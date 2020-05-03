Одесса, Украина, 3 мая, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Смена Петра Порошенко на Владимира Зеленского привела к тому, что в настоящее времяв украинской политике правит иезуитство, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в воскресенье, 3 мая, комментируя заявление МИД Украины.

RADAK1 Одесса. 2 мая 2014

Как сообщалось ранее, в годовщину убийства нацистами мирных граждан в одесском Доме профсоюзов министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором сказано, что«события в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта «Новороссия», направленного на дестабилизацию украинского востока и юга».

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