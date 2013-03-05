Покушение на муфтия Татарстана
Кто и зачем отправил в отставку муфтия Татарстана: мнение
Официальные и официозные татарстанские СМИ распространили сегодня, 5 марта, информацию некоего "источника" о запланированной отставке муфтия республики Ильдуса Фаизова. Известие стало новостью номер один в мусульманских и околополитических кругах. Как сообщало ИА REGNUM, "снять Фаизова" в...
5 марта 2013
Раис Сулейманов: "От Дагестана до Татарстана образовался единый ваххабитский фронт"
ИА REGNUM публикует мнения российских исламоведов о ситуации в российском исламе и перспективах ее изменения в 2013 году. На вопросы агентства ответил руководитель Приволжского центра региональных и этнорелигиозных исследований РИСИ Раис Сулейманов. ИА REGNUM: Можно ли говорить о существовании в...
7 февраля 2013
Влияние северо-кавказских ваххабитов в Поволжье будет усиливаться: эксперты
Ваххабиты Северного Кавказа стремятся распространить свой идеологический контроль на мусульман Поволжья, - к такому выводу пришли участники научной конференции "Религиозное влияние Северного Кавказа на Поволжье: проблема исламского фундаментализма", прошедшей в Казани. Председатель Совета улемов...
4 февраля 2013
Яна Амелина: "Точка невозврата" на пути развития ислама в России пройдена
Серия убийств религиозных и общественных фигур, совершенная за последние полтора месяца в Кабардино-Балкарии, РