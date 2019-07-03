Южно-Сахалинск, 3 июля, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, неделей ранее этапированного в колонию строгого режима в Хабаровске, вернули на Сахалин. Это может быть связано с нарушением процессуальных норм при переводе осужденного в колонию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За решёткой

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В колонию строгого режима Александра Хорошавина этапировали 26 июня. По мнению его адвокатов, это было сделано с нарушением процессуальных норм. Сейчас бывший губернатор островного региона находится в Южно-Сахалинске, где знакомится с материалами своего второго дела о коррупционных преступлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Сахалинской области Александр Хорошавин был задержан в апреле 2015 года по подозрению в коррупции. Позднее президент России Владимир Путин отстранил его от должности в связи с утратой доверия. За коррупционные преступления суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его соучастники, в прошлом высокопоставленные чиновники сахалинского правительства Сергей Карепкин и Андрей Икрамов приговорены к 8 и 9,5 годам колонии строгого режима соответственно и крупным штрафам.