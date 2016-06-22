Захват самолета EgyptAir
Кипр отказывается предоставлять убежище угонщику А320
Угонщику самолета компании EgyptAir могли бы предоставить убежище, но факт совершения преступления лишает его каких-либо шансов. Об этом со ссылкой на представителя миграционной службы Кипра Пантелиса Кацантциса передает ABC News. Египтянин Сейф ад-Дин Мустафа противится своей экстрадиции в Египет...
22 июня 2016
Защита угонщика EgyptAir: Захват был политически мотивирован
Адвокат гражданина Египта Сейфа ад-Дина Мустафы, захватившего самолёт авиакомпании EgyptAir, Робертос Брахимис заявил 6 июня, что члены экипажа самолета А320 дали показания, согласно которым Мустафа угрожал взорвать самолет, потому что он выступает против правительства Египта, сообщает Associated...
6 июня 2016
Кипр отказал угонщику А320 в предоставлении политического убежища
Кипр отклонил заявление о предоставлении политического убежища египтянина, угнавшего лайнер авиакомпании EgyptAir, передает USA News. Его адвокат Робертос Брахимис отметил, что миграционная служба Кипра считает заявление о предоставлении убежища 59-летнего Саифа аль-Дин Мустафы недействительным...
13 мая 2016
Захватчик самолета EgyptAir просит убежища на Кипре
Министр внутренних дел Кипра Сократес Хасикос сообщил 13 апреля о попытке угонщика самолета авиакомпании EgyptAir Сейфа ад-Дин Мустафы получить политическое убежище в стране, сообщает Associated Press. По его словам, он подал соответствующее заявление. Оно будет рассмотрено до того, как будет...
13 апреля 2016
Кипр экстрадирует в Египет захватчика самолёта EgyptAir
Кипрские власти одобрили запрос официального Каира об экстрадиции гражданина Египта Ибрагима Самаху, захватившего на прошлой неделе самолёт авиакомпании EgyptAir, передаёт Agence France-Presse. Представитель правительства Кипра сообщил агентству, что соответствующим органам уже даны указания начать...
7 апреля 2016
Посол Египта: Захват A320 не повлияет на переговоры с РФ по авиасообщению
Инцидент с захватом самолёта самолета А320 авиакомпании EgyptAir не отразится на переговорах о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Египтом, считает посол Египта в Москве Мохаммед Эль-Бадри. «Сейчас стало ясно, что этот прискорбный инцидент не связан с какими-либо упущениями в сфере...
30 марта 2016
Аэропорт «Ларнака» возобновил свою работу после инцидента с захватом A 320
Международный аэропорт «Ларнака» возобновил свою работу после завершения инцидента с захватом пассажирского самолёта Airbus A320 авиакомпании EgyptAir. Об этом сегодня, 29 марта, сообщается на сайте воздушной гавани. Сообщается, что аэропорт снова принимает и отправляет рейсы. Первым после...
29 марта 2016
Драма закончилась: кипрская полиция арестовала угонщика А320
Драма, связанная с угоном самолета А320 компании EgyptAir, завершена, передает Associated Press. Угнавший лайнер гражданин Египта арестован кипрской полицией после того, как он освободил пассажиров и членов экипажа. По словам официальных представителей Кипра, мотивы нарушителя неизвестны, но не...
29 марта 2016
В Сети появилось фото угонщика А320 в поясе со взрывчаткой
Фотографию мужчины, который сегодня, 29 марта, захватил египетский лайнер А320 и добился, чтобы пилот посадил самолёт с 55 пассажирами на борту в кипрском городе Ларнака, продемонстрировали на арабском телеканале Al Arabiya. На фотоснимке изображён светловолосый мужчина в очках. Куртка его...
29 марта 2016
Власти Кипра рассказали о психическом состоянии угонщика А320
Ибрагим Самаху, который 29 марта захватил самолет А320 авиакомпании EgyptAir, является гражданином Египта. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил официальный представитель МИД Кипра Александрос Зенон. По его словам, в данном случае речь не идет о терроризме, так как злоумышленник, вероятно...
