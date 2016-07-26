Москва, 26 июля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Британский суд оценил стоимость активов, оставшиеся после смерти Бориса Березовского в 2013 году, почти в £34 млн ($45 млн). Данная сумма остается после уплаты административных расходов по делу о банкротстве и судебных издержек. Особняк Березовского является единственным существенным активом после его смерти. При этом требования кредиторов достигают сотен миллионов фунтов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

О том, что перед смертью финансовое положение бывшего российского олигарха номер один оставляло желать лучшего, было хорошо известно. Борис Березовский был классическим олигархом от политики, старался конвертировать свое политическое влияние в капитал. После того как его влияние в России упало практически до нуля, его финансовые дела также пошли не лучшим образом. Судебная тяжба против другого известного олигарха Романа Абрамовича стала фактически последней попыткой сохранить капитал. Однако Борис Абрамович проиграл Роману Абрамовичу.

Состояние Березовского до суда оценивалось примерно в $500 млн. Однако половину он отписал при разводе бывшей супруге. При этом судебные издержки каждой из сторон оценивались примерно в $160 млн. Березовский был также вынужден покрыть судебные издержки победившей стороны.

Как известно, Березовский потребовал от Романа Абрамовича $5 млрд за долю в «Сибнефти» и чуть более половину миллиарда за долю в «Русале». По мнению беглого олигарха, сумма претензий представляет его потери от невыгодных сделок, навязанных его партнером с ведома Владимира Путина. Он заявил, что вместе со своим ныне покойным партнером Бадри Патаркацишвили был вынужден продать по заниженной цене 43% акций «Сибнефти» и 25% акций «Русала».

Судебный процесс двух олигархов заставил вспомнить Россию 90-х. Те годы известны как время лихих людей. Осуждать олигархов за это бессмысленно: с волками жить — по-волчьи выть. Можно сколь угодно ругать власть за то, что она раздала наиболее вкусные куски экономики, за исключением «Газпрома», близким к престолу людям. Кстати, на «Газпром» метил именно Березовский, но тогдашний премьер Черномырдин был принципиально против отдать свое детище олигарху. Однако большинство олигархов превратили свои предприятия в успешные компании, в результате чего их стоимость на бирже выросла в разы. При этом денег тогда в России ни у кого не было. И выбор был прост, своим — даром или иностранцам за деньги. При этом страна, которая лишается контроля над ключевыми активами, в значительной степени теряет свой национальный суверенитет.

Биржа всегда считала, что Березовский продавал свои активы по справедливым на тот момент ценам. Это косвенно подтверждается тем, что он вспомнил о своих сделках спустя очень длительный период времени. Еще в 2000 году Путин рекомендовал олигархам не заниматься политикой и отказаться от серых схем налоговой оптимизации в обмен на отказ власти от пересмотра итогов приватизации. Кто-то его послушал, кто-то — нет. Пример двух олигархов, Абрамовича и Березовского, показывает, что лучше инвестировать в футбол, чем в политику.