородского предпринимателя Валерия Тяна, совершённое в ноябре 2015 года, остаётся нераскрытым. При этом, как сообщил в эфире программы «Вести. События неделя (Великий Новгород)» исполняющий обязанности начальника отдела криминалистики следственного управления СКР по Новгородской области...
28 ноября 2017
Начальник новгородской полиции: Убийцу бизнесмена Валерия Тяна ищут
Работа по раскрытию убийства предпринимателя Валерия Тяна ведётся по нескольким направлениям. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 марта, заявил начальник управления МВД России по Новгородской области Сергей Коломыцев в Новгородской областной думе, отвечая на вопросы депутатов...
23 марта 2016
По делу об убийстве новгородского бизнесмена допросили более 30 свидетелей
По делу об убийстве новгородского предпринимателя Валерия Тяна, совершённого 6 ноября, следователями допрошено более 30 свидетелей. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новгородской области Анастасия Садриева. По её словам, назначено более 10...
13 ноября 2015
СКР ищет очевидцев убийства новгородского бизнесмена Валерия Тяна
В связи с расследованием убийства новгородского предпринимателя Валерия Тяна следственное управление СКР по Новгородской области обратилось за помощью к новгородцам — возможным свидетелям преступления. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 ноября, в пресс-службе ведомства, следователям могут помочь...
8 ноября 2015
Убийство новгородского предпринимателя: уголовное дело переквалифицировано
В Великом Новгороде в связи со смертью предпринимателя Валерия Тяна уголовное дело переквалифицировано на более тяжкую статью — по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России. В Валерия...
7 ноября 2015
Новгородский бизнесмен, в которого стрелял неизвестный, умер в больнице
Новгородский предприниматель Валерий Тян, на которого сегодня, 6 ноября, было совершено покушение в Великом Новгороде, скончался в реанимации после операции. Об этом сообщают новгородские СМИ со ссылкой на данные регионального управления Следственного комитета РФ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в...
6 ноября 2015
СМИ: В Великом Новгороде стреляли в потерпевшего по «дорожному» делу
В Великом Новгороде сегодня, 6 ноября, совершено покушение на одного из потерпевших по резонансному «дорожному» делу — генерального директора ЗАО «Трест зелёного хозяйства» Валерия Тяна. Как сообщает интернет-издание «Прямая речь», в бизнесмена стреляли из пистолета с глушителем. С глубоким...
6 ноября 2015