Массовое убийство противников переворота: Одесса, 2 мая 2014
Школьников следует учить, как жечь «сепаратистов» — экс-депутат Рады
Радикалы, сжигавшие людей в Одессе, должны были стать «героями на Украине». Об этом заявила экс-депутат Рады Ирина Фарион в эфире львовского телеканала «НТА». По её словам, пожар 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов остановил «сепаратистов» в Одессе. Те, кто его устроил, должны считаться «героями...
16 мая 2020
Кургинян: «Одесская Хатынь» — апогей современного украинского нацизма
События в Одессе 2 мая 2014 года — демонстрация наивысшей мерзости современной бандеровской власти на Украине, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Кургинян отметил, что в Одессе в мае 2014 года...
4 мая 2020
Одесская трагедия: кто разжёг ненависть на Украине и как её погасить
Смена Петра Порошенко на Владимира Зеленского привела к тому, что в настоящее время в украинской политике правит иезуитство, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в воскресенье, 3 мая, комментируя заявление МИД Украины. Как соо б щалось ранее, в годовщину убийства нацистами мирных граждан в...
3 мая 2020
В Госдуме назвали цинизмом и наглостью обвинения Украины по Одессе
В Госдуме осудили обвинения РФ со стороны МИД Украины о нежелании выяснять причины трагедии в Одессе и назвали их «цинизм и наглость», передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая. «Киев по примеру своих заокеанских кураторов пытается снять с себя ответственность и найти оправдание собственному...
3 мая 2020
Нам до сих пор угрожают – выжившие участники одесского Антимайдана
Радикалы приходят в годовщину сожжения людей в здании Дома профсоюзов с шашлыками на шампурах и поздравляют пришедших почтить память друзей и близки «с праздником», рассказали выжившие участники трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в авторском фильме Даниила Журавского «Без права на мнение»...
3 мая 2020
МИД Украины: Россия препятствует расследованию трагедии в Одессе
Россия не заинтересована в расследовании трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года и чинит препятствия разбирательству, полагают власти Украины. Об этом говорится в заявлении украинского МИД, опубликованном на сайте министерства. Россия названа украинским МИД «единственной стороной...
3 мая 2020
МИД Украины обвинил Россию в лицемерии в годовщину трагедии в Одессе
В то время как украинские правоохранители вот уже как шесть лет «делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных» в убийстве противников Майдана в одесском доме профсоюзов, Россия использует трагедию 2 мая для разжигания вражды и ненависти. Такое заявление сделал МИД...
3 мая 2020
Миронов: устроившие ад в Доме профсоюзов в Одессе ответят за всё
Устроившим ад в Доме профсоюзов в Одессе придётся отвечать за все, уверен лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщало ИА REGNUM, шесть лет назад, 2 мая 2014 года группа украинских радикалов атаковала лагерь «Антимайдана» на Куликовом поле. Люди укрылись в Доме...
2 мая 2020
К трагедии 2 мая в Одессе причастна прошлая украинская власть — эксперт
За предыдущие пять лет виновники массового убийства в одесском Доме профсоюзов не были наказаны, поскольку ими являются представители предыдущей украинской власти, заявил политолог Евгений Филиндаш 5 ноября в эфире телеканала 112.ua. «Ряд деятелей той власти — они, по многим сведениям, были...
5 ноября 2019
Команда Зеленского обманула избирателей — эксперт
Отказ Верховной рады от создания следственной комиссии по расследованию трагедии 2 мая в Одессе является прежде всего обманом избирателей президента Украины Владимира Зеленского, заявил 31 октября политический аналитик Алексей Калиниченко, сообщил телеканал 112.ua. «Это полный обман надежд...
31 октября 2019
Медведчук: «Слуга народа» не хочет расследования одесской трагедии 2 мая
На Украине сегодня, 30 октября, политики и эксперты обсуждают отказ Верховной рады расследовать факты массовых беспорядков в городе Одессе, которые произошли 2 мая 2014 г. и повлекли за собой гибель почти 50 человек, передает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, ранее партия «Оппозиционная платформа...
30 октября 2019
Рада отклонила создание комиссии по расследованию трагедии 2 мая в Одессе
Верховная рада Украины проголосовала против создания временной следственной комиссии по вопросам расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, сообщило 30 октября издание Liga.net. За создание комиссии проголосовали 79 депутатов, против — 73, воздержались — 164 и не голосовали 73 человека...
30 октября 2019
Против экс-спикера Рады возбудили дело
Государственное бюро расследований завело против бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия уголовное дело, в рамках которого проверит его причастность к событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом рассказал сам Парубий 23 сентября на своей странице в социальной сети Facebook. Следователи...
23 сентября 2019
Бывшему замминистра МВД Украины прописали арест по «делу майдана»
Бывшему заместителю министра внутренних дел Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины. Читайте также: Генеральный прокурор Украины рассказал об аудите дел «майдана» "Следственным судьей Печерского районного суда Киева 16...
18 сентября 2019
Уволен директор Одесского художественного музея: подробности и комментарии
Одесский областной совет досрочно расторг контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 сентября, передает корреспондент. За увольнение Ройтбурда проголосовал 51 депутат, и лишь трое были против, передает корреспондент...
4 сентября 2019
На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе
Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале...
27 августа 2019
ГБР Украины установит роль Парубия в трагедии 2 мая в Одессе — Портнов
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины установит степень ответственности экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу о гибели людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, заявили юрист Андрей Портнов 22 августа на своём telegram-канале. «Чтобы дать процессуальный старт изучению...
23 августа 2019
Арестованного на Украине гражданина РФ Мефедова могут освободить под залог
Гражданин России Евгений Мефедова, который проходит по уголовному делу об участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, может выйти на свободу. Такое решение сегодня, 16 августа, принял Центральный районный суд города Николаева. Читайте также: Мефедову в Одессе продлили срок содержания...
16 августа 2019
В Госдуме подсказали Климкину ответ на «бандитизм» России
В Госдуме осудили оценку министра иностранных дел Украины Павла Климкина выдачи паспортов граждан РФ жителям ДНР и ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая. «Иначе как агонией представителя уходящей команды Порошенко это не назовешь», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам...
7 мая 2019
Националисты устроили «Марш украинского порядка» в Одессе
Так называемый «Марш украинского порядка», организованный националистическими организациями, прошел в Одессе 2 мая 2019 г. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на свои источники. Шествие националистов, среди которых были представители «Национального корпуса» (организация, деятельность которой...
2 мая 2019