29 марта 2016
МИД Кипра: Угонщик А320 задержан силами безопасности страны
Сотрудники сил безопасности Кипра задержали гражданина Египта Ибрагима Самаху, угнавшего самолёт А320 сегодня, 29 марта, передаёт BFM со ссылкой на МИД Кипра. «Все кончено. Угонщик задержан», — сообщили в министерстве. Самаха вышел из самолёта сам, добровольно, с поднятыми вверх руками. Все...
29 марта 2016
Президент Кипра: Захват А320 связан с женщиной
Захват египетского лайнера А320, который сегодня, 29 марта, вынужденно приземлился в международном аэропорту города Ларнака (Кипр) связан не с политическими, а с личными мотивами. Египтянин Ибрагим Самаха решился на угон самолёта из-за женщины, считает президент Кипра Никос Анастасиадис, передаёт...
29 марта 2016
Захватчик А320 потребовал освободить заключённых в Египте
Гражданин Египта Ибрагим Самаха, который сегодня, 29 марта, захватил египетский самолёт А320 и заставил пилота посадить его в городе Ларнаке (Кипр), в ходе переговоров с властями Египта потребовал освободить нескольких женщин, которые отбывают наказание в египетских тюрьмах, передаёт кипрский...
29 марта 2016
Названо гражданство членов экипажа захваченного А320
Члены экипажа самолета А320, который был захвачен 29 марта в воздушном пространстве Кипра, являются гражданами Египта. Об этом сообщили в авиакомпании EgyptAir, которой принадлежит данное воздушное судно. По предварительным данным, на борту авиалайнера на данный момент по-прежнему остаются...
29 марта 2016
Минавиации Египта: На борту захваченного А320 — семь заложников
На борту самолёта А320 авиакомпании EgyptAir, который сегодня, 29 марта, был захвачен гражданином Египта и совершил экстренную посадку в кипрском международном аэропорту города Ларнака, находятся семь человек. Об этом сообщили в министерстве авиации Египта. Уточняется, что среди семи находящихся на...
29 марта 2016
Al Arabiya: Захватчик самолёта А320 — психически болен
Гражданин Египта Ибрагим Самаха, который сегодня, 29 марта, захватил в воздухе лайнер А320 и заставил пилота посадить воздушное судно в международном аэропорту крупного кипрского города Ларнака, страдает психическим расстройством, передаёт телеканал Al Arabiya со ссылкой на родственников угонщика...
29 марта 2016
Al Arabiya: Взрывчатки на борту А320 нет
На борту самолета А320 авиакомпании EgyptAir, который был захвачен 29 марта в воздушном пространстве Кипра, нет взрывных устройств. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники. Напомним, пилот воздушного судна, запрашивая посадку в аэропорту кипрской Ларнаки рассказал...
29 марта 2016
«Захват EgyptAir следует учесть при возобновлении авиасообщения с Египтом»
Захват самолета авиакомпании EgyptAir на Кипре следует учесть при обсуждении вопроса о возобновлении авиасообщения России с Египтом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»). «К большому сожалению очевидно, что у властей...
29 марта 2016
Песков: Инцидент на Кипре никак не повлиял на решение о сообщении с Египтом
На сегодняшний день рано делать выводы о влиянии инцидента в аэропорту Кипра на возобновление авиасообщения между РФ и Египтом. Об этом 29 марта журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он признал дождаться выяснения всех обстоятельств произошедшего в самолёте авиакомпании...
29 марта 2016
Появилось видео освобождения заложников самолета A320
Кадры с освобождением заложников захваченного самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir появились в интернете. На видео, опубликованном на YouTube, хорошо видно, как пассажиры вместе с багажом спокойным шагом сошли по трапу и сели в автобус, который доставил их в главное здание аэропорта Ларнака...
29 марта 2016