Катастрофа Falcon 50 в аэропорту Внуково
Адвокат снегоуборщика Мартыненко рассчитывает на президентскую амнистию
Все фигуранты уголовного дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту «Внуково» могут попасть под амнистию приуроченную к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Адвокат фигуранта дела о катастрофе самолета Falcon, в которой погиб глава французской компании Total Кристоф де Маржери —...
10 апреля 2015
В деле о крушении Falcon — новый фигурант
Следствие возбудило новое дело против Владимира Ужакова Следственный комитет России (СКР) возбудил отдельное уголовное дело в отношении руководителя московского центра автоматизированного управления воздушным движением Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) Владимира Ужакова...
18 марта 2015
Гибель главы Total: водитель снегоуборщика готов частично признать вину
В обмен на частичное признание Мартыненко хочет получить более мягкое наказание Обвиняемый по делу о крушении в аэропорту Внуково самолета Falcon 50 главы корпорации Total Кристофа де Маржери водитель снегоуборщика Владимир Мартыненко готов частично признать свою вину по ст. 263 УК РФ («Нарушение...
17 марта 2015
Обвиняемый по делу о крушении Falcon готов к допросу на детекторе лжи
Водитель снегоуборщика Владимир Мартыненко, обвиняемый по делу о крушении самолета Falcon главы компании Total Кристофа де Маржери в аэропорту Внуково, готов пройти допрос с применением детектора лжи, сообщает РСН. Адвокат Мартыненко Александр Карабанов заявил, что ходатайство о прохождении...
26 февраля 2015
Россия передала Франции копии материалов дела о крушении Falcon
Генпрокуратура РФ передала Франции копии очередных материалов уголовного дела по катастрофе самолета Falcon, в результате которой погиб Кристоф де Маржери — президент французского энергетического концерна Total. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. Ранее копии запрошенных материалов были переданы...
17 февраля 2015
Ростовские авиадиспетчеры вышли на митинг в поддержку коллег из Внуково
Около 100 ростовских авиадиспетчеров провели акцию в поддержку коллег из Внуково. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, таким образом ростовчане хотят добиться освобождения своих коллег — авиадиспетчеров Светланы Кривсун, Романа Дунаева и А лександра Круглова, арестованных после...
5 февраля 2015
Генпрокуратура передала Франции документы по делу о катастрофе самолета главы компании Total
Генеральная прокуратура Российской Федерации передала французским компетентным органам копии ряда материалов уголовного дела по авиакатастрофе самолета главы нефтяной компании «Тоталь» Кристофа де Маржери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 20 января. «В октябре 2014...
20 января 2015
Авиадиспетчеры намерены выйти на митинг в поддержку коллег из Внуково
Авиадиспетчеры московского региона намерены выйти на митинг, требуя освобождения своих коллег — авиадиспетчеров Светланы Кривсун, Романа Дунаева и Александра Круглова, арестованных после катастрофы в аэропорту «Внуково», в которой погиб глава концерна Total Кристоф де Маржери. Непосредственной...
12 января 2015
Водитель снегоуборщика останется под арестом — Мосгорсуд
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты водителя снегоуборщика из аэропорта «Внуково» Владимира Мартыненко и признал законным арест до 21 декабря обвиняемого по делу о крушении самолета Falcon во Внуково, пишет «Российская газета». По мнению суда, обвиняемый может скрыться от следствия или оказать...
17 декабря 2014
Качество работы российских авиадиспетчеров соответствует нормам ICAO: Дворкович
Качество работы наземных диспетчерских служб в российских аэропортах соответствует международным нормам и даже превышает тот уровень, который в среднем наблюдается в странах с таким же уровнем развития, как Россия. Об этом сегодня, 1 декабря, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, докладывая в ходе...
1 декабря 2014
Водитель снегоуборщика во Внуково: Единственное, что мне остается — молиться и сотрудничать со следствием
Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко принес извинения семьям четырех погибших 20 октября 2014 года при крушении самолета Falcon 50EX F-GLSA в аэропорту Внуково. Копию его письма разместил в Facebook адвокат Мартыненко Александр Карабанов. «У меня разрывается сердце, я не знаю, как...
17 ноября 2014
Погибший во «Внуково» глава Total посмертно награжден российским орденом Почета
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего главы компании Total Кристофа де Маржери, погибшего в московском аэропорту «Внуково», орденом Почета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кремля. «За большой вклад в развитие российско-французских экономических и культурных...
1 ноября 2014
СКР предъявил обвинение четвертому фигуранту дела о крушении Falcon 50
Следствие предъявило обвинение руководителю полётов Внуково Роману Дунаеву по делу о крушении французского самолёта Falcon, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по...
31 октября 2014
СКР: Предъявлено обвинение руководителю полетов аэропорта «Внуково» Дунаеву
Руководителю полетов столичного аэропорта Внуково Роману Дунаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Об том...
31 октября 2014
Один из танкеров «Новатэка» назовут в честь главы Total
Один из танкеров компании «Новатэк» может получить имя Кристофа де Маржери — главы французского концерна Total, трагически погибшего в московском аэропорту Внуково. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон...
31 октября 2014
Предъявлены обвинения третьему фигуранту дела о крушении самолета главы Total
По делу о крушении самолета главы компании Total во Внуково предъявлено обвинение инженеру аэродромной службы Владимиру Леденеву — по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)...
31 октября 2014
СКР: По делу о крушении Falcon предъявлено обвинение диспетчеру «Внуково»
Диспетчеру московского аэропорта «Внуково» Александру Круглову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Об этом...
30 октября 2014
Диспетчеру-стажеру предъявили обвинение по делу о катастрофе во Внуково
Диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, говорится в сообщении Следственного комитета (СК) РФ. Кривсун является фигуранткой дела об...
29 октября 2014
Диспетчеров Внуково, работавших в день катастрофы Falcon, проверят на алкоголь и наркотики
Точную причину смерти погибших в авиакатастрофе самолета Falcon в московском аэропорту Внуково установит судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, с помощью необходимых экспертиз устанавливается наличие либо отсутствие алкоголя и наркотических веществ в крови всех сотрудников диспетчерских служб...
28 октября 2014
Защита троих фигурантов дела о крушении Falcon обжаловала решения Басманного суда
Адвокат диспетчера аэропорта «Внуково» Александра Круглова Валерий Вычкин обжаловал арест своего подзащитного, которого Басманный суд Москвы приговорил к аресту до 21 декабря, сообщает «Русская служба новостей». Защита подала апелляционную жалобу на решение Басманного суда в Мосгорсуд. Ранее...
27 октября 2014