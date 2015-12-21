Обрушение торгового центра в Риге
В Латвии выплатят 300 тысяч евро пострадавшим при обрушении супермаркета
Сегодня, 21 декабря, Рижский окружной суд постановил, что компаниям Maxima Latvija и Homburg Zolitude придется выплатить пострадавшим в золитудской трагедии 300 тысяч евро. Полный текст приговора будет обнародован в январе, сообщает агентство LETA. Решение суда было оглашено по первому из...
21 декабря 2015
В Латвии начинается рассмотрение уголовного дела о гибели 54 человек
Суд Земгальского предместья Риги сегодня, 8 декабря, начнет рассматривать дело о золитудской трагедии. Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. Материалы дела обобщены в 80 томах, а общий размер заявленной компенсации составляет 155 млн евро, сообщает портал Delfi. lv. По делу...
8 декабря 2015
Родные погибших при обрушении супермаркета в Риге подали 13 исков
В различных судах Латвии в настоящее время рассматриваются 13 гражданских дел о золитудской трагедии, а общая сумма исков превышает 635 млн евро, сообщает портал Delfi. lv. С гражданскими исками в суд обратились и сами пострадавшие в результате обрушения супермаркета в Золитуде, и близкие погибших...
19 ноября 2015
Появление главы Литвы в эфире латвийского телевидения обернулось скандалом
Грибаускайте возмутилась тем, что журналист задал ей вопросы, которые не были заранее согласованы Беседа ведущего передачи «Один на один» «Латвийского телевидения» Гундарса Редерса в прямом эфире с президентом Литвы Далей Грибаускайте оказалась скомкана и закончилась ссорой, сообщает сегодня, 20...
20 мая 2015
Пострадавшая в Золитуде: Премьер Латвии должен был уйти из политики
Пребывание Домбровскиса в Европарламенте назвали недостойным Еврокомиссар от Латвии Валдису Домбровскису («Единство»), прибывшему на заседание Комиссии Сейма Латвии по расследованию ЧП в Золитуде, пришлось выстоять там под «холодным душем», сообщает портал Delfi. Алена Бурве, которая при обрушении...
17 марта 2015
Комиссия Сейма Латвии хочет знать истинные причины ухода Домбровскиса с поста премьера
Латвийская парламентская комиссия по расследованию причин трагедии в Золитуде повторно направит приглашение к беседе бывшему премьер-министру, вице-президенту Европейской комиссии по вопросам евро и социальному диалогу Валдису Домбровскису («Единство»). Об этом заявил руководитель комиссии Ринголд...
10 марта 2015
В Латвии появилось еще четверо подозреваемых по делу о золитудской трагедии
Госполиция Латвии применила статус подозреваемых по делу о трагедии в Золитуде еще к четырем лицам. Теперь в деле фигурируют, в общей сложности, девять подозреваемых, сообщает портал mixnews.lv. Как сообщили в полиции, подозреваемыми по уголовному делу признаны три работника Рижского строительного...
3 марта 2015
В Латвии появилось еще четверо подозреваемых по делу о золитудской трагедии
Госполиция Латвии применила статус подозреваемых по делу о трагедии в Золитуде еще к четырем лицам. Теперь в деле фигурируют, в общей сложности, девять подозреваемых, сообщает портал mixnews.lv. По данным полиции, подозреваемыми по уголовному делу признаны три работника Рижского строительного...
2 марта 2015
В Латвии назвали ещё двух подозреваемых по делу Золитуде
Госполиция Латвии на этой неделе применила статус подозреваемых по делу о золитудской трагедии ещё к двум юридическим лицам, сообщает сегодня, 8 февраля, корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Ves.lv. По данным агентства LЕТА, статус подозреваемых предположительно применён к руководителю...
8 февраля 2015
Дело о золитудской трагедии: полиция Латвии взялась за торговую сеть Maxima
В Латвии список подозреваемых в деле по расследованию золитудской трагедии уже в ближайшее время может пополниться представителями торговой сети Maxima. Об этом в программе «Латвийского Радио-4» «Открытый вопрос» рассказал начальник Главного управления полиции Андрей Гришин. Как поведал Гришин, в...
