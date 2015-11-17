Казань, 17 ноября, 2015, 22:40 — ИА Регнум. Сегодня в международном аэропорту «Казань» состоялся траурный митинг, посвященный второй годовщине со дня крушения самолета «Боинг-737». В мероприятии приняли участие премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, начальник управления ГИБДД МВД по РТ Рифкат Минниханов, родственники погибших.

Официальный сайт правительства Татарстана Траурный митинг в Казани

Церемонию начали с чтения имен всех 50 жертв авиакатастрофы. После этого была объявлена минута молчания. Участники траурного митинга возложили цветы к мемориальному комплексу с фамилиями погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Казани в 19:25 (мск) потерпел крушение пассажирский «Боинг-737», летевший из Москвы. На борту самолета находились 50 человек, в том числе 6 членов экипажа. Все погибли. В их числе — сын главы Татарстана Ирек Минниханов, начальник УФСБ Александр Антонов.

До настоящего времени, два года спустя после трагедии, не озвучена официальная информация о причинах крушения самолета в Казани. Основные версии катастрофы — ошибка в пилотировании и технические факторы.