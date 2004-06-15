Пожар на складе боеприпасов под Мелитополем
Президент Украины подверг критике работу по ликвидации последствий ЧС под Мелитополем
Президент Украины Леонид Кучма подверг критике роботу по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, которое произошло 6 мая на воинских складах в Запорожской области. Вчера во время пребывания с однодневной рабочей поездкой в Запорожской области глава государства посетил...
15 июня 2004
За месяц на украинских артиллерийских складах собрали 76 тысяч боеприпасов
За месяц с начала работ по ликвидации последствий взрывов на артиллерийских складах в Мелитопольском районе Запорожской области (Украина) пиротехники нашли и отсортировали для дальнейшего обезвреживания около 76 тысяч боеприпасов. Обследована и очищена от взрывоопасных предметов 10-километровая...
7 июня 2004
Кучма уволил генералов за ущерб в $500 000 000
Президент Украины Леонид Кучма освободил от занимаемых должностей начальника Генштаба Вооруженных сил Александра Затынайко и главнокомандующего Сухопутными войсками Петра Шуляка, а также объявил выговор министру обороны Евгению Марчуку. Создана специальная комиссия, которая уже приступила к...
4 июня 2004
Президент Украины уволил начальника Генштаба и главкома Сухопутных войск
Вчера, 3 июня, президент Украины Леонид Кучма своими указами освободил от занимаемых должностей начальника Генштаба Вооруженных сил Александра Затынайко и главнокомандующего Сухопутными войсками Петра Шуляка, а также объявил выговор министру обороны Евгению Марчуку. Специальная комиссия Кабинета...
4 июня 2004
Министр обороны Украины не исключает возможности своей отставки в связи с ЧП на складах боеприпасов
Министр обороны Украины Евгений Марчук не исключает возможности отставки от должности в связи с событиями на складах боеприпасов под Мелитополем. Как передает УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам сегодня после заседания правительства. По словам министра, все будет зависеть от результатов...
26 мая 2004
Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по факту самоубийства полковника (Украина)
22 мая 2004 года после проведения доследственной проверки, старшим следователем военной прокуратуры Дарницкого гарнизона военной прокуратуры Северного региона Украины вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту самоубийства 12 мая 2004 года начальника отдела Главного...
25 мая 2004
Завершены работы по ликвидации ЧП на артиллерийских складах украинской военной части
Близ села Новобогдановки Запорожской области (Украина) завершены работы по ликвидации очагов задымления и их охлаждению на артиллерийских складах военной части А2985 Министерства обороны Украины. Личный состав и техника возвращаются к местам постоянной дислокации. Как сообщает "Обозреватель", к...
24 мая 2004
На складе украинской военной части полностью ликвидированы пожары
На складе военной части под Мелитополем полностью ликвидированы пожары на трех хранилищах, которые горели. Как сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, "на территории склада полностью ликвидированы пожары на трех хранилищах боеприпасов, которые горели, сейчас проводятся работы по...
21 мая 2004
Утилизировать украинские боеприпасы будет НАТО
НАТО формирует специальный фонд, из которого Украине будут выделяться средства для утилизации боеприпасов. Главным участником фонда являются Соединенные Штаты. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп Схефер. Он также выразил Украине соболезнования в связи с трагедией под Мелитополем...
19 мая 2004
Виновникам возникновения пожара на украинских военных складах предъявлено обвинение
Военная прокуратура Южного региона Украины предъявила обвинение шести военнослужащим, которые причастны к возникновению чрезвычайной ситуации на военном складе в Новобогдановке Мелитопольского района Запорожской области, сообщает УНИАН. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины...
19 мая 2004
В районе Новобогдановского ЧП изъято более 7 тысяч боеприпасов (Украина)
В Мелитопольском районе Запорожской области, где продолжаются работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, уже изъято более 7 тысяч боеприпасов. К разминированию местности от МЧС и МО привлечено 40 пиротехнических групп и групп разминирования. На данный момент, обследована и расчищена территория...
17 мая 2004
Взрывы на базе Минобороны Украины под Мелитополем прекратились
За минувшие сутки на базе Минобороны Украины под Мелитополем прогремело восемь взрывов; последний - 13 мая в 9 часов вечера. На территории 275-й артиллерийской базы в Новобогдановке, где 6 мая произошел пожар, сохраняется задымленность, однако открытого огня не наблюдается, поэтому тушения не...
14 мая 2004
В течение суток на военных складах под Мелитополем произошло 8 взрывов (Украина)
На протяжении суток возле с. Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области на артиллерийских складах воинской части А2985 (Минобороны Украины) произошло 8 взрывов. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций. Как передает УНИАН, 13 мая с целью ликвидации...
14 мая 2004
Полковник Минобороны Украины, покончивший с собой, будет похоронен в Мелитополе
Начальник управления логистики Министерства обороны Украины Александр Судаков покончил жизнь самоубийством. Как сообщает ИТАР-ТАСС, полковник Александр Судаков выбросился в Киеве с 10 этажа 18-этажного жилого дома N 16/4 по улице Азербайджанской, в которой проживал со своей семьей. По факту его...
14 мая 2004
На складах боеприпасов в Запорожской области возобновились взрывы (Украина)
Ночью на складах боеприпасов в Мелитопольском районе Запорожской области возобновились взрывы снарядов. Об этом сообщила пресс-секретарь председателей Государственной комиссии по вопросам эколого-техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций вице-премьер-министра Украины Анна Тимченко. На утреннем...
13 мая 2004
По делу о пожаре на украинских складах боеприпасов задержаны трое подозреваемых
По подозрению в причастности к пожару, произошедшему 6 мая на 275-й базе хранения артиллерийских снарядов вблизи села Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области (Украина), задержан командир этой военной части и двое военнослужащих, "которые непосредственно причастны к преступлению"...
13 мая 2004
Пассажирские поезда в крымском направлении следуют по графику
Пассажирские поезда российского формирования, следующие в крымском направлении, продолжают идти строго по графику. По данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM в пресс-службе ОАО "РЖД", изменений в графике движения пассажирских поездов российского формирования, следующих в Крымском направлении...
12 мая 2004
Вице-премьер-министр Украины Клюев: коррупция стала причиной ЧП под Мелитополем
Одной из причин пожара, который произошел 6 мая на складах боеприпасов в Запорожской области, является коррупция, считает вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве. "Сейчас мы уже видим, что и в первом случае в Артемовске, и во втором в...
12 мая 2004
Взрывы на складе боеприпасов прекратились (Украина)
Сегодня ночью взрывы на складе боеприпасов в Мелитопольском районе Запорожской области Украины прекратились. Об этом сообщила пресс-секретарь вице-премьер-министра Украины Анна Тимченко. (В то же время, по данным МЧС, по состоянию на 7.00 12 мая взрывы носят хаотический характер с периодичностью...
12 мая 2004
Разминирование территории возле украинских военных складов может продолжаться полгода
Министр обороны Украины Евгений Марчук сообщил, что разминирование территории возле складов, где произошли взрывы, "может продолжаться четыре-пять, а, может, шесть месяцев". Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве. Сегодня ночью зафиксировано около десяти взрывов, которые, по его...
11 мая 2004