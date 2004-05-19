Украина, 19 мая, 2004, 16:25 — ИА Регнум. НАТО формирует специальный фонд, из которого Украине будут выделяться средства для утилизации боеприпасов. Главным участником фонда являются Соединенные Штаты. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп Схефер. Он также выразил Украине соболезнования в связи с трагедией под Мелитополем.

Раньше министр обороны Украины Евгений Марчук жаловался на недостаток финансирования операций по утилизации боеприпасов и отмечал, что на это нужно около миллиарда гривен.

НАТО до сих пор не определилось относительно уровня, на котором будет представлена Украина на следующем саммите НАТО в Стамбуле в июне этого года. Представитель НАТО в интервью BBC сказал, что причиной такой неопределенности является сложность в достижении консенсуса в этом вопросе между членами Альянса, сообщает "Обозреватель".