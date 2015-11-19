Рига, 19 ноября, 2015, 14:46 — ИА Регнум. В различных судах Латвии в настоящее время рассматриваются 13 гражданских дел о золитудской трагедии, а общая сумма исков превышает 635 млн евро, сообщает портал Delfi.lv.

Valenciano Рига. Супермаркет Maxima

С гражданскими исками в суд обратились и сами пострадавшие в результате обрушения супермаркета в Золитуде, и близкие погибших, в том числе семьи пожарных. Несколько аналогичных требований объединены в общие иски.

Чаще всего ответчиками по искам выступают ООО «Maxima Latvija», ООО «Homburg Zolitude» и ООО «Tineo», но иски предъявлены также архитектурному бюро «Kubs», строительной компании «Re&Re», Рижской думе и проектировочной компании «HND Grupa».

Напомним, 21 ноября 2013 года в результате обрушения супермаркета «Maxima» в Золитуде погибли 54 человека, в том числе трое пожарных-спасателей. Эта трагедия стала самой крупной в новейшей истории Латвии.

Парламентская комиссия по расследованию трагедии утвердила текст окончательного заключения, в котором упомянуты лица, несущие за трагедию моральную и политическую ответственность. В заключении комиссии названы тогдашний премьер-министр Валдис Домбровскис, бывшие министры экономики Артис Кампарс и Даниэль Павлютс, бывшие госсекретари Минэкономики Анрийс Матисс и Юрис Пуце, мэр Риги Нил Ушаков и руководитель Рижского строительного управления Ингус Вирцавс.