Беспорядки в Бирюлево
Мосгорсуд приговорил Орхана Зейналова к 17 годам лишения свободы
Уроженец Азербайджана Орхан Зейналов признан виновным в убийстве москвича Егора Щербакова, совершенном в октябре 2013 года. Соответствующее решение принял Московский городской суд 28 июля. При вынесении приговора судья сослался на результаты экспертиз, установивших причины наступления смерти Егора...
28 июля 2014
Подозреваемый в убийстве Егора Щербакова в суде не признал своей вины (Москва)
30 июня в Московском городском суде началось рассмотрение по существу уголовного дела по факту убийства 25-летнего москвича Егора Щербакова, которое произошло 10 октября 2013 года в Востряковском проезде, в районе Бирюлево. Подозреваемый в убийстве уроженец Азербайджана Орхан Зейналов воей вины не...
30 июня 2014
Дело об убийстве молодого человека в Бирюлево направлено в суд (Москва)
29 мая прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина Азербайджана 29-летнего Орхана Зейналова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорпрокуратуры. Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении...
29 мая 2014
В Москве задержан арендатор бывшей овощебазы в районе Бирюлево
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного 15 октября 2013 года в отношении руководителей и собственников ЗАО "Новые Черемушки" по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), задержан арендатор овощебазы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM...
26 мая 2014
Результат работы национальных диаспор заметен не сразу, но он есть: глава Самары
В Самаре руководители национально-культурных объединений обсудили с главой города Дмитрием Азаровым актуальные вопросы укрепления межнациональных отношений. "В повседневной работе об этом не думаешь, но иногда нужно об этой миссии вспоминать", - заявил градоначальник. В Самаре прошла конференция...
19 мая 2014
В Москве завершено следствие по делу об убийстве Егора Щербакова
Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Азербайджана Орхана Зейналова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п."и" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений)...
6 мая 2014
Мигранты едут к нам работать, а не нарушать наши законы: самарский министр
Глава Минтруда Самарской области Олег Фурсов, впервые пройдясь по вагонам поезда "Ташкент-Самара", заявил: "Все мигранты готовы соблюдать традиции коренного населения России и едут они работать, а не нарушать законодательство РФ". Между тем правоохранительные органы констатируют, что массовый...
25 апреля 2014
В Саратове проходят учения силовиков на случай массовых беспорядков
По официальной информации Саратовского областного правительства, в регионе начались учения в рамках взаимодействия органов внутренних дел РФ с федеральными органами исполнительной власти. Основная цель учений - отработка управления силами и средствами внутренних войск МВД и ОВД МВД России при...
14 апреля 2014
Самарская и Саратовская области получили высокий рейтинг межэтнической напряженности
Центр изучения национальных конфликтов (ЦИНК) и "Клуб Регионов" опубликовали рейтинг межэтнической напряженности в регионах России в период с сентября 2013-го по март 2014-го года, в котором Саратовская и Самарская области отмечены, как субъекты РФ с высокой степенью "взрывоопасности", сообщает...
10 апреля 2014
В Самарской области массовый наплыв гастарбайтеров принес рост преступности и болезней
Глава самарского Минтруда Олег Фурсов заявил, что в целом, органы исполнительной власти готовы к массовому приезду мигрантов, в том числе к проблемам, связанным с ними - резкому росту преступности, инфекционным болезням, финансовым затратам на их содержание и обслуживание, сообщает корреспондент ИА...
4 апреля 2014
Следственные действия по уголовному делу об убийстве Егора Щербакова завершены: СКР
Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Азербайджан Орхана Зейналова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, его действия квалифицированы следствием по п. "и" ч. 2 ст...
25 марта 2014
Национальный вопрос: Саратовская и Самарская области
На заседании Совета ПФО, состоявшемся 19 декабря в Ульяновске, губернаторы соседних Саратовской и Самарской областей высказали свое видение решения конфликтов на межнациональной почве. После "Пугачевского восстания" в Саратовском регионе предпринимают попытку "гармонизации межнациональных отношений...
20 декабря 2013
В Самаре "межнациональный фон оценивается как спокойный"
Власти Самары довели до сведения населения, что на сегодняшний день межнациональный фон в городе оценивается как спокойный. Между тем, следуя наказам президента РФ Владимира Путина, они признают, что необходимо регулировать вопросы трудовой миграции и социальной адаптации гастарбайтеров, передает...
16 декабря 2013
От произвола выходцев с Кавказа не защищены даже депутаты Госдумы: парламентарий
Депутат Государственной думы от Саратовской области Антон Ищенко направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль расследование нападения выходца с Кавказа на представителя энгельсского отделения ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM. В...
12 декабря 2013
В Самаре судья отпустил студента из Дагестана, покалечившего военного
Сегодня, 12 декабря, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев сообщил в своем блоге, что председатель Кировского районного суда Самары Александр Третьяков отказал полиции в ходатайстве о заключении под стражу студента из Дагестана Шамиля А., проломившего грудную клетку военнослужащему И.П...
12 декабря 2013
Назначен начальник управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы
Указом президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 года на должность начальника управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы назначен полковник полиции Роман Плугин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Москве. 3 декабря начальник УВД по ЮАО будет...
3 декабря 2013
Самарские власти привлекут на подготовку к чемпионату мира по футболу 60 тыс. гастарбайтеров
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области заявило о том, что на строительстве объектов для чемпионата мира по футболу 2018 года будет задействовано 56-60 тыс. гастарбайтеров. "Мундиаль не даст работы самарцам", - считает депутат губернской думы Михаил Матвеев...
20 ноября 2013
За стрельбу в центре Саратова жителя Грозного заключили под стражу
Прокуратура Фрунзенского района Саратова поддержала ходатайство дознавателя отдела полиции № 6 УМВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 23-летнего жителя Грозного, обвиняемого в совершении угрозы убийством и хулиганства. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в...
20 ноября 2013
В департаменте торговли Москвы развеяли слухи о голоде из-за закрытия базы в Бирюлево
Закрытие овощебазы в московском районе Бирюлево Западное почти не отразилось на снабжении столицы плодоовощной продукцией, заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM директор департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк. "Были определенные слухи, о том, что рынок Москвы просядет, чуть...
13 ноября 2013
Мосгорсуд признал законным арест фигурантов по делу о незаконной миграции на Покровской овощебазе
6 ноября Московский городской суд признал законным арест председателя правления предприятия "Новые Черемушки" Магомеда Чурилова и генерального директора ЧОП "Конкорд" Виктора Котелевского. Напомним, они были задержаны 16 октября по подозрению в организации незаконной миграции на Покровской овощной...
6 ноября 2013