Пожар в ТЦ «Адмирал» в Казани
В колонии умер один из осуждённых по делу о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал»
В колонии скончался один из осужденных по делу о пожаре в торговом комплексе «Адмирал», где погибли 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Заместитель гендиректора ООО «Заря» Гюльгусейн Наджафов скончался в колонии», — цитирует ТАСС источника. По...
31 января 2022
Огонь в здании Киевского вокзала в Москве потушен
Пожарные ликвидировали возгорание в здании Киевского вокзала в Москве, сообщили 5 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по столице. По данным МЧС, огонь ликвидирован в 17:12 благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных. Площадь пожара составила 25 кв. метров. Также уточняется, что...
5 августа 2021
В Горках Ленинских тушат склад с кинодекорациями
В Ленинском районе Подмосковья загорелся склад с кинодекорациями. Прибывшие в поселок Горки Ленинские пожарные тушат огонь на площади 600 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. Сообщение о возгорании поступило на горячую линию МЧС в 02:50, к 04:40 возгорание было локализовано. К...
7 июня 2020
Одного из виновников пожара в ТЦ «Адмирал» в Казани отпустили по УДО
Вахитовский суд Казани принял решение об условно-досрочном освобождении гендиректора компании-собственника здания ТЦ «Адмирал» в Казани Роберта Хайруллина, который ранее получил 6 лет и два месяца лишения свободы по делу о пожаре в торговом комплексе с 19 жертвами. Ранее Хайруллин был признан...
20 января 2020
Туризм «сел на мель», власти рискуют...: обзор Татарии
Неделя в Татарии выдалась бурной: множество высоких гостей в рамках VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», слухи об отставке одного из министров, праймериз единороссов и, наконец, ситуация с Волгой. Обмелевшая Волга бьёт по кошельку туротрасли Ситуация с...
27 мая 2019
Суд в Казани вынес приговор фигурантам дела о трагедии в ТК «Адмирал»
Кировский районный суд Казани завершил оглашение приговоров фигурантам дела о пожаре в торговом комплексе «Адмирал», жертвами которого стали 19 человек, более 60 — пострадавшими. В числе фигурантов дела — 12 человек, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Татарии. Так, максимальный...
23 мая 2019
По делу о пожаре в ТК «Адмирал» суд снял обвинения с нескольких фигурантов
Кировский районный суд Казани в рамках разбирательства по делу о пожаре в ТК «Адмирал» прекратил уголовное преследование гендиректора компании — собственника здания и гендиректора компании-арендатора по делу о злоупотреблении полномочиями. Оглашение приговора по делу о пожаре, который произошел 11...
21 мая 2019
Со дня трагедии в казанском ТЦ «Адмирал» прошел год
Ровно год назад, днем 11 марта 2015 года, на номер экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Адмирал», расположенном в Кировском районе Казани. Огнем оказалось охвачено около 4 тысяч квадратных метров. Происшествие унесло жизни 19 человек. В ходе спасательной операции из...
11 марта 2016
Следствие по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» продлится до 11 сентября
Срок следствия по уголовному делу о пожаре в торговом комплексе «Адмирал» в Казани продлен до 11 сентября 2016 года, сообщает Kazanfirst. В Верховный суд Татарии подано ходатайство о продлении содержания фигурантов дела под стражей до 11 июня этого года. Напомним, 11 марта 2015 года в результате...
3 марта 2016
Миллиардер Семин перестал быть фигурантом дела о пожаре в ТЦ «Адмирал»
Следственный комитет Российской Федерации прекратил уголовное преследование в отношении миллиардера Алексея Семина, который был обвиняемым по делу о пожаре в торговом центре «Адмирал» в Казани, в результате которого погибли 17 человек. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщил журналистам помощник...
5 февраля 2016
Верховный суд Татарстана отменил заочный арест миллиардера Сёмина
В Татарстане отменено решение суда о заочном аресте миллиардера Алексея Сёмина, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре «Адмирал», владельцем которого является обвиняемый, сообщила пресс-секретарь суда Наталья Лосева. Верховный суд Татарстана отменил решение суда первой инстанции, т.к. не...
16 сентября 2015
Трое фигурантов по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» отпущены под домашний арест
Сегодня суд Советского района города Казани изменил меру пресечения на домашний арест до 11 ноября для двух рабочих, которые во время пожара трудились на крыше торгового центра — Наиля Габдулхаева и Альберта Халикова, а также гендиректора компании -владельца сгоревшего здания ЗАО «УК «АС...
4 августа 2015
Прокуратура: находиться в торговых комплексах Ульяновска небезопасно
В 69 крупных торговых комплексах Ульяновска и Димитровграда прокуратура выявила 920 нарушений законодательства Во время прокурорской проверки практически все из подвергнутых анализу 69 крупных торговых комплексов в Ульяновске и Димитровграде функционировали с нарушениями противопожарного...
14 мая 2015
Калужские торговые центры угрожают жизни покупателей
Пожарная сигнализация не работает, а эвакуационные выходы захламлены и закрыты Недействующая пожарная сигнализация, горючие материалы на путях эвакуации посетителей и персонала, загромождение путей выхода из зданий, использование огнетушителей с истекшим сроком годности, неисправная вентиляция —...
6 мая 2015
В 69 белгородских ТЦ не соблюдают правила пожарной безопасности
В Белгородской области прокуроры требуют устранить многочисленные нарушения законодательства, выявленные в ходе проверок торговых центров В Белгородской области в 69 торговых комплексах выявлено более 200 нарушений противопожарного законодательства. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проверки...
6 мая 2015
Нарушения пожарной безопасности в подмосковных торговых центрах — массовые
Только в 220 торговых центрах прокуратура выявила 1385 нарушений законов По итогам проверок противопожарного законодательства в 220 торговых центрах Подмосковья, специалистами было выявлено 1385 нарушений, что говорит о массовом пренебрежении мерами безопасности. Об этом сегодня, 29 апреля...
29 апреля 2015
Воронежские торговые центры угрожают жизни покупателей
Свыше 900 нарушений требований пожарной безопасности выявила прокуратура в крупных торговых комплексах Более 900 нарушений требований пожарной безопасности было выявлено прокуратурой Воронежской области в торговых центрах на территории региона, всего проверки проводились в 120 ТЦ, сообщил...
29 апреля 2015
Миллиарды Семина арестованы, контракты на ПСКр «Океан»: Татарстан 24 апреля
Самое актуальное в Татарстане 24 апреля 2015 года Миллиарды Алексея Семина арестованы Советский суд Казани принял решение арестовать личные счета миллиардера Алексея Семина, который проходит по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал», сообщает «Интерфакс». Неделей раньше было вынесено судебное решение об...
24 апреля 2015
Суд заочно арестовал миллиардера Сёмина по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал»
Председатель совета директоров управляющей компании «АС Мендеджмент» Алексей Сёмин находится за пределами России и был объявлен в розыск Казанский суд 14 апреля заочно арестовал миллиардера Алексея Сёмина, объявленного в розыск по делу о пожаре в торговом центре «Адмирал». Данным решением суд...
15 апреля 2015
Миллиардер в розыске, «Шведская стенка»: Татарстан 14 апреля
Самое актуальное в Татарстане 14 апреля 2015 года В Азербайджане на «Гянджинском автомобильном заводе» будут собирать грузовики Камского автозавода. Соглашение об этом было подписано в декабре прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM. Для начала работы уже готов конвейер, сообщает...
14 апреля 2015