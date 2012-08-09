Убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова
В Москве осуждены организаторы убийства губернатора Магаданской области
В Москве вынесен приговор Владимиру Голбану и Сергею Филиппенко, которые признаны виновными в организации убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Как 9 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ, приговором суда Голбану назначено...
9 августа 2012
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве губернатора Колымы
В Находке задержан один из подозреваемых в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Сейчас он находится под стражей, готовится его этапирование в Москву, сообщил представитель УФСБ по Приморью. Он также напомнил, что арестованный - один из трех подозреваемых в совершении...
10 марта 2011
Присяжные вынесли обвинительный вердикт подозреваемым в убийстве бывшего губернатора Колымы
Коллегия суда присяжных вынесла обвинительный вердикт в отношении Мартина Бабакехяна, Александра Захарова, Артура Анисимова и Масиса Ахунца, которые признаны виновными в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Как 14 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе...
14 февраля 2011
В Москве присяжные вынесут вердикт по делу об убийстве губернатора Колымы
10 февраля в Москве коллегия присяжных вынесет вердикт по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Накануне, 9 февраля, на процессе завершились прения сторон. Защита фигурантов дела попросила присяжных вынести оправдательный вердикт. Гособвинение попросило признать...
10 февраля 2011
Суд по делу об убийстве губернатора Колымы отложен
Московский городской суд отложил отбор коллегии присяжных для рассмотрения дела об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Адвокаты подсудимых выступили сегодня с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру в связи с нарушениями прав их подзащитных, после чего в суде был...
15 сентября 2009
Направлено в суд уголовное дело по факту убийства губернатора Колымы Валентина Цветкова
Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Артура Анисимова, Мартина Бабакехяна, Александра Захарова и Масиса Ахунца. Они обвиняются в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении...
4 июня 2009
Обвиняемый в убийстве губернатора Магаданской области помещен в московский СИЗО
Обвиняемый в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова Мартин Бабакехян, доставленный сегодня, 19 января, в Москву из Мадрида, помещен в один из столичных следственных изоляторов. Как сообщили ИА REGNUM в Федеральной службе исполнения наказаний, в СИЗО Бабакехян был доставлен под...
19 января 2008
Обвиняемого в убийстве губернатора Магаданской области привезли в Москву
Сегодня, 19 января, в Москву из Мадрида прибыл самолет с Мартином Бабакехяном, обвиняемым в организации убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Мартин Бабакехян экстрадирован в Москву сотрудниками ФСИН РФ и российского бюро Интерпола рейсом " Аэрофлота ", сообщает РИА "Новости"...
19 января 2008
Мартина Бабакехяна, подозреваемого в убийстве губернатора Магаданской области Цветкова, экстрадируют в Россию
В декабре 2007 года власти Испании удовлетворили требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Мартина Бабакехяна, обвиняемого в соучастии в убийстве губернатора Магаданской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ 17 января...
17 января 2008
Обвиняемый в убийстве губернатора Колымы доставлен из Испании в Москву
Один из обвиняемых по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова Александр Захаров доставлен в Москву из Мадрида. Самолет из столицы Испании приземлился в московском аэропорту " Шереметьево -2". Обвиняемый был выведен в сопровождении сотрудников Федеральной службы...
17 августа 2007
Испания выдаст России одного из предполагаемых убийц магаданского губернатора
Завтра, 17 августа,в Россию компетентными органами Королевства Испания будет выдан российский гражданин Александр Захаров, сообщает официальный сайт ведомства. Генеральной прокуратурой Российской Федерации ему предъявлено обвинение в организации и совершении в составе организованной группы в 2002...
16 августа 2007
Генпрокуратура направила в Испанию документы по делу убитого главы Колымы
13 июля Генеральной прокуратурой Российской Федерации подготовлены и направлены для рассмотрения в правоохранительные органы Испании материалы, необходимые для выдачи задержанных по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе...
14 июля 2006
В Испании арестованы подозреваемые в убийстве магаданского губернатора
В Испании арестованы двое россиян, подозреваемых в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Оба жили на курорте Марбелья в роскошных апартаментах с поддельными документами. В предстоящие сорок дней испанские и российские власти должны договориться о процедуре экстрадиции...
12 июля 2006
Во Владивостоке задержан убийца губернатора Магаданской области
Во Владивостоке задержан подозреваемый в причастности к убийству губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к следствию. 29-летний мужчина, находившийся в международном розыске, был задержан накануне сотрудниками уголовного...
30 декабря 2004
Задержан подозреваемый в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова
28 декабря во Владивостоке сотрудники департамента уголовного розыска МВД России совместно с Московским уголовным розыском и сыщиками из Приморского края задержали 29-летнего мужчину, разыскиваемого Генеральной прокуратурой РФ за убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Как...
29 декабря 2004
В Магадане прошла панихида по Валентину Цветкову
18 октября - день памяти первого всенародно избранного губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Два года назад его жизнь оборвалась от пули наемного убийцы. 18 октября утром в храме Святого Духа служили панихиду по безвременно ушедшему из жизни Валентину Цветкову. Его память пришли...
18 октября 2004
2 года назад был убит губернатор Магаданской области Валентин Цветков
Исполнилось два года со дня трагической гибели губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Напомним, он был застрелен 18 октября 2002 года в Москве на Новом Арбате около представительства Магаданской области. Все убийцы Валентина Цветкова установлены следствием и объявлены в розыск
18 октября 2004
Задержанного по делу об убийстве магаданского губернатора уличили в крупном мошенничестве
Мужчину, задержанного по уголовному делу, возбужденного по факту убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, изобличили в крупной махинации. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в МВД, в мае 2002 года он вместе с двумя подельниками, которые сейчас находятся в розыске...
4 марта 2004
Рабочая группа Госсовета РФ пытается дописать план реанимации северных территорий
21 октября в Москве, в администрации президента России состоялось II заседание рабочей группы (РГ) президиума Госсовета РФ по вопросам политики в отношении северных территорий под руководством президента республики Саха (Якутия) Вячеслава Штырова. Данная рабочая группа по поручению президента...
22 октября 2003
Закончена работа над бюстом Валентина Цветкова
Не исключено, что память Валентина Цветкова будет увековечена не только на церковном колоколе магаданского Кафедрального Собора. Скульптор Олег Хорошилов уже закончил работу над бюстом покойного губернатора. На создание образа Валентина Цветкова ушло полгода. Переделывать свою работу скульптору...
20 октября 2003