20 января 2015
Дело об обрушении супермаркета в столице Латвии: произведены первые задержания
В деле о золитудской трагедии начались первые задержания, сообщает портал mixnews.lv. Статус подозреваемого применен к инженеру-строителю обрушившегося супермаркета Maxima Ивару Сергетсу, к проводившему строительную экспертизу проекта магазина Андрису Гулбису и к юридическому лицу, чье имя не...
14 января 2015
Латвия больше не оплачивает лечение пострадавшим в Золитуде
С этого года в Латвии государство прекращает оплачивать лечение, реабилитацию, лекарства и услуги психолога людям, которые потеряли близких или сами пострадали в золитудской трагедии, Ves.lv. Как рассказал руководитель Рижской социальной службы Эрвин Алкснис, те, кто нуждается в услугах психолога...
2 января 2015
Реабилитацию после трагедии в Золитуде планируют пройти 750 жителей Латвии
После трагедии, произошедшей в рижском микрорайоне Золитуде в результате обрушения здания магазина Maxima, заявления на получение услуг социальной реабилитации подали 750 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 декабря, со ссылкой на портал Delfi. В числе получателей оплаченной...
15 декабря 2014
На комиссию по расследованию трагедии в Золитуде вызваны Ушаков и Домбровскис (Латвия)
В Сейме Латвии после того, как прошло более года после трагедии, создана комиссия по расследованию обрушения супермаркета в рижском районе Золитуде. Ее руководителем выбран Ринголд Балодис («От сердца — Латвии»), а заместителем стала Регина Лочмеле-Лунева («Согласие»), сообщает портал bb.lv. Кроме...
28 ноября 2014
Рига выплатила 747 тысяч евро родственникам погибших и пострадавшим в Золитуде (Латвия)
На сегодняшний день 108 человек (родственники погибших и пострадавшие в Золитудской трагедии) получили компенсации от Рижской Думы на общую сумму в 747 007,80 евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 25 ноября, в пресс-службе столичного самоуправления. «Это пока не полный список лиц...
25 ноября 2014
Депутат Сейма Латвии: Желаю, чтобы Аболтиню услышали на небесах
Жертвы и пострадавшие в золитудской трагедии на самом деле никому не интересны; выводы из случившегося не сделаны, а если сделаны, то не в полной мере и не в должной степени; поведение некоторых политиков и прессы в связи с этим вызывает отвращение. Такое заявление сделала порталу Ves.lv...
24 ноября 2014
В Латвии снова выясняют, кто несёт ответственность за трагедию в Золитуде
Бывший министр экономики Латвии Даниэль Павлютс (экс-Партия реформ) отказался взять на себя ответственность за трагедию в Золитуде, сообщает портал mixnews.lv. «Трагедия в Золитуде показала и самое лучшее в нас, и самое плохое. На политическом уровне имело место показывание пальцем друг на друга...
22 ноября 2014
Латвия отмечает годовщину трагедии в Золитуде
Сегодня, 21 ноября, Латвия отмечает годовщину трагедии в рижском районе Золитуде, когда в результате обрушения супермаркета Maxima 21 ноября 2013 года погибли 54 человека. В связи с этим общественная организация Zolitude 21.11 проводит памятные мероприятия, сообщает портал mixnews.lv. Так, сегодня...
21 ноября 2014
Эксперт: Правящие круги хотят скрыть правду о трагедии в Золитуде (Латвия)
Чем дольше длится расследование трагедии в Золитуде, тем меньше шансов на его успех. «Если этим занимается Лочмеле, то что-то точно начнет сдвигаться. То, что такую комиссию нужно создавать, было понятно с самого начала. Теперь надо очень быстро работать (…) Я не уверен, что кто-то, кроме...
14 ноября 2014
Глава МВД Латвии пообещал огласить результаты расследования по трагедии Золитуде в ноябре
Руководитель Министерства внутренних дел Латвии Рихард Козловскис («Единство») заявил в эфире программы телеканала LТV7 «Сегодня утром», что первые результаты расследования, проводимого сотрудниками правоохранительных органов по прошлогодней трагедии в Золитуде, будут обнародованы в ноябре. По...
13 октября 2014