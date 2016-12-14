Дело Олега Михеева
Дело бывшего депутата Госдумы РФ Олега Михеева всё ближе к суду
Уголовное дело экс-депутата Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия», руководителя регионального отделения этого партийного объединения в Волгоградской области Олега Михеева в ближайшее время будет направлено в Генпрокуратуру РФ. На все следственные действия завершены, осталось утвердить...
14 декабря 2016
Депутата Олега Михеева допросили по делу "Номос-банка"
Депутат Государственной думы РФ Олег Михеев был допрошен сегодня, 21 марта, в качестве свидетеля в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ и уведомлен о дате предъявления ему обвинения. Как сообщили в пресс-службе СКР, Михеев проходит свидетелем по уголовному делу о хищении путем...
21 марта 2013
Компания, за которую поручался скандальный депутат Михеев, признана банкротом (Волгоград)
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд своим постановлением от 5 марта оставил в силе решение суда первой инстанции о признании банкротом ООО "БРК". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, ранее (24 декабря 2012 года) решение о несостоятельности компании вынес Арбитражный суд...
15 марта 2013
Депутат Олег Михеев намерен добиваться возврата неприкосновенности в Верховном суде
В четверг, 14 марта депутат Государственной думы Олег Михеев лично передал заявление в Верховный суд РФ о признании незаконным и отмене постановления Государственной думы о лишении его депутатской неприкосновенности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе депутата. В качестве оснований для...
14 марта 2013
Лидер волгоградских справороссов заявил о намерении бороться за кресло мэра Волгограда
Депутат Государственной Думы Олег Михеев будет участвовать в борьбе за пост мэра Волгограда. С таким заявлением, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе реготделения партии, лидер волгоградских "справороссов" выступил в понедельник, 11 марта на пресс-конференции. "Я намерен добиваться...
11 марта 2013
Депутат Олег Михеев вызван на допрос в Следственный комитет
Депутат Государственной думы РФ Олег Михеев вызван на допрос в Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Как сообщила сегодня, 11 марта, пресс-служба СКР, Михеева, планируют допросить в качестве подозреваемого 12 марта. Олег Михеев подозревается в совершении преступлений...
11 марта 2013
Олег Михеев удивлен тем, что следствие возбудило уголовное дело, не пообщавшись с ним
Депутат Государственной думы РФ Олег Михеев ("Справедливая Россия") удивлен тем, что следствие возбудило уголовное дело в его отношении, не взяв никаких предварительных объяснений. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 7 марта комментируя тот факт, что Следственный комитет России возбудил дело...
7 марта 2013
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Олега Михеева
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Государственной думы РФ Олега Михеева ("Справедливая Россия"), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ 7 марта. Депутат подозревается в хищении 2,1 млрд рублей у "...
7 марта 2013
Исключенный из "Справедливой России" Сергей Попов призовёт к ответу Олега Михеева
Ещё два члена волгоградской "Справедливой России" лишились партбилета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии 22 февраля, вопрос об исключении из рядов "Справедливой России" депутата Волгоградской областной думы Сергея Попова и депутата Волжской...
22 февраля 2013
Основанием для уголовного дела против Михеева стали подложные документы
Основанием для уголовного преследования депутата Государственной думы РФ Олега Михеева ("Справедливая Россия") стали подложные документы, при помощи которых он получил кредиты в банках, заявил первый заместитель председателя Следственного комитета РФ Василий Пискарев. Как передает корреспондент ИА...
19 февраля 2013
Госдума лишила Михеева депутатской неприкосновенности
Государственная дума РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела и привлечение к уголовной ответственности депутата Олега Михеева ("Справедливая Россия"), передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля. Такое решение принято по итогам открытого голосования - 297 депутатов проголосовали "за", 59...
19 февраля 2013
Госдума оставила в повестке заседания вопрос о неприкосновенности депутата Олега Михеева
Государственная дума РФ отказалась снять с обсуждения вопрос о лишении депутатский неприкосновенности депутата "Справедливой России" Олега Михеева. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 февраля с предложением снять с рассмотрения вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела и...
19 февраля 2013
Госдума обсудит согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Олега Михеева
Сегодня, 19 февраля, Государственная дума РФ обсудит вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности депутата Олега Михеева ("Справедливая Россия"), передает корреспондент ИА REGNUM. Генпрокуратура намерена привлечь Михеева к ответственности по...
19 февраля 2013
Госдума обсудит лишение депутатской неприкосновенности Олега Михеева 19 февраля
Государственная дума РФ обсудит вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности депутата Олега Михеева ("Справедливая Россия") 19 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 февраля об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Генпрокуратура...
18 февраля 2013
Волгоградские следователи возбудили "казахское" уголовное дело в отношении Олега Михеева
Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества, в котором фигурирует депутат Государственной думы РФ от "Справедливой России" Олег Михеев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля сообщили в правоохранительных органах Волгоградской области. "Возбуждено уголовное дело...
15 февраля 2013
Госдума обсудит вопрос о лишении депутатской неприкосновенности Михеева 19 февраля
Государственная дума РФ обсудит вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности депутата Олега Михеева ("Справедливая Россия") 19 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 14 февраля об этом сообщил сам Олег Михеев. Ранее комитет Госдумы по...
14 февраля 2013
За порочащую клевету сенатор Ананьев подал в суд на депутата Госдумы Михеева
Первый заместитель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Дмитрий Ананьев накануне подал в Ворошиловский районный суд Волгограда исковое заявление в отношении депутата Государственной думы Олега Михеева о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как сообщили ИА REGNUM в...
12 февраля 2013
Госдума может обсудить "вопрос Михеева" в начале следующей недели
Государственная дума РФ может обсудить вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности депутата Олега Михеева ("Справедливая Россия") 15 февраля или в начале следующей недели. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 11 февраля такое мнение высказал...
11 февраля 2013
Госдума может 15 февраля лишить депутатской неприкосновенности Олега Михеева
Комитет Государственной думы РФ по регламенту обсудит вопрос о лишении депутатской неприкосновенности Олега Михеева ("Справедливая Россия") 11 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 5 февраля об этом сообщил глава комитета Госдумы Сергей Попов ("Единая Россия"). "Комитет (по Михееву)...
5 февраля 2013
Депутат Олег Михеев призвал Госдуму не лишать его неприкосновенности
Депутат Государственной думы РФ Олег Михеев ("Справедливая Россия") направил депутатам письмо, где призвал коллег проголосовать против лишения его неприкосновенности, так как предъявленные ему обвинения "не имеют ничего общего с действительностью". Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля...
4 февраля 2013