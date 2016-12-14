Волгоград, 14 декабря, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Уголовное дело экс-депутата Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия», руководителя регионального отделения этого партийного объединения в Волгоградской области Олега Михеева в ближайшее время будет направлено в Генпрокуратуру РФ. На все следственные действия завершены, осталось утвердить обвинительное заключение, пишет газета «КоммерсантЪ» 14 декабря. Материалы уголовного дела о крупных хищениях уместились в 66 томах.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

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Отмечается, что Следственный комитет России не первый раз завершает расследование этого уголовного дела. Это связано с тем, что в деле экс-депутата постоянно менялись защитники, настаивавшие на получении дополнительного времени для знакомства с материалами расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Государственной думы РФ Олега Михеева («Справедливая Россия») в марте 2013 года подписал лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Депутат подозревается в хищении 2,1 млрд рублей у «Промсвязьбанка» и отчуждении имущества «Волгоградского моторостроительного завода» на сумму 500 млн рублей. Кроме того, парламентария подозревают в давлении на правосудие.

Михееву инкриминируют сразу несколько статей УК РФ. Перед судом ему придется ответить за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и покушение на него. Третье обвинение, фигурировавшее в «уголовной истории» Михеева, — «воспрепятствование осуществлению правосудия» позднее было снято за истечением сроков давности.

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Имя лидера волгоградских эсеров не раз фигурировало в скандальных историях. В августе 2007 года на 53-х предприятиях Олега Михеева прошли обыски, а сам он был задержан по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Оно было возбуждено в отношении одной из структур группы «Диамант», которую Михеев в то время возглавлял. Михеев тогда провел в СИЗО три недели.

В декабре 2015 года Арбитражный суд Волгоградской области признал Олега Михеева банкротом. С иском в суд обратилось ООО «Зарина», которому Михеев задолжал почти 175 миллионов рублей.