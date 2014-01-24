Крушение вертолета Ка-52 в Москве
Причиной аварии вертолета в Жулебино стал дефект производства (Москва)
Официальная комиссия Министерства промышленности и торговли РФ обнародовала итоги расследования причин аварии вертолета Ка-52, произошедшей 29 октября 2013 г. московском районе Жулебино. Как сообщили сегодня, 24 января, ИА REGNUM в пресс-службе министерства, причиной аварии явилось разрушение тяги...
24 января 2014
По факту падения вертолета в Москве возбуждено уголовное дело: СКР
Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России по факту аварийной посадки вертолета Ка-52 "Аллигатор" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации...
30 октября 2013
Названы две версии причин падения вертолета в Москве
Причинами катастрофы вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы могли стать техническая неисправность вертолета или ошибка экипажа. Такие предварительные версии случившегося рассматривают следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте. Напомним, вертолет ОАО "Камов"...
29 октября 2013
Угрозы жизни пилотам упавшего в Москве вертолета нет: Минздрав
Состояние пилотов разбившегося в Москве самолета оценивается как "средней тяжести". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства здравоохранения России, они доставлены в больницу. "В результате падения вертолета в районе "Выхино-Жулебино" Москвы пострадали два человека...
29 октября 2013
Пилот разбившегося в Москве вертолета смог увести его от детсада и жилых домов
Крушение вертолета в московском районе Жулебино произошло недалеко от детского сада и жилых домов. Об этом сегодня, 29 октября, рассказал РСН очевидец крушения. "Я видел, как вертолёт перед падением крутился волчком. Он не упал на дом, потому что пилот смог увести его на посадочную сторону. Он...
29 октября 2013
По факту падения вертолета в Москве проводится доследственная проверка: СКР
Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России проводится доследственная проверка по факту падения вертолета КА-52. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России, установлено, что около 15 часов 30 минут 29...
29 октября 2013
Пилотов разбившегося в Москве вертолета госпитализировали
На место падения вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы выехали все оперативные службы. Как выяснили СМИ, пилоты рухнувшего вертолета доставлены в 36-ю городскую клиническую больницу. Их состояние оценивается как "удовлетворительное". Первоначально сообщалось, что вертолет рухнул на дом, однако эта...
29 октября 2013
В Москве разбился вертолет Минобороны
Вертолет Ка-52, принадлежащий Министерству обороны РФ, разбился сегодня, 29 октября, на юго-востоке Москвы. Вертолет совершал испытательный полет с двумя пилотами на борту, он рухнул и загорелся на Привольной улице в районе Жулебино. В Министерстве обороны сообщили ИТАР-ТАСС, что два пилота успели...
29 октября 2013