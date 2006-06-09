Теракт в поезде «Грозный — Москва»
Начинается процесс по делу о подрыве поезда "Грозный-Москва"
В Москве 9 июня начинается судебный процесс по делу о подрыве пассажирского поезда "Грозный-Москва" 12 июня 2005 г. На скамье подсудимых - двое москвичей Владимир Власов и Михаил Клевачев. ИТАР-ТАСС напоминает, что они обвиняются в терроризме и покушении на убийство по мотивам национальной розни...
9 июня 2006
Установлены виновные в совершении теракта в поезде "Грозный - Москва"
Названы имена подозреваемых в организации подрыва пассажирского поезда "Грозный - Москва". По данным прокуратуры, именно Владимир Власов и Михаил Клевачев совершили подрыв. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на их арест. Власов и Клевачев являются членами радикальной организации РНЕ (Русское...
2 июля 2005
Башкирские железнодорожники готовы противостоять террористам
В связи с терактом, произошедшем 12 июня с поездом Грозный-Москва, на Башкирском отделении Куйбышевской железной дороги усилены меры безопасности. Так, по сообщению представителя службы по связям с общественностью куйбышевской магистрали, на вокзалах Башкирии, в поездах и электричках усилена охрана...
16 июня 2005
В аэропорту "Нижний Новгород" усилены меры безопасности
В международном аэропорту "Нижний Новгород" усилены меры безопасности в связи с угрозой совершения терактов. Об этом ИА REGNUM сообщил первый заместитель генерального директора аэропорта Анатолий Коваленко. Он напомнил, что меры безопасности усилены практически на всех объектах транспорта, в том...
15 июня 2005
Взрыватели рельса под поездом Грозный-Москва курят "Мальборо"
Следствие по делу о подрыве поезда Грозный-Москва продолжает работать по двум основным направлениям. С одной стороны, террористов пытались найти, опросив жителей ближайших дачных поселков. С другой, эксперты-взрывотехники пытались вычислить создателя бомбы "по почерку" и выйти на экстремистов таким...
15 июня 2005
Пассажирка поезда "Грозный - Москва": Зачем чеченцам взрывать своих?
Террористический акт в поезде "Грозный - Москва" 12 июня не могли совершить чеченцы. Так считает студентка третьего курса Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского Элита Магомадова, оказавшаяся в числе пассажиров злосчастного поезда. В редакцию ИА REGNUM Сегодня 14 июня поступил текст...
14 июня 2005
В связи с терактом под Москвой на Вологодском отделении СЖД усилен режим работы
Сразу же после теракта в Московской области по всем отделениям Российских железных работ были разосланы телеграммы с распоряжением о введении усиленного режима работы. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс службе Вологодского отделения СЖД, 12 и 13 июня были осмотрены пути, все сооружения...
14 июня 2005
Из-за подмосковного теракта в Челябинске усилены меры безопасности
В Челябинской области усилены меры безопасности на транспортных объектах. Это связано с событиями в Московской области, предает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВД на транспорте по Челябинской области, для обеспечения безопасности южноуральцев усилено...
14 июня 2005
Поезд "Грозный-Москва" и машину Чубайса подорвали похожими бомбами
Эксперты отмечают схожесть бомбы, использованной при подрыве поезда Грозный-Москва в Московской области и при покушении на главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. Об этом сообщил взрывотехник, причастный к расследованию, передает РСН. По его словам, террористы, подорвавшие поезд "Грозный-Москва"...
14 июня 2005
Из-за подрыва поезда вокзалы Северо-Запада охраняются в усиленном режиме
После подрыва пассажирского поезда в Московской области транспортная милиция Северо-Запада России была переведена на усиленный режим работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного УВД на транспорте, личный состав был поднят по тревоге сразу же после сообщения о взрыве на железной...
14 июня 2005
В УрФО усилены меры безопасности на всех транспортных объектах
Усилены меры безопасности на объектах транспорта в связи с терактом, произошедшим в это воскресенье в поезде "Грозный-Москва", рассказал начальник пресс-службы Свердловского управления внутренних дел на транспорте Алексей Болковский. "Усилены наряды милиции, патрулирование крупных автовокзалов и...
14 июня 2005
На ДВЖД усилены меры безопасности в связи с терактом на Московской ЖД
В связи с террористическим актом 12 июня, который произошел на перегоне Узуново-Боготищево (158 километр Московской железной дороги ), когда в результате взрыва сошли с рельсов 7 вагонов поезда № 382 сообщением "Грозный-Москва", на Дальневосточной железной дороге усилены меры безопасности. Об этом...
14 июня 2005
Подрыв поезда Грозный-Москва - отвлекающий удар?
Подрыв поезда Грозный-Москва в Подмосковье, для которого использовался 3-килограммовый заряд тротила, вызывает много вопросов у следствия и у СМИ. Обошлось без жертв лишь благодаря тому, что бомба взорвалась перед локомотивом, а не под ним или одним из вагонов, заполненных пассажирами. Вторая...
14 июня 2005
Для взрыва поезда №382 был использован тротил (Подмосковье)
По предварительным данным, для совершения теракта на железной дороге в Подмосковье использовался тротил. Точный тип взрывчатки, которую использовали террористы для совершения преступления, ещё предстоит определить. Собранные на месте теракта вещественные доказательства также свидетельствуют о том...
13 июня 2005
МВД усиливает меры безопасности на железной дороге
В связи с терактом в Подмосковье, где на 153-м км московской железной дороги был подорван пассажирский поезд Грозный-Москва, МВД усиливает меры безопасности на привокзальных площадях, вокзалах и железнодорожных станциях. Как сообщает "Эхо Москвы", милиционеры сопровождают пригородные электрички и...
13 июня 2005
Движение поездов на взорванном участке восстановлено
Около 10 часов потребовалось для того, чтобы полностью восстановить движение на поврежденном накануне участке Павелецкой железной дороги в Подмосковье. Все составы следуют строго по расписанию, сообщает ИТАР-ТАСС. Подъем с поврежденных путей последнего из четырех сошедших с рельсов вагонов поезда...
13 июня 2005
Все поезда Павелецкого направления отправляются по расписанию
Все поезда с Павелецкого направления в Москве отправляется по расписанию, движение пассажирских поездов не прерывалось. Поезд №381 из Москвы в Грозный также отправился по расписанию, в 15.50 мск. На перегоне Узуново-Боготищево продолжают работать следователи. Поезда идут по окружным маршрутам...
12 июня 2005
Катастрофа поезда №382: мощность взрывного устройства составила 5 кг тротила
Мощность взрывного устройства, приведшего к крушению поезда №382 "Москва-Грозный" в Подмосковье, составляет около 5 кг в тротиловом эквиваленте. "Взрывное устройство сработало на путях в том районе, где железная дорога делает поворот. По предварительным данным, его мощность оценивается в 5 кг в...
12 июня 2005
Поезд "Москва-Грозный" отправится в 15:50 с Павелецкого вокзала
Поезд №381 Москва-Грозный отправится по расписанию, сегодня в 15:50 с Павелецкого вокзала. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОАО "Российские железные дороги". Как отметили в пресс-службе, никаких изменений в расписании движения других поездов не предусматривается
12 июня 2005
Движение Московской железной дороге восстановят к середине дня
Движение на участке Московской железной дороги, где сегодня утром произошла катастрофа пассажирского поезда "Москва-Грозный", будет восстановлено к середине дня. Об этом сообщили ИА REGNUM в службе по связям с общественностью ОАО "Российские железные дороги". Как в пресс-службе сообщили также...
12 июня 2005