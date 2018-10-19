Киев, 19 октября, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Киева наложили арест на квартиру, в которой проживает оперная певица и вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова. Об этом 19 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявила пресс-секретарь прокуратуры г. Киев Надежда Максимец.

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«Наложение ареста сделано с целью недопущения продажи, отчуждения в какой-либо способ до завершения досудебного расследования. Вчера были попытки все-таки захватить эту квартиру. Сейчас устанавливаются обстоятельства в ходе другого криминального дела по факту самоуправства», — рассказала Максимец.

В свою очередь, депутат от фракции Блок Петра Порошенко Андрей Антонищак не увидел политики в деле о захвате квартиры Максаковой.

«Я не вижу в этом политики. Я вижу в этом хозяйственный спор за право собственности… Мы не видим материалов дела и не знаем, в чьей собственности находится та квартира: или она её снимает, или есть другой собственник?» — отметил Антонищак.

Он выразил уверенность в том, что украинские правоохранители обеспечат безопасность Максаковой после того, как в её адрес поступили угрозы.

«У нас есть компетентные силовые структуры, они сделают соответствующие выводы и обезопасят семью госпожи Максаковой от таких вещей», — сказал Антонищак.

Ранее пресс-служба прокуратуры Киева сообщила об открытии уголовного производства и задержании девяти человек по факту захвата жилья Максаковой 18 октября.

«18 октября 2018 года группа неизвестных мужчин, взломав дверь, проникла в квартиру на бульваре Тараса Шевченко в Киеве, где проживает вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова. В это время в помещении находились сын Максаковой и няня. Неизвестные, которые вели себя агрессивно, сменили на дверях замки и требовали освободить помещение», — сообщила прокуратура.

«В настоящее время по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство)», — добавили в прокуратуре.

Как сообщалось, 18 октября в комментарии сайту «Гордон» Максакова заявила, что подозревает в захвате квартиры бывшего начальника отдела следственного комитета Одинцовского района Московской области.