Захват заложников в московской школе
Мосгорсуд присудил родителям «школьного стрелка» выплатить 2,5 млн рублей
Решение Бутырского суда Москвы о том, что родители школьника, застрелившего в 2014 году учителя географии Андрея Кириллова, должны выплатить 2,5 млн рублей семье погибшего, признано законным. Такое решение Московский городской суд вынес по рассмотрении жалобы родителей «школьного стрелка», сообщает...
12 сентября 2016
«Школьный стрелок» из Отрадного отправлен на принудительное лечение
Московский окружной военный суд (МОВС) освободил от уголовной ответственности подростка, который 3 февраля 2014 года устроил стрельбу в московской школе №263 в районе Отрадное. Об этом сегодня, 8 февраля, пишет «Коммерсантъ». Сообщается, что МОВС постановил освободить бывшего ученика 10 «А» класса...
8 февраля 2016
Стрельба в московской школе: кто виноват и что делать?
Старшекласснику московской школы №263, устроившему 3 февраля стрельбу, предъявлено официальное обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ (захват заложников, убийство двух лиц по причине служебной деятельности и покушение на убийство). Подростку грозит до 10 лет тюремного...
17 февраля 2014
В школах Самары введена должность замдиректора по безопасности
За счет городского бюджета в школах Самары введены должности заместителей директора по безопасности. О безопасности образовательных учреждений шла речь на заседании городской антитеррористической комиссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как было отмечено, недавние трагические события...
12 февраля 2014
За стрельбу в московской школе старшекласснику предъявили обвинение
Следователи предъявили обвинение старшекласснику, который устроил стрельбу в московской школе N263, сообщил официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Владимир Маркин. Молодой человек обвиняется по трем пунктам ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 (покушение на убийство двух и более лиц...
12 февраля 2014
Полицию могут обязать патрулировать школы (Москва)
Московских полицейских могут обязать патрулировать школы, а охранников учреждений среднего образования вооружить электрошокерами. С такой инициативой выступили депутаты Московской городской думы после трагедии в школе №263, где ученик захватил более 20 заложников и убил двух человек. На заседании...
11 февраля 2014
Евгений Бунимович: С подростками надо разговаривать, а не читать им лекции
Принятая в нашем обществе манера общения с детьми не приносит должного воспитательного эффекта, считает уполномоченный по делам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Он призывает разговаривать с детьми, а не "доводить до их сведения" ту или иную информацию. Такое заявление он сделал 10 февраля в ходе...
10 февраля 2014
МВД РФ призывает строже наказывать подростков за правонарушения
Малолетние правонарушители должны чувствовать неотвратимость наказания, это способствует и снижению уровня преступности среди несовершеннолетних, и предотвращению рецидивов, считает начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами...
10 февраля 2014
В Пензе ученик 8 класса разгуливал по школе с пистолетом
В Пензенской школе № 63 у ученика 8 класса нашли оружие. Как сообщает издание vpenze.ru, ученик школы принес пистолет в школу и показывал своим одноклассникам. Учащиеся параллельного класса сообщили об этом директору школы. Так же со слов школьников, взрослые, осмотрев мальчика, у него ничего не...
7 февраля 2014
В Новосибирске создана комиссия по проверке безопасности школ
В Новосибирске по поручению исполняющего обязанности мэра Владимира Знаткова создана комиссия по проверке безопасности городских образовательных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города. По словам заммэра Сергея Нелюбова, во всех муниципальных образовательных учреждениях города...
7 февраля 2014
Во владимирских школах усилят меры безопасности
Меры безопасности в школах Владимирской области будут усилены. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе администрации региона, этот вопрос взят на особый контроль администрации области после трагедии в столичной школе №263, когда старшеклассник расстрелял учителя и...
6 февраля 2014
За год калужские полицейские провели 47 тысяч проверок сохранности оружия
Более 53 тысяч единиц оружия находятся на руках у 47 тысяч владельцев, проживающих в регионе, сообщила 6 февраля корреспондент у ИА REGNUM исполняющая обязанности начальника центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Калужской области Наталья Смирнова. По ее словам, в основном у...
6 февраля 2014
В Подмосковье сократилась подростковая преступность
"В 2013 году сохранилась тенденция сокращения числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними и при их соучастии. За 2013 год в Подмосковье совершено 1448 преступлений данной категории, что на 5% меньше, чем в 2012 году (за аналогичный период прошлого года - 1524)", - заметил в своём докладе...
6 февраля 2014
Погибшие и раненый во время захвата заложников в московской школе награждены орденами Мужества
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества прапорщика полиции Сергея Бушуева и учителя Андрея Кирилова посмертно, а также старшего сержанта полиции Владимира Крохина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы государства, награды присуждены за мужество и...
6 февраля 2014
В Москве прошли церемонии прощания с погибшими при стрельбе в школе №263
6 февраля в Москве состоялась церемония прощания с погибшим старшим сержантом полиции Сергеем Бушуевым и учителем Андреем Кирилловым. Оба они погибли в результате инцидента в московской школе №263. Церемония прощания с Сергеем Бушуевым прошла в здании управления внутренних дел по Северо-Восточному...
6 февраля 2014
В Госдуме создается рабочая группа в связи с трагедией в московской школе
В связи с трагедией в московской школе глава комитета Государственной думы РФ по образованию Вячеслав Никонов ("Единая Россия") предложил создать межкомитетскую рабочую группу по подготовке предложений, направленных в том числе и на обеспечение безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 6...
6 февраля 2014
Сцены насилия с участием детей предлагают запретить показывать по ТВ
Запретить на телевидении демонстрацию сцен насилия с участием подростков предлагают депутаты Государственной думы РФ от ЛДПР, передает ИА REGNUM. По их мнению, такие сцены способствуют новым виткам насилия среди несовершеннолетних. Поправки в закон о СМИ подготовили вице-спикер Госдумы Игорь...
6 февраля 2014
Школы Волгограда проверят на безопасность
В волгоградских школах пройдут проверки обеспечения мер безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии областного центра 5 февраля. По информации руководителя департамента по образованию Ирины Радченко, в муниципальных образовательных учреждениях города установлено 222 системы...
5 февраля 2014
После ЧП со стрельбой в московской школе в Нижегородской области пройдет целый ряд проверок
Стрельба в московской школе, гибель учителя и действия правоохранительных органов станут поводом для целого ряда проверок в Нижегородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Валерий Шанцев на пресс-конференции 5 февраля. "Нужно сделать выводы из того, что...
5 февраля 2014
В Коми не стали усиливать меры безопасности в школах в связи с московским инцидентом
В связи с недавним инцидентом в одной из московских школ, где ученик 10 класса застрелил из ружья педагога, сотрудника полиции, а также ранил охранника, в ряде регионов России начаты проверки учебных заведений на предмет обеспечения безопасности. Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, в регионе...
5 февраля 2014