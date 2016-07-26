Смерть Бориса Березовского
Британский суд оценил оставшиеся активы Березовского в £34 млн
О том, что перед смертью финансовое положение бывшего российского олигарха номер один оставляло желать лучшего, было хорошо известно. Борис Березовский был классическим олигархом от политики, старался конвертировать свое политическое влияние в капитал. После того как его влияние в России упало...
26 июля 2016
"Господь уберег меня от обнародования писем Березовского": Путин
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что получал письма от опального олигарха Бориса Березовского, умершего несколько месяцев назад в Лондоне. Об этом он сообщил сегодня, 25 апреля, в ходе передачи "Прямая линия с президентом РФ". Голос главы государства дрожал. "Первое письмо я получил в начале...
25 апреля 2013
Если наследство Березовского найдут в России, его арестуют
Обнаруженное в России наследство умершего в Великобритании экс-олигарха Бориса Березовского будет арестовано. Об этом сегодня, 3 апреля, заявил глава Федеральной службы служебных приставов Артур Парфенчиков. Отметив, что хотя юридическая позиция России по этому вопросу еще не проработана...
3 апреля 2013
Российское наследство Березовского хотят арестовать
Федеральная служба судебных приставов намерена арестовать наследство Бориса Березовского, если его обнаружат в России. По словам главы ФССП Артура Парфенчикова, за пределами России прав на это у службы нет, уточняют СМИ. Напомним, что московские приставы пытались взыскать с Березовского около более...
3 апреля 2013
Николай Малишевский: "Белорусский гешефт" Бориса Березовского
Разумеется, во всем, что будет изложено ниже, виноват только один злодей. Березовский. Простые сельские хлопцы, окружающие белорусского президента и от его имени рулящие Белоруссией, конечно же, ни в чем не виноваты. Это он, плохой Березовский, околдовал их неискушенные колхозно-местечковые души...
3 апреля 2013
Письмо Березовского Путину решили не публиковать
Владимир Путин получил письмо умершего в Лондоне бизнесмена Бориса Березовского. Об этом 2 апреля сообщают СМИ со ссылкой на руководителя президентской администрации Сергея Иванова. В то же время уточняется, что публиковаться это "личное" письмо не будет. Напомним, что о письме, написанном Борисом...
2 апреля 2013
Березовский "прогнулся" под Путина - близкая подруга покойного
Покойный олигарх Борис Березовский действительно просил прощения у президента России Владимира Путина и позволения вернуться в Россию. "Да, я видела рукописный текст письма. Он мне его прочитал. Он приносил извинения и просил о возможности вернуться. Это был такой прогиб", - заявила близкая подруга...
31 марта 2013
Незадолго до смерти Березовский должен был получить $300 млн: британские СМИ
Опальный российский олигарх Борис Березовский, о чьей гибели сообщили СМИ 23 марта, должен был незадолго до смерти получить 200 млн фунтов или около 300 млн долларов. Об этом сообщает британская The Sunday Times. Электронная переписка Березовского, а также документы полиции свидетельствуют о том...
31 марта 2013
Негативным считают вклад Бориса Березовского в развитие России 80% интернет-пользователей: опрос ИА REGNUM
Подавляющее большинство интернет-пользователей считают негативным вклад опального олигарха Бориса Березовского в развитие России. Таковы результаты онлайн-проса, проведенного ИА REGNUM. Опрос проводился с 25 по 29 марта 2013 года. Проголосовали 12043 человека. Вклад Березовского в развитие страны...
30 марта 2013
Эксперты о Березовском, Кипре и внезапных учениях на Чёрном море: обзор ИА REGNUM
ИА REGNUM публикует обзор экспертных комментариев по топ-новостям федеральной повестки с 25 по 29 марта. В последнюю неделю марта темой номер один в российских медиа стала смерть беглого российского олигарха Бориса Березовского в Лондоне. Об этом пишет пресса, обсуждают блогеры, говорят по радио и...
29 марта 2013
"Березовский - это наши 90-е годы, наша демократическая революция": мнение
Главный научный сотрудник Института экономики РАН Александр Ципко утверждает, что страстное желание возвыситься над обстоятельствами, использовать их на волне хаоса 90-х, показать своё личное влияние, удовлетворить самолюбие - это все связано не с Березовским, а со временем. Об этом он заявил в...
29 марта 2013
Деятельность Березовского была разрушительна для России: эксперт
Фигура Бориса Березовского является вполне однозначной - это человек, который криминальными и полукриминальными методами сделал себе состояние в момент распада Союза, пустив эти деньги на усиление своего влияния в российских политических кругах. Об этом заявил политолог Сергей Михеев в ходе...
29 марта 2013
Полицейский: На шее Березовского был узел из ткани
28 марта в Виндзоре (Великобритания) в присутствии представителей мировых СМИ начались коронерские слушания по делу о смерти Бориса Березовского. Как сообщила на слушаниях офицер полиции, которая была вызвана 23 марта в дом Березовского, на шее олигарха был завязан узел из ткани. По ее данным...
28 марта 2013
Бориса Березовского похоронят не раньше мая
Работа британских патологоанатомов по установлению причин смерти Бориса Березовского продлится еще не менее 6 недель. В связи с этим похоронят бизнесмена не раньше начала мая. При этом место, в котором упокоится олигарх, пока неизвестно. Ранее стало известно, что перед смертью у Березовского было...
28 марта 2013
Вскрытие показало: У Березовского было сломано ребро
По предварительным результатам вскрытия, у Бориса Березовского, скончавшегося в Лондоне (Великобритания), было сломано ребро, пишет Guardian со ссылкой на родственников предпринимателя. При этом уточняется, что синяков на теле Березовского эксперты не нашли. Ранее британская полиция предположила...
28 марта 2013
Политолог: Березовский пытался создать в Латвии какое-то антипутинское движение
Умерший на днях Борис Березовский в свое время приезжал в Латвию для того, чтобы создать в ее пределах некое антипутинское движение. Такое предположение сегодня, 27 марта, в интервью радио Baltkom сделал политолог Карлис Даукштс. Отметим, что при жизни Борис Березовский несколько раз посещал Латвию...
27 марта 2013
Прохоров о смерти Березовского: Ничего, кроме соболезнований
"Ничего, кроме соболезнований родственникам и близким Бориса Березовского я выразить не могу, и считаю это по-человечески правильным", - заявил лидер партии "Гражданская платформа" Михаил Прохоров, отвечая на вопросы журналистов об отношении к личности скончавшегося 23 марта Бориса Березовского...
26 марта 2013
Самарская область не оставляет надежды взыскать с умершего Березовского миллиардный долг
Британские юристы Pinsent Masons продолжают работу по взысканию 989 млн рублей долга Бориса Березовского перед Самарской областью, несмотря на кончину ответчика, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. "Наши интересы отстаивают британские адвокаты в Высоком суде...
26 марта 2013
Эксперты: Березовский умер от удушения
Причиной смерти предпринимателя Бориса Березовского стало удушение, утверждают эксперты. По их словам, результаты вскрытия тела указывают на то, что Березовский скончался в результате удушения. Но, отмечают они, следов насилия на теле не обнаружено. "Патологоанатомы не нашли ничего, что указывало...
26 марта 2013
Настоятель подмосковного храма - против похорон Березовского на местном погосте
Борис Березовский, скончавшийся 23 марта в Лондоне, хотел быть похороненным рядом с подмосковным храмом, где его крестили в 1994 г., сообщил бывший секретарь Совета безопасности России Иван Рыбкин. По его словам, Березовский не раз упоминал кладбище возле старинного храма в Тарасовке Пушкинского...
25 марта 2013