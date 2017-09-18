80-летие образования Краснодарского края
Праздник с осадком: в Краснодаре чиновники оказались важнее инвалидов
Краснодарский край широко отметил юбилей со дня основания региона. Торжества в честь 80-летия Кубани и 225-летия освоения казаками кубанских земель прошли по всему краю — во всех городах и районах. Основным местом празднования стала кубанская столица, предаёт ИА REGNUM 18 сентября. Главное...
18 сентября 2017
Жители Кубани получили поздравление от Путина
Кубанцы по праву могут гордиться историей родного края, ратными победами и трудовыми свершениями многих поколений своих земляков. Об этом говорится в поздравительной телеграмме с 80-летием Краснодарского края, которую президент РФ Владимир Путин направил в адрес руководства региона. «Сегодня Кубань...
13 сентября 2017