Катастрофа пассажирского Boeing 737 в Казани
Суд закрыл дело о крушении «Боинга» под Казанью в 2013 году
Лаишевский районный суд Татарии прекратил уголовное преследование фигурантов дела об авиакатастрофе под Казанью в 2013 году. Об этом сообщает 24 января KazanFirst со ссылкой на пресс-службу суда. Слушания проходили в закрытом режиме. Уголовное дело прекратили из-за истечения шестилетнего срока...
24 января 2020
Дело о крушении Boeing в аэропорту Казани передано в суд
Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела об авиакатастрофе самолета Boeing в аэропорту Казани, которая произошла в ноябре 2013 года. Об этом сообщает ведомство. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным...
13 декабря 2019
СК выяснил причины катастрофы Boeing в аэропорту Казани в 2013 году
Завершено расследование катастрофы самолета Boeing в аэропорту Казани, которая произошла в ноябре 2013 года. Об этом сообщает Следственный комитет России. В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота...
14 ноября 2019
Пилот «Боинга», упавшего в 2013 году в Казани, летал по поддельным правам
Командир экипажа «Боинга», потерпевшего крушение в Казани более двух лет назад, имел поддельные документы — летные права и диплом пилота, об этом сообщил 7 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете». Как рассказал Александр Бастрыкин...
8 апреля 2016
МАК назвал причину катастрофы Boeing 737-500 в Казани в 2013 году
Международный авиационной комитет (МАК) завершил расследование причин катастрофы самолета Boeing 737−500 авиакомпании «Татарстан», которая произошла в Казани в ноябре 2013 года и унесла жизни 50 человек. Согласно отчету комиссии, причиной трагедии стали системные недостатки в работе экипажа...
24 декабря 2015
МАК назвал причины крушения Boeing 737 в Казани
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) озвучила итоги расследования катастрофы самолета Boeing 737−500 авиакомпании «Татарстан», произошедшей в ноябре 2013 года в аэропорту Казани. «Причиной катастрофы самолета Boeing 737−500 VQ-BBN явились системные недостатки в выявлении...
23 декабря 2015
Вторая годовщина крушения «Боинга»: траурный митинг в Казани
Сегодня в международном аэропорту «Казань» состоялся траурный митинг, посвященный второй годовщине со дня крушения самолета «Боинг-737». В мероприятии приняли участие премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, начальник управления ГИБДД МВД по РТ Рифкат Минниханов, родственники погибших. Церемонию...
17 ноября 2015
В Казани подменили памятник жертвам катастрофы Boeing-737
В канун годовщины трагедии с Boeing-737 под Казанью подрядчик установил не тот памятник, проект которого победил в специально объявленном конкурсе, и не в том месте, где планировалось. Деньги на памятник собирались в виде добровольных пожертвований. Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2013 года при...
20 октября 2014
Комиссия МАК: Признаки отказа авиационной техники Boeing-737, упавшего под Казанью, отсутствуют
Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) опубликовала сообщение о ходе расследования причин катастрофы самолета Воeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» 17 ноября 2013 года под Казанью. Для оценки работоспособности системы управления рулем высоты был проведен ряд...
16 сентября 2014
Объявлена дата публикации доклада по катастрофе Boeing-777 на Украине
Предварительные результаты расследования крушения Boeing-777 на Украине будут опубликованы 9 сентября в 12:00 мск, сообщили в Совете по безопасности Нидерландов, отметив, что "в предварительном докладе будет содержаться фактическая информация из источников Совета по безопасности Нидерландов...
4 сентября 2014
Расследование крушения Boeing-737 под Казанью затягивается на неопределенный срок
После почти девяти месяцев молчания Межгосударственный авиационный комитет сообщил о ходе расследования причин катастрофы Boeing-737, которая произошла 17 ноября 2013 года под Казанью. Заместитель председателя МАК Виктор Сороченко сообщил казанскому изданию «Бизнес Online», что теперь к выяснению...
29 августа 2014
После авиакатастрофы в Казани пилотов стали проверять тщательнее: эксперт
Катастрофа самолёта авиакомпании "Татарстан" Boeing 737-400 стала катализирующим фактором для реформирования системы авиаперерелетов, в том числе, и в сфере малой авиации. Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил руководитель летной школы компания "УралАвиа" Геннадий Волчихин, занимающийся...
27 мая 2014
В Татарстане комиссию Росавиации подозревают в выдаче фиктивных свидетельств
Руководство территориальной квалификационной комиссии Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации подозревают в превышении должностных полномочий, а руководителей учебного центра "Авиатор" в злоупотреблении полномочиями. Как сообщили ИА REGNUM в...
23 января 2014
Авиакомпанию "Татарстан" спустили на землю, ее заменит "Ак Барс Аэро"
Авиакомпания "Татарстан" прекратила полеты и с сегодняшнего дня не значится в расписании аэропортов. Как сообщает " Российская газета ", другая региональная государственная авиакомпания - "Ак Барс Аэро" стала наследником парка самолетов и маршрутной сети "Татарстана", а также получила субсидии из...
31 декабря 2013
Авиакомпании "Татарстан" предстоит выплатить 1,2 млн штрафов
Гострудинспекицей ОАО " Авиакомпания "Татарстан" было выявлено 60 нарушений, в том числе - нарушения по оплате труда, режиму рабочего времени и времени отдыха, технике безопасности труда. Как сообщили ИА REGNUM в Татарской транспортной прокуратуре, в отношении АК "Татарстан" возбуждено 74...
23 декабря 2013
Сертификат авиакомпании "Татарстан" будет аннулирован с 31 декабря
Сертификат эксплуатанта авиакомпании "Татарстан" будет аннулирован с 31 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росавиации. "В связи с выявленными фактами несоблюдения авиакомпанией сертификационных требований, нарушениями установленных норм налета, рабочего времени и времени отдыха...
20 декабря 2013
Путин об авиакатастрофе под Казанью: "Авиационные власти и правительство сделают серьезные выводы"
Президенту Владимиру Путину пока неизвестно содержание доклада, о котором упомянул премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о причинах авиакатастрофы Boeing-737 под Казанью. Тем не менее, самые серьезные выводы после этой трагедии будут сделаны. "Я пока не читал этот доклад ( о нем в своем вопросе...
19 декабря 2013
У руководителя АК "Татарстан" не было необходимого профессионального образования
Прокуратура республики выявила у руководителя авиакомпании "Татарстан" отсутствие необходимого профессионального образования и стажа работы. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, передает корреспондент ИА REGNUM. Выступая на совещании...
19 декабря 2013
Чтобы самолеты не падали, в России необходимо создать нормальную авиаотрасль: Дмитрий Медведев
Чтобы не повторялось авиакатастроф, подобных падению "Боинга" в Казани, в России необходимо создать нормальную авиаотрасль - как в области производства, так и эксплуатации воздушных судов. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая в программе "Разговор с...
6 декабря 2013
В связи с крушением Boeing-737 под Казанью СКР начал обыски в департаментах Росавиации
Сегодня, 6 декабря, Главное следственное управление СКР проводит обыски и изъятие документации, касающейся деятельности учебных центров в ряде департаментов Росавиации. Мероприятия связаны с расследованием уголовного дела по факту крушения самолета Boeing-737 под Казанью 17 ноября. Как сообщили ИА...
6 декабря 2013