Никосия, 13 мая, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Кипр отклонил заявление о предоставлении политического убежища египтянина, угнавшего лайнер авиакомпании EgyptAir, передает USA News.

Bernal Saborio Пассажирский лайнер А320

Его адвокат Робертос Брахимис отметил, что миграционная служба Кипра считает заявление о предоставлении убежища 59-летнего Саифа аль-Дин Мустафы недействительным. Отказ обоснован тем, что Мустафа «совершил серьезное преступление», захватив А320 с 72 пассажирами и членами экипажа на борту с поддельным поясом смертника.

Кипрские власти считают, что Мустафа «психологически неуравновешен», поскольку вынудил пилотов посадить самолет в кипрском аэропорту Ларнака 29 марта. Нарушителя арестовали, когда он вышел из самолета после освобождения всех пассажиров и экипажа.

Брахимис заявил, что обжалует «ошибочный» приговор, т.к. заявителю должны предоставлять статус беженца, прежде чем против него будет возбуждено уголовное дело. По словам адвоката, Мустафа противится экстрадиции из-за опасения, что в Египте его не ожидает справедливое судебное разбирательство, и он будет подвергнут «пыткам или смерти» египетскими властями.