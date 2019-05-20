Неделя в Татарии выдалась бурной: множество высоких гостей в рамках VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», слухи об отставке одного из министров, праймериз единороссов и, наконец, ситуация с Волгой.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Обмелевшая Волга бьёт по кошельку туротрасли

Ситуация с обмелением Волги оказала негативное влияние не только на рыболовную отрасль, но финансовые и репутационные убытки несёт и туристическая отрасль Татарии, а теплоходы из-за низкого уровня воды не могут пристать к Свияжску и Болгару.

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Напомним, в Куйбышевском водохранилище, более половины которого раскинулось на территории Татарии, около 30% площади — в Ульяновской области, а также в Самарской области, Марий Эл и Чувашии, с начала мая уровень воды снизился до критической отметки — на три метра ниже необходимой нормы. Республиканские власти подняли тревогу по вопросу уровня воды в конце апреля, обратившись в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой принять оперативные меры. В начале мая на совещании в Москве было принято решение о наполнении водохранилища до отметки 52,5 м БС (Балтийской системы) в июне. Снижение уровня воды в Волге привело к гибели биологических ресурсов, и Росрыболовство уже бьёт тревогу, опасаясь за нерест, и считая убытки.

Оказалось, что не только рыболовной отрасли нанесён вред, но и туристической.

Дарья Драй ИА REGNUM Теплоходы на Волге

На 21 мая в Великом Болгаре были отменены заходы восьми теплоходов, до 24 мая в процессе снятия с рейсов находились четыре теплохода. Также были отменены заходы теплоходов на остров-град Свияжск, одно судно было в процессе снятия с рейса. В городе Тетюши из 20 запланированных на май заходов отменены 15.

«Такое понижение уровня воды в Волге отрицательно сказалось на круизном туризме. С одной стороны, сами туристические центры республики несут убытки, поскольку для каждого теплохода готовятся программа встречи, экскурсионная составляющая; терпит убытки малый бизнес: от объектов сувенирной торговли до пунктов общественного питания. На одном теплоходе могут отдыхать от 150 до 300 человек. Плюс ко всему Татарстан несет репутационные риски, поскольку у людей были запланированы остановки и они настраивались побывать в том или ином туристическом центре республики. Туристы видят обмелевшую Волгу — и это, несомненно, портит общее впечатление от республики», — цитирует главу госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова портал «Бизнес-онлайн».

Издание добавляет, что «проблема даже не в том, что из-за низкого уровня воды уменьшается турпоток, а в том, что это больно бьет по репутации республики».

Праймериз: 222 претендента на 100 мандатов Госсовета

Неделя в Татарии завершилась праймериз единороссов, итогом которого должен стать список тех кандидатов, что будут представлять партию на выборах в Госсовет, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Избирателям предстоит выбрать 100 депутатов.

В праймериз приняли участие 222 претендента и лишь каждый четвёртый участник — член партии. Участвовали в предварительном голосовании как кандидаты, так и 15 представителей республиканского правительства, включая главу минсельхоза Марата Ахметова, которому прочат пост спикера в новом созыве.

Итоги праймериз обещают подвести 28 мая. Явка составила 13,5%.

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Депутат Госдумы, уполномоченный ВПП «Единая Россия» на избирательной кампании по выборам в Госсовет РТ Игорь Сапко, отметил, что идут переговоры о необходимости законодательно закрепить на федеральном уровне проведение праймериз.

«За время проведения предварительного голосования партии «Единая Россия» мы убедились, что это очень нужный инструмент. Вместе с коллегами из Госдумы, представленными в нижней палате парламента фракциями обсуждаем и эту тему. Не буду скрывать, что сейчас мы ведем переговоры о необходимости, может быть, законодательного закрепления на федеральном уровне подобного института. Есть разные точки зрения, но мне кажется, что это правильный механизм, позволяющий выявлять новые имена и показывать грамотных специалистов», — цитирует депутата издание «Татар-информ».

Tatarstan.er.ru «Единая Россия» на дебатах в прямом телевизионном эфире

В преддверии голосования спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в комментариях изданию уточнил, что в региональном отделении нет людей, которые стесняются быть в «Единой России».

«Нет людей ни в одномандатном округе, ни в партийных списках, которые стесняются находиться в «Единой России». Некоторые регионы страны, в которых будут выборы, поменяли пропорции, стесняясь того, что рейтинг «ЕР» может упасть, и они не смогут провести какое-то количество людей в местные парламенты. У нас такой вопрос никогда не стоял», — резюмировал спикер.

