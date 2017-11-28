Великий Новгород, 28 ноября, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Убийство новгородского предпринимателя Валерия Тяна, совершённое в ноябре 2015 года, остаётся нераскрытым. При этом, как сообщил в эфире программы «Вести. События неделя (Великий Новгород)» исполняющий обязанности начальника отдела криминалистики следственного управления СКР по Новгородской области Алексей Черноперов, следствие располагает поминутным маршрутом перемещений предпринимателя Тяна в день убийства — 6 ноября 2015 года.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

«У нас есть композиционный портрет лица, произведшего выстрелы, известна марка оружия и есть сведения об автомобиле, на котором скрылся подозреваемый», — сообщил Черноперов.

По уголовному делу допрошено несколько десятков свидетелей, изъяты и проанализированы 27 Гб информации с камер видеонаблюдения Великого Новгорода и Новгородского района, проведено 5 судебных экспертиз, уточняет ИА «Великий Новгород.ру». По данным издания, в качестве основной рассматривается версия об убийстве Валерия Тяна в связи с его предпринимательской деятельностью. По данным следствия, оно было тщательно спланировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предпринимателя Валерия Тяна неизвестный стрелял 6 ноября 2015 года около 16:00 во дворе дома 31/1 на улице Псковской Великого Новгорода. Преступник с места происшествия скрылся, а раненый предприниматель был госпитализирован в больницу, где вечером того же дня скончался.

Валерий Тян как генеральный директор ЗАО «Трест зеленого хозяйства» был потерпевшим по резонансному «дорожному» делу, пятеро фигурантов которого, в том числе бывший первый заместитель губернатора Новгородской области Арнольд Шалмуев, приговорены судом к реальным срокам лишения свободы.

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