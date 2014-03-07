Нападение на полицейских на Матвеевском рынке в Москве
Завершено следствие по делу о нападении на полицейских на Матвеевском рынке Москвы
Следственный комитет РФ завершил расследование по уголовному делу по факту нападения на полицейских на Матвеевском рынке Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР, Магомед и Халимат Расуловы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь...
7 марта 2014
Полицейские, на которых напали на Матвеевском рынке, признаны виновными в халатности (Москва)
Бывшие сотрудники московского отдела полиции Очаково-Матвеевское признаны виновными в халатности. Инцидент, по которому они обвинялись, произошел 27 июля, когда сотрудники полиции приехали на Матвеевский рынок для задержания Магомеда Магомедова, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки...
22 октября 2013
PR-акцию по зачистке мигрантов надо прекратить - Светлана Ганнушкина
Борьба с миграцией идет "просто топорно и убого", заявил эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко, комментируя закрытие палаточного лагеря для нелегальных мигрантов в московском районе Гольяново. Часть мигрантов, содержавшихся в лагере, депортирована, оставшихся 234 человека перевели в Центр...
21 августа 2013
Первая группа вьетнамских мигрантов отправится из Москвы на родину
Сегодня, 10 августа, московская полиция и ФМС организуют отправку на родину первой группы мигрантов, находящихся в палаточном городке в Гольяново. По информации пресс-службы столичного ГУ МВД РФ, на родину вернутся 31 гражданин Вьетнама. По данным ведомства, в настоящее время в палаточном городке...
10 августа 2013
ФМС просит вьетнамское посольство рассказать, кого задержали в палаточном лагере
Управление Федеральной миграционной службы по Москве обратилось в Посольство Вьетнама в РФ с просьбой помочь с идентификацией задержанных в палаточном лагере в Гольяново. Об этом сегодня, 9 августа, сообщила журналистам начальник управления Ольга Кириллова. По ее словам, 90% задержанных сообщили о...
9 августа 2013
Эксперты: нужно повышать статус профессии полицейского
В России существует угроза национальной безопасности, поскольку государство не защищает интересы полицейских, которые в результате имитируют деятельность, заявил председатель наблюдательного совета Общероссийского общественного фонда "Офицеры России" Антон Цветков 6 августа на круглом столе в...
6 августа 2013
Инцидент на Матвеевском рынке - это следствие системных проблем: Кучерена
Необходимо подумать об общественных стандартах в сфере взаимодействия полиции и руководства рынков, считает член Общественной палаты РФ, адвокат Анатолий Кучерена. Речь должна идти о системных решениях, заявил он 6 августа на круглом столе в Общественной палате РФ, посвященном обсуждению конфликта...
6 августа 2013
Офицера полиции подозревают в получении взяток на Матвеевском рынке Москвы
В Москве задержан майор полиции, которого подозревают во взятках от торговца с Матвеевского рынка. Как сообщает РСН, в отношении офицера возбуждено дело о злоупотреблении и превышении должностных полномочий и о получении взяток. Полицейский обещал предпринимателю покровительство. Как отмечается, с...
6 августа 2013
Палаточный лагерь мигрантов в Москве заполнен больше чем на половину
Число мигрантов, которые доставлены в палаточный лагерь на востоке Москвы, уже превысило 500 человек. Сюда привозят тех, кто задержан в ходе проверок на рынках Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как отмечают в пресс-службе столичной полиции, всех их ждет депортация. Палаточный городок по...
5 августа 2013
УФМС: Палаточный лагерь для мигрантов простоит сколько будет нужно
Палаточный лагерь для нелегальных мигрантов, задержанных в ходе рейдов по рынкам столицы, просуществует до тех пор, пока не будут завершены необходимые процедуры, заявила на круглом столе 2 августа начальник отделения по работе с национальными сообществами УФМС по г. Москве Татьяна Дмитриева...
2 августа 2013
Прокурор Москвы: Преступность мигрантов растёт и становится более жестокой
Почти половину всех преступлений в Москве за первое полугодие 2013 года совершили гости города. Об этом, как сообщаю СМИ, 2 августа заявил на заседании коллегии надзорного ведомства прокурор Москвы Сергей Куденеев. Он уточнил, что гражданами стран ближнего зарубежья совершено более 40% преступлений...
2 августа 2013
Уволены начальники полиции еще двух районов Москвы
Начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин за бездействие в сфере борьбы с нелегальной миграцией уволил начальника отдела МВД по району Измайлово и двоих его заместителей. По информации пресс-службы столичного главка полиции, за аналогичные нарушения должностей лишились также начальник полиции...
1 августа 2013
Специальных поручений президента РФ для проверки рынков не требуется: Дмитрий Песков
Необходимости в дополнительных поручениях Владимира Путина по поводу проверок рынков на коррупцию нет. Об этом сегодня, 1 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как передает радиостанция "Маяк", Песков подчеркнул, что национальность при совершении преступлений в нашей стране...
1 августа 2013
СКР проверит рынки России на наличие коррупционных связей при организации торговли
Следственный комитет РФ проверит действия чиновников и сотрудников контролирующих и правоохранительных органов на наличие коррупционных связей при организации торговли на рынках. Как сообщили сегодня, 1 августа, ИА REGNUM в пресс-службе СКР, в рамках расследования уголовных дел, связанных с...
1 августа 2013
Задержанного за нападение на полицейского торговца подозревают в убийстве
Торговец Магомед Расулов, который обвиняется в нападении на сотрудника полиции на Матвеевском рынке столицы, может стать фигурантом еще одного громкого дела. Сейчас его проверяют на причастность к убийству в сентябре 2011 года в подмосковном Домодедово водителя грузовика, бесследно пропавшего...
1 августа 2013
Врио начальника райотдела МВД стал фигурантом "Матвеевского дела" (Москва)
В Москве возбуждено еще уголовное дело в связи с происшествием на рынке "Матвеевский". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ, дело возбуждено в отношении врио начальника отдела МВД России по району Очаково-Матвеевское города Москвы Алексея Правкина, под руководством...
1 августа 2013
Владимир Путин выразил неудовольствие работой полицейских в связи с дракой на Матвеевском рынке
Полицейские, бездействовавшие, когда на Матвеевском рынке избивали их коллегу, "отрабатывали 30 сребренников, которые получают от торговцев". Так прокомментировал сегодня, 31 июля, президент РФ Владимир Путин инцидент на московском рынке, в результате которого полицейский попал в реанимацию. "Стоят...
31 июля 2013
Постпредство Дагестана: дагестанцы возмущены действиями своих земляков и полиции
В среду, 31 июля Постоянное представительство Республики Дагестан при президенте и правительстве РФ распространило заявление по поводу трагического инцидента в районе Матвеевского рынка в Москве, после которого были задержаны жители Дагестана. "В Постпредство поступает множество обращений от...
31 июля 2013
После ЧП в Москве полиция Чебоксар "тщательнее" проверит мигрантов, торгующих на рынках
В Чебоксарах "проблема с нелегальными мигрантами есть. В свете последних событий на московском рынке проблеме однозначно будет уделено особое внимание", - заявил начальник УМВД России по городу Чебоксары Сергей Павлов на пресс-конференции 31 июля, комментируя ИА REGNUM инцидент с избиением...
31 июля 2013
6 полицейских уволены из-за потасовки на Матвеевском рынке в Москве
Анатолий Якунин - глава московского управления МВД - уволил замначальника отдела полиции по району Очаково-Матвеевское, одного участкового и 4 сотрудников ППС - "за бездействие при задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления". Ранее в отставку был отправлен начальник полиции района...
31 июля 2013