Дело экс-губернатора Сахалинской обл. Александра Хорошавина
Осужденный экс-губернатор Сахалина Хорошавин обжалует приговор
Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный за коррупционные преступления, и его адвокат подготовили апелляционную жалобу на приговор суда, оглашение которого завершилось 28 апреля, об этом защитник Евгений Балабас рассказал astv.ru. Читайте также: Экс-губернатору Сахалина Хорошавину...
12 мая 2022
Подельника экс-губернатора Хорошавина по делу о взятках отправили в колонию
Бывшего вице-мэра Южно-Сахалинска Алексея Лескина приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сбор взяток с кандидатов на выборах депутатов областной столицы в 2014 году. По информации региональных телеграм-каналов рассмотрение уголовного дела о создании организованной группы...
28 апреля 2022
Экс-губернатору Сахалина Хорошавину добавили срок за второе уголовное дело
В Южно-Сахалинске четыре дня оглашали приговор по второму уголовному делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Читайте также: Экс-губернатор Сахалина Хорошавин выступил в суде с последним словом Хорошавин обвинялся в получение взяток и приготовлению к получению взяток в...
28 апреля 2022
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин выступил в суде с последним словом
На Сахалине завершается судебный процесс по второму уголовному делу в отношении экс-губернатор островного региона Александра Хорошавина. Обвиняемый 18 февраля выступил с последним словом, написало Astv.ru. Читайте также: Обвиняемый в получении взяток Хорошавин не понимает, в чём виноват Александр...
18 февраля 2022
У второго обвиняемого по делу Хорошавина заподозрили COVID-19
Судебный процесс по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина прервался. Он будет продолжен после получения отрицательных результатов теста на коронавирус у одного из участников процесса или снятия с него карантинных мер. Следите за развитием событий в трансляции...
13 октября 2020
Обвиняемый в получении взяток Хорошавин не понимает, в чём виноват
В Южно-Сахалинске в суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и бывшего вице-мэра администрации областной столицы Алексея Лескина. Оба подсудимых заявили, что не понимают, в чём конкретно их обвиняют. Читайте также: Хорошавина обвиняют...
10 сентября 2020
Хорошавина обвиняют в получении многочисленных взяток от единороссов
В ходе заседания в Южно-Сахалинском городском суде представитель прокуратуры огласил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александр Хорошавина, а также бывшего вице-мэра администрации областной столицы Алексея Лескина. Их обвиняют в получении и...
8 сентября 2020
Суд трижды отказался возвращать уголовное дело Хорошавина прокурору
Южно-Сахалинский городской суд отказал в удовлетворении трёх ходатайств, которые поступили от стороны защиты экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Защита просила вернуть уголовное дело прокурору. Читайте также: Экс-помощника Хорошавина обвиняют в 17 взятках Очередное уголовное...
8 сентября 2020
Суд по делу экс-главы Сахалина Хорошавина начнётся 4 июня
В Южно-Сахалинске 4 июня начнётся предварительное заседание суда по уже второму коррупционному уголовному делу против экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Южно-Сахалинского городского суда. По информации на сайте, предварительное слушание...
29 мая 2020
Прокуратура утвердила обвинение по очередному делу о взятках Хорошавина
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по очередному уголовному делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Его обвиняют во взятках на общую сумму в 100 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генеральной прокуратуре России. Читайте также: Главный свидетель по делу...
22 апреля 2020
Главный свидетель по делу Хорошавина за 17 взяток получил условный срок
Суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего главу секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслава Горбачёва к 7 годам и 10 месяцам условно. Его признали виновным в 17 эпизодах по получению крупных взяток. Читайте также: Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин нашёлся в СИЗО За каждый из 17...
4 марта 2020
Экс-помощника Хорошавина обвиняют в 17 взятках
В Южно-Сахалинске начался судебный процесс по делу бывшего руководителя секретариата экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева. Ему предъявлено обвинение по 17 эпизодам. Горбачева обвиняют в участии в организованной Хорошавиным преступной группе, сборе дани с...
18 февраля 2020
В ОНК рассказали о содержании Хорошавина в СИЗО
Представители региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Сахалинской области посетили в следственно изоляторе Южно-Сахалинска бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии за взятки. Об этом 20 декабря сообщил зампредседателя Сахалинской ОНК...
20 декабря 2019
Экс-губернатора Сахалина Хорошавина в СИЗО проведали общественники
Члены Общественной палаты Сахалина проведали экс-губернатора региона Александра Хорошавина в СИЗО №1 Южно-Сахалинска, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин Как следует из сообщения на сайте ОП Сахалина, Хорошавин назвал своё состояние...
20 декабря 2019
Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин нашёлся в СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний по Сахалинской области сообщила, что экс-губернатор островного региона Александр Хорошавин возвращён в СИЗО Южно-Сахалинска, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин Сообщается, что Александра Хорошавина...
18 декабря 2019
В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина потеряли адвокаты и родственники. В СИЗО Южно-Сахалинска его нет, ФСИН на запросы не отвечает. Определить местоположение знаменитого арестанта, осужденного на 13 лет лишения свободы за коррупционные преступления, не представляется возможным, передаёт...
18 декабря 2019
С Днём рождения, губернатор! — сахалинцы поздравили осужденного Хорошавина
Сахалинцы поздравили с 60-летним юбилеем экс-губернатора региона Александра Хорошавина. Поздравления в СМИ и социальных сетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Экс-глава Сахалина Хорошавин этапирован в колонию строгого режима Поздравление с юбилеем опубликовало ИА Сахалин. Инфо. В...
26 ноября 2019
Главный свидетель по делу экс-губернатора Хорошавина получил условный срок
Суд Южно-Сахалинска приговорил к 7,5 года условно главного свидетеля по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина — Вячеслава Горбачёва, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Верховный суд РФ отменил арест экс-главы Сахалина Александра Хорошавина...
18 октября 2019
Верховный суд РФ отменил арест экс-главы Сахалина Александра Хорошавина
Верховный суд России отменил арест бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Этапированного в Хабаровск Хорошавина вернули на Сахалин Высшая судебная инстанция государства пришла к выводу, что следует отменить все судебные решения о...
12 сентября 2019
Этапированного в Хабаровск Хорошавина вернули на Сахалин
Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, неделей ранее этапированного в колонию строгого режима в Хабаровске, вернули на Сахалин. Это может быть связано с нарушением процессуальных норм при переводе осужденного в колонию, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Экс-глава Сахалина...
3 июля 2019