Краснодар, 18 сентября, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Краснодарский край широко отметил юбилей со дня основания региона. Торжества в честь 80-летия Кубани и 225-летия освоения казаками кубанских земель прошли по всему краю — во всех городах и районах. Основным местом празднования стала кубанская столица, предаёт ИА REGNUM 18 сентября.

Admkrai.krasnodar.ru Торжества в Краснодаре

Главное торжество прошло 16 сентября в краснодарском спортивном комплексе «Баскет-холл», где на площади более чем 20 га развернулись интерактивно-развлекательные и концертные площадки. Свои основные достижения в аграрной и промышленной сферах, сельском туризме, традиционной народной культуре и ремеслах представили все 44 муниципалитета. На выставке-ярмарке более 300 мастеров выставили на всеобщее обозрение свои произведения декоративно-прикладного искусства.

С утра и до вечера звучала музыка — выступили самодеятельные и профессиональные коллективы, играл сводный духовой оркестр Кубани, объединяющий 12 оркестров и более 200 музыкантов. Создавали атмосферу праздника для кубанцев почти четырех тысячи артистов, в том числе звезды эстрады — народный артист России Олег Газманов и группа «Хор Турецкого». Всего в торжествах приняли участие более 40 тыс. человек.

Праздник удался на славу, однако не для всех он оказался весёлым. Так, инвалид первой группы, член общественной палаты Краснодара Валерий Ляшенко, получивший приглашение на праздник от администрации, не смог припарковать свой автомобиль. Власти ранее заверили его, что для приглашённых, в том числе маломобильных граждан, забронированы 200 парковочных мест.

Однако, как заявил сам Лященко, найти место на парковке ему не удалось. Он приехал в указанное время, показал сотрудникам полиции приглашение и пояснил, что является инвалидом первой группы и передвигается с помощью кресла-коляски. Но на вопрос, где можно припарковать машину, получил ответ, что въезд только по специальным пропускам, которые есть у сотрудников администрации города и края.

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«Почему бы эти места не предоставить тем, кто в этом реально нуждается? А вот администрации можно было выделить автобус и довести их к месту проведения мероприятия», — цитирует «Блокнот — Краснодар» слова Валерия Лященко.

Ущемлённый в своих правах инвалид уже направил заявление в адрес администраций Кубани и Краснодара, а также прокуратуру.

Добавим, что на сегодня в Краснодаре насчитывается более 47 тыс. парковочных мест, из которых более 6,5 тыс. входят в состав платных муниципальных парковок. 10% машиномест по закону должны отводиться под места для инвалидов.

По данным городского управления соцзащиты населения, на 1 октября 2016 года в Краснодаре проживает более 74,1 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья. Из них свыше 6,4 тыс. инвалидов I группы, свыше 47,1 тыс. — II группы.