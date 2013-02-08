Катастрофа пассажирского самолета под Алма-Атой
В Казахстане - существенный рост криминальной активности: тренды
В Казахстане фиксируется существенный рост интенсивности внесистемных событий, связанный с повышением криминальной активности. Об этом в своем ежемесячном аналитическом докладе " Обзор внутриполитических событий и трендов в Казахстане. Январь 2013 года " заявляют аналитики Института политических...
8 февраля 2013
Авиакомпания "Скат" завершила выплату компенсаций семьям погибших при крушении самолета
Авиакомпания "Скат" завершила выплату компенсаций семьям погибших при крушении самолета CRJ-200 в поселке Кызылту в Алма-Атинской области, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на PR-директора компании Викторию Ульянову. По ее информации, авиакомпания выполнила взятые на себя обязательства по выплате...
7 февраля 2013
Турция видит "Туранскую дугу" в Евразии: Казахстан за неделю
Казахстан потрясла первая авиакатастрофа с участием гражданского самолета. Не долетев до аэропорта Алма-Аты пять километров, лайнер региональной казахстанской компании Scat, выполнявший рейс № 760 по маршруту из Кокчетава до южной столицы республики, рухнул неподалеку от важной автомагистрали...
6 февраля 2013
Специалисты МАК расшифровали бортовые самописцы самолета CRJ-200, рухнувшего под Алма-Атой
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали бортовые самописцы самолета CRJ-200, который потерпел крушение под Алма-Атой 29 января, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета. "Специалистами Межгосударственного авиационного комитета выполнены работы по...
6 февраля 2013
В Казахстане предложили создать единый госавианадзор
В Казахстане предложили создать единую государственную комиссию по надзору за безопасностью воздушных судов (госавианадзор), которая бы также занималась сертификацией летательных аппаратов, авиакомпаний, летного состава и имела бы при себе постоянный комитет по расследованию авиационных...
4 февраля 2013
Авиакомпания выплатила семьям шестерых погибших материальную компенсацию
Авиакомпания "Скат" выплатила семьям шестерых погибших в авиакатастрофе под Алма-Атой материальную компенсацию в размере трех миллионов тенге (около $20 тысяч - ИА REGNUM ), сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на PR-директора компании Викторию Ульянову. Как сообщила Ульянова, сейчас продолжается...
4 февраля 2013
Авиаперевозчики Казахстана не видят целесообразности в переносе аэропорта Алма-Аты
Председатель Ассоциации авиаперевозчиков Казахстана Владимир Куропатенко не видит целесообразности в переносе аэропорта Алма-Аты за пределы города, в том числе из-за туманов, которые нередко наблюдаются в этой местности. Об этом сообщает Tengrinews.kz. Куропатенко считает, что необходимо завершить...
4 февраля 2013
МИД Казахстана принимает многочисленные ноты с соболезнованиями от государств и организаций
Многочисленные ноты с выражениями соболезнований от имени международных организаций и дипломатических представительств, аккредитованных в Казахстане, поступают в министерство иностранных дел Казахстана в связи с крушением самолета CRJ 200 близ Алма-Аты, сообщает ИА "Новости Казахстан" со ссылкой на...
1 февраля 2013
Специалисты МАК начали считывание информации с бортовых самописцев самолета CRJ-200
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали восстановление и считывание информации с бортовых самописцев самолета CRJ-200, который потерпел крушение под Алма-Атой 29 января, сообщает портал "Тенгри" со ссылкой на комитет. "Поступившие самописцы имеют механические повреждения...
1 февраля 2013
Комитет гражданской авиации в Казахстане начал проверку авиакомпаний
Комитетом гражданской авиации начато проведение внеплановой инспекционной проверки авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты марки CRJ, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и коммуникаций Казахстана. "В связи с авиакатастрофой, произошедшей 29 января в Алма-Ате...
1 февраля 2013
Канадские эксперты примут участие в расследовании крушения самолета CRJ-200 под Алма-Атой
Канадские эксперты примут участие в расследовании крушения самолета CRJ-200 под Алма-Атой, в котором погиб 21 человек, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление Канадской комиссии по безопасности на транспорте (Transportation Safety Board, TSB). В команду экспертов войдут три сотрудника...
1 февраля 2013
Межгосударственный авиационный комитет в Москве занимается расшифровкой "черных ящиков"
Межгосударственный авиационный комитет в Москве занимается расшифровкой "черных ящиков" разбившегося под Алма-Атой самолета, сообщил на брифинге официальный представитель Главной транспортной прокуратуры Казахстана Адилет Токтамысов, сообщает ИА "Новости Казахстан". Самолет CRJ 200 авиакомпании...
31 января 2013
Минтранс Казахстана создал комиссию с участием сервисных компаний по расследованию катастрофы
Министерством транспорта и коммуникаций Казахстана создана Комиссия по расследованию авиационного происшествия с самолетом CRJ-200, разбившимся 29 января близ Алма-Аты, сообщает ИА "Новости - Казахстан" со ссылкой на данные Службы центральных коммуникаций Казахстана. Самолет CRJ 200 авиакомпании...
31 января 2013
Опознаны тела всех погибших в результате авиакатастрофы близ Алма-Аты
Опознаны тела всех погибших в результате авиакатастрофы близ Алма-Аты, сообщила ИА "Новости - Казахстан" сотрудник пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям южной столицы Казахстана. "Все тела опознаны. На месте происшествия продолжаются соответствующие работы",- сказала собеседник...
31 января 2013
Свыше 2 тысяч человек в Кокшетау пришли проститься с погибшими в авиакатастрофе под Алма-Атой
Свыше двух тысяч человек в Кокшетау пришли проститься с погибшими в авиакатастрофе под Алма-Атой, сообщает ИА "Новости Казахстан". С утра на входе центрального парка под аркой площади Абылай местные власти установили памятную доску с фамилиями всех погибших в авиакатастрофе. Церемония началась с...
31 января 2013
Киргизский спикер выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе под Алма-Атой
Спикер парламента Киргизии Асылбек Жээнбеков выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося под Алма-Атой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента, письмо с соболезнованиями было направлено сегодня, 30 января, председателю...
30 января 2013
Киргизский премьер выразил соболезнования в связи с произошедшей в Казахстане авиакатастрофой
Премьер-министр Киргизии Жанторо Сатыбалдиев выражает соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы, произошедшей в пригороде Алма-Аты 29 января 2013 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства, письмо с соболезнованиями направлено премьер-министру...
30 января 2013
Консульство подтвердило: среди погибших в авиакатастрофе есть гражданин Киргизии
Генеральный консул Киргизии в Казахстане Сеит Убукеев подтвердил агентству CA-News информацию о том, что среди погибших при крушении самолета под Алма-Атой был гражданин Киргизии Акрам Низамов. По словам генконсула, только что в Центральном морге Алма-Аты состоялось опознание тел погибших. Сестра...
30 января 2013
Президент Киргизии выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в пригороде Алма-Аты
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выражает соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы, произошедшей в Казахстане 29 января 2013 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы государства, письмо с соболезнованиями направлено президенту Республики...
30 января 2013
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил 31 января днем национального траура
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил 31 января днем национального траура, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. Открывая совещание с представителями правоохранительных органов в Акорде, президент Казахстана отметил, что вчера, 29 января, в авиакатастрофе близ Алма-Аты погибли 20...
30 января 2013