Слухи об отставке

В республиканском правительстве может смениться один из министров. На прошлой неделе появились слухи о добровольном уходе с поста министра земельных и имущественных отношений Азата Хамаева, который, к слову, участвовал в праймериз единороссов на выборы в Госсовет, хотя в состав партии не входит, являясь беспартийным. Есть мнение, что проходное место в списках партии Хамаев получит, а значит сможет рассчитывать на мандат.

«Соответственно, чиновник может уйти к осени, так что кандидаты на его место в аппарате президента Татарстана уже рассматриваются. По нашим сведениям, их несколько. Хамаев лично продвигает своего первого заместителя Артура Галиева. Ему всего лишь 31 год, 10 из которых он посвятил работе в разных отделах родного министерства, — пишет издание «Бизнес-онлайн». — Но, по нашим сведениям, больше шансов сесть в министерское кресло имеют другие коллеги Хамаева. В первую очередь это Ленара Музафарова, директор МФЦ в Татарстане и руководитель Кадастровой палаты в 2005 — 2019 годах. Она покинула последний пост в феврале, чтобы плотно заняться сетью МФЦ в республике».

Mzio.tatarstan.ru Азат Хамаев (справа)

Напомним, Азат Хамаев руководит министерством с 17 марта 2009 года, а до этого с апреля 2008 года был первым заместителем министра. До прихода в правительство Хамаев несколько лет отработал директором ОАО «Татхимфармпрепараты», а также был депутатом Госсовета Татарии двух созывов и депутатом Госдумы в 1995 — 1999 годах.

Чемпионат молодых профессионалов и высокие гости

В Казани на прошлой неделе прошло масштабное событие, которое называют тренировкой перед августовским мировым чемпионатом по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который соберет молодых профессионалов из более 60 стран мира, соревнующихся в 56 компетенциях.

Столица Татарии принимала финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и пленарное заседание VII Всероссийского форума рабочей молодежи, на которые съехались различные высокопоставленные гости. Участниками финала стали более 1,5 тыс. конкурсантов, из них — 363 юниора. Соревнования чемпионата прошли по компетенциям шести блоков профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, а также транспорт и логистика.

Сборная команда Татарии заняла первое место в медальном зачете финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Команда-победитель получила 55 золотых, 47 серебряных и 39 бронзовых медалей. Второе место заняла Москва — сборная столицы заработала 91 золотую, 22 серебряные и 22 бронзовые медали. Третье место досталось команде Московской области — 13 золотых, 17 серебряных и 22 бронзовых медалиста.

Tatarstan.ru Церемония закрытия Финала VII Национального чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 2019 года в г. Казани

С приветственными словами к участникам обратилась министр просвещения РФ Ольга Васильева, отметившая, что VII Национальный чемпионат и 45-й мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills — это большая ступень в развитии профессионального образования.

«В рамках нацпроекта «Молодые профессионалы» будет не просто сильное материально-техническое оснащение, но, прежде всего, содержание и качество образования», — заявила она.

Помимо министра просвещения, Татарию с рабочей поездкой посетил и замглавы правительства РФ Максим Акимов. Он также принял участие в заседании попечительского совета и экспертного жюри конкурса цифровых решений для регионов, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Зампредседателя правительства выразил уверенность, что в наше время цифровые преобразования возникают не за счёт высокой скорости передачи данных, создания новых вычислительных мощностей и современных алгоритмов для обработки потоковых данных: «По-настоящему нас это касается, когда всё это меняет поведение людей, бизнес-модели компаний и модели госуправления. Основной фактор преобразований — увлечённость людей, которые занимаются данной работой. В таком случае ни отсутствие средств, ни отсутствие ресурсов этих людей уже не остановит».

В Казани с рабочим визитом побывала и Татьяна Голикова, которая провела заседание организационного комитета по подготовке и проведению 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills» в 2019 году в Казани. В частности, она рассказала, что из резервного фонда будет дополнительно выделено 631 млн рублей на подготовку объектов жилого комплекса Деревни WorldSkills, в котором будут проживать не менее 5,5 тыс. участников чемпионата.

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Акценты экономики

Главным событием сферы экономики Татарии на прошлой неделе стал старт строительства сборочного авиационного производства, который дали глава региона Рустам Минниханов и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Строительство производства и аэродрома экспериментальной авиации началось на территории Иннополиса, под это выделен участок в 313 га. Здесь планируется сборка самолётов Т-500. Это первые в истории страны сертифицированные воздушные суда сельскохозяйственного назначения. Их разработала республиканская фирма «МВЕН», выпустившая уже десять самолётов.

«Ранее мы по-разному подходили к решению этой задачи, пока не нашли нашего стратегического партнера — ГК «Ростех». Самолет Т-500 разработан в Татарстане. Он востребован в сфере сельского хозяйства, промышленности, мониторинга окружающей среды, может эксплуатироваться в Сибири и на Дальнем Востоке. Решение о создании в республике сборочного производства и аэродрома экспериментальной авиации станет серьёзным импульсом к дальнейшему развитию авиастроительной отрасли», — отметил Минниханов, добавив, что инвестиции в проект составят около 2,5 млрд рублей, реализовать его планируют в рамках государственно-частного партнёрства.

Михаил Фролов. tatarstan.ru Церемония запуска проекта строительства сборочного авиационного производства с аэродромом экспериментальной авиации

По словам Чемезова, производственная мощность новой площадки — от 60 до 100 самолётов в год, а в будущем планируется также разработать двухместный самолёт и беспилотник.

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Помимо старта нового производства, в Татарии подвели итоги работы нефтяной промышленности в первом квартале. По словам главы региона, рост составил 102,5% к прошлому году. За рассматриваемый период было добыто 139 млн тонн нефти, что на 3,4% больше, чем за тот же период 2018 года. Объём добычи нефти по республике составил 9 млн 18 тыс. тонн, в том числе малыми нефтекомпаниями — 1 млн 766 тыс. тонн — 19,6% от общего объёма добычи.

«Мировой рынок нефти в первом квартале был благоприятным для нефтяной промышленности, сохранилась положительная динамика мирового спроса на нефть. Нефть подорожала на 22,5% и в среднем составляла 61 доллар США за баррель, — отметил глава региона. — Рост в нефтяной промышленности составил 102,5%, и я считаю, что нефтяники работают достойно».

Рустам Минниханов также оценил последствия для России и республики в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

"Ситуация с грязной нефтью отразится, конечно, и на показателях нашего бюджета. Насколько это будет глубоко… Мы считаем, что при нормальном решении проблемы будут, но не столь значительные», — заявил он.

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Прощание с Арскими казармами

На прошлой неделе на территории Октябрьского городка снесли два последних дома, не признав их культурным наследием республики.

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Напомним, ранее жители Казани протестовали против сноса Октябрьского военного городка, который изначально носил название казармы Арского поля и формировался с 1903 года. В апреле 2019 года горожане обратились к главе государственного комитета по охране объектов культурного наследия РТ Ивану Гущину с просьбой «как можно скорее внести Арские казармы в реестр памятников и взять под охрану закона». На официальном сайте ведомства появилось сообщение, что три дореволюционных дома, стоящих на территории городка, не являются культурным наследием, но после обращения горожан попали в список объектов, которые обладают признаками культурного наследия. И, чтобы поставить точку в споре вокруг Арских казарм, были назначены работы по установлению историко-культурной ценности зданий, на которые отвели 90 суток. В адрес застройщика направили уведомление о приостановлении работ в городке. К началу июня 2019 года ведомство должно было решить, вносить ли казармы в перечень культурного наследия или нет.

Pxhere.com Снос здания

На прошлой неделе комитет сообщил, что здания ценности не представляют.

«По итогам комплексного изучения комитетом принято решение об отсутствии оснований для включения данных объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия», — цитирует пресс-службу ведомства газета «Коммерсантъ».

После этого, компания продолжила демонтаж зданий. В комментариях газете представитель компании-застройщика уточнил, что кирпичи от снесенных казарм, как «исторические материалы», планируется использовать для воссоздания не подлежавших сносу зданий детского сада и военторга, которые были демонтированы в 2016 году: «Они будут воссоздаваться примерно в 150−200 метрах от предыдущей локации».

Казармы были снесены в день открытия в Казани всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2019», на котором обсуждали исторический город и перегрузку пространства.

Помощник главы Татарии Олеся Балтусова, курирующая вопросы сохранения культурного наследия, высказала мнение по ситуации на своей странице в соцсетях:

«На всех совещаниях с девелопером (читай — в битвах) мы проиграли. Экономика не билась, 35 домов городка, изношенных без ремонта за сто лет, не окупились бы после более чем миллиардного вложения в реставрацию с учётом стоимости земли. Сейчас снесли последние два дома. Именно они вызвали шквал негодования. Что же. В Казани осталось 563 объекта культурного наследия и 433 объекта ценной городской среды».

Дело автостраховщика НАСКО: продолжение

В деле лишившегося с 15 мая 2019 года лицензии по решению ЦБ РФ старейшего автостраховщика Татарии — АО «Национальная страховая компания Татарстан» — новые подробности, которые могут обернуться уголовным делом.

Напомним, за сутки до отзыва лицензий автостраховщик заявил, что у него меняется собственник, и новым владельцем компании со свыше 100 филиалов по России, станет известный бизнесмен из сферы страхования Александр Май. 14 мая появилось официальное сообщение регулятора о том, что из-за многочисленных нарушений и жалоб потребителей отзываются лицензии АО. Позднее потенциальный покупатель в комментариях СМИ сообщил, что сделка не была завершена. Указом Центробанка России в НАСКО была на полгода назначена временная администрация. На прошлой неделе регулятор сообщил, что администрация не смогла получить доступ к необходимой документации, после чего отправила заявление в правоохранительные органы.

«В рамках осуществления своих полномочий временной администрации не обеспечен доступ к необходимой для исполнения ее функций документации, архиву и электронным базам данных АО «НАСКО», а также доступ к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение документов. По данному обстоятельству временной администрацией направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы», — отмечалось в сообщении регулятора и уточнялось, что из-за невозможности определить место нахождения всех бланков страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для их изъятия, временная администрация признает их утраченными.

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Pictures of Money Автострахование

В Российском союзе автостраховщиков, которому перешли обязательства НАСКО по ОСАГО, в связи с заявлением регулятора уточнили, что для всех тех, кто приобрёл полис ОСАГО в НАСКО до 14 мая 2019 года включительно, ответственность является застрахованной, а полисы ОСАГО — действующими.

«Расторгать их или заключать новые договоры ОСАГО в других компаниях не нужно. При этом следует учитывать, что вносить изменения в договоры ОСАГО, увеличивающие ответственность страховой компании, начиная с 15 мая 2019 года невозможно, — отметили в РСА. — В случае, если такой автовладелец стал виновником ДТП, выплаты за него производятся из компенсационных фондов РСА».

Пожар в «Адмирале»: зачитан приговор

По уголовному делу, возбуждённому по факту пожара в ТЦ «Адмирал» в Казани, где погибли 19 человек и пострадали свыше 60, которое расследовалось с 2015 года, Кировский районный суд зачитал приговор фигурантам.

Напомним, трагедия в торговом центре произошла 11 марта 2015 года, когда огонь со складов второго этажа перекинулся на всё здание. Из-за отсутствия обязательного огнезащитного покрытия на металлоконструкциях произошла деформация и обрушение стен объекта. В результате 19 человек погибли, 61 получил травмы, а свыше 600 — материальный ущерб. Само дело насчитывает 344 тома, свыше 700 потерпевших и около 900 свидетелей. В конце 2016 года расследование завершилось, фигурантами стали 12 человек, а дело в отношении миллиардера Алексея Семина, который на тот момент возглавлял совет директоров компании «АС Менеджмент», владевшей комплексом, прекратили. Судебные заседания начались в феврале 2017 года.

Судом было установлено, что «с 2013 года объект эксплуатировался с грубейшими нарушениями требований противопожарной безопасности», а «отдельные представители органов власти, вместо того, чтобы пресечь вопиющие нарушения, своими действиями только способствовали приближению трагедии».

Tatarstan.ru Разбор завалов после пожара в ТЦ «Адмирал»

В 2007 году структуры, которые возглавлял директор «Инвестиционной строительной компании» и «Управляющей компании «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин, выкупили производственные помещения, которыми ранее владел завод «Серп и Молот». После ряда процедур зданию присвоили наименование торгового комплекса, но, по данным следствия, «здание не было предназначено для нахождения в нем большого скопления людей». Помещения в здании были сданы в аренду ООО «Заря», и уже арендаторы с нарушением закона расширили площади ТЦ до 20 тыс. кв. м. Массовые нарушения мер пожарной безопасности, на которые закрывали глаза некоторые сотрудники надзорных ведомств, привели в 2015 году к трагедии.

Максимальный срок получил директор ООО «Заря» Гусейн Гахраманов — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, длительные сроки также получили заместители Гахраманова: Гюльгусейн Наджафов осужден на 9,5 лет, Николай Каекин — на семь лет колонии за то, что не организовали должным образом работу сотрудников службы безопасности объекта по эвакуации людей и не обеспечили технику безопасности. Помимо этого, Роберта Хайруллина приговорили к 9,5 годам лишения свободы, начальника межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Жанну Алпарову — к семи годам, бывшего пристава-исполнителя Минзилю Сафину — к 4,5 годам, специалиста региональной инспекции Государственного строительного надзора Галию Исаеву и пятерых рабочих Наиля и Нияза Габдулхаевых, Фирдината Ульданова, Альберта Халикова и Фаниса Мухаметханова — от 4,5 до 6,5 годам.

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