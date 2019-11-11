Дело Вороненкова и Максаковой
Адвокат подозреваемого в организации убийства Вороненкова погиб на Украине
В Житомирской области во время конфликта на охоте погиб адвокат Святослав Пархоменко, ранее защищавший интересы подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Александра Лося, сообщили 10 ноября в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины. «Во...
11 ноября 2019
На Украине убит один из свидетелей по делу о смерти Дениса Вороненкова
На Украине убит в перестрелке один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимир Борох, сообщает 25 октября LIGA.net. По предварительным данным, перестрелка произошла на одной из центральных улиц Харькова возле супермаркета. Кроме погибшего Владимира Бороха ещё...
25 октября 2019
В Харькове убили одного из свидетелей по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в результате перестрелки погиб один из свидетелей по делу об убийстве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает «РБК Украина». Речь идет о Владимире Борохе, который погиб сегодня в результате перестрелки в Харькове. Перестрелка...
25 октября 2019
Дело Вороненкова: Максакова обратилась к руководству СКР
Материалы, которые могут свидетельствовать о возможной причастности Дениса Панаитова к убийству бывшего депутата Дениса Вороненкова, следует проверить сотрудникам Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщила в эфире программы «Новые русские сенсации» телеканала НТВ певица Мария Максакова...
2 июня 2019
Максакова извинилась перед бывшим мужем
Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова извинилась перед бывшим мужем Владимиром Тюриным, которого ранее называла возможным убийцей Вороненкова. Об этом она заявила 26 мая в интервью телеканалу НТВ. По словам Максаковой, подозревать бывшего мужа в причастности...
27 мая 2019
Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга. Об этом она заявила на заседании Шевченковского районного суда в Киеве, написал украинский журналист Виталий Губин на своей странице в...
24 апреля 2019
Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова
Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua. Она, явившись на заседание Шевченковского районного суда (Киев) 23 апреля, заявила, что к убийству не причастен и Владимир Тюрин...
24 апреля 2019
В Москве задержали одного из похитителей соучастника убийства Вороненкова
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали одного из троих подозреваемых в похищении гражданина Украины Юрия Василенко, который проходит фигурантом уголовного дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Читайте...
1 февраля 2019
Суд прекратил дело против убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова
Тушинский суд Москвы прекратил без права на реабилитацию уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве весной 2017 года. С ходатайством о прекращении уголовного дела ранее обратился сын бывшего депутата Николай Вороненков. «Уголовное дело в отношении Дениса...
29 октября 2018
Родственники Вороненкова согласились на закрытие его дела
Родственники убитого на Украине бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова согласились на закрытие его уголовного дела, об этом 29 октября заявил его сын Николай во время заседания в Тушинском суде Москвы. «Я хотел бы выразить согласие с прекращением дела в связи со смертью (Дениса Вороненкова)»...
29 октября 2018
В БПП не видят политики в захвате имущества певицы Максаковой в Киеве
Правоохранительные органы Киева наложили арест на квартиру, в которой проживает оперная певица и вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова. Об этом 19 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявила пресс-секретарь прокуратуры г. Киев Надежда Максимец. «Наложение ареста...
19 октября 2018
Полиция занялась расследованием захвата квартиры Максаковой в Киеве
В Киеве полиция начала расследование инцидента с захватом квартиры оперной певицы, вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой. Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры. Читайте также: В киевскую квартиру певицы Максаковой ворвались неизвестные Уточняется, что...
19 октября 2018
В киевскую квартиру певицы Максаковой ворвались неизвестные
Неизвестные люди выломали дверь квартиры, в которой находится сын оперной певицы и вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой, заявила певица 18 октября в комментарии украинскому изданию «Гордон». По её словам, в заблокированной квартире находится сын певицы и его няня. «Мне...
18 октября 2018
Суд Киева начал рассматривать дело об убийстве бывшего депутата Госдумы
В Шевченковском районном суде Киева состоялось первое заседание по сути дела об убийстве бывшего депутата российской Государственной Думы Дениса Вороненкова, сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко 18 октября на своей странице в социальной сети Facebook. «В...
18 октября 2018
В Москве отложили рассмотрение дела против Вороненкова о рейдерском захвате
Тушинский суд Москвы отложил рассмотрение уголовного дела против убитого на Украине бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захвате столичного здания, сообщает 5 октября РИА Новости. Заседание отложено на 29 октября в связи с тем, что на судебный процесс помимо...
5 октября 2018
Пресненский суд Москвы рассмотрит 15 сентября иск Максаковой к мужу
Определена дата досудебной подготовки иска экс-депутата Госдумы от партии «Единая Россия» VI созыва оперной певицы Марии Максаковой к ее новому супругу. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы. Отмечается, что судебной инстанцией принят к производству иск Максаковой о признании недействительным...
28 сентября 2018
Мария Максакова вышла замуж без огласки
Новым мужем оперной певицы Марии Максаковой стал некий Далхат Халаев. Свадьба состоялась в Киеве 12 июля и не предавалась огласке, сообщает «Московский комсомолец». После бракосочетания Максакова подарила супругу апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве, однако Халаев вскоре продал...
27 сентября 2018
Максакова судится с новым мужем из-за подаренной квартиры
Вдова бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве в 2017 году, оперная певица Мария Максакова всего спустя несколько месяцев после замужества подала в суд на своего нового мужа. Предмет спора — подаренные ей своему возлюбленному апартаменты на Краснопресненской...
27 сентября 2018
Вдова убитого в Киеве Вороненкова судится с новым мужем
Судебный иск против нового мужа Далхата Халаева подала бывшая жена экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, пишет «Московский комсмомолец». Вдова Вороненкова Мария Максакова вышла замуж за Халаева 12 июля в Киеве, подарив ему квартиру на Краснопресненской набережной в российской столице. После...
27 сентября 2018
В Киеве в очередной раз продлили арест подозреваемым в убийстве Вороненкова
Двум подозреваемым в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Шевченковский районный суд Киева продлил арест на два месяца, сообщает 21 сентября «112 Украина». Согласно сообщению, арест был продлен до 19 ноября. Отметим, суд в Киеве регулярно продляет подозреваемым по делу Вороненкова арест...
21 сентября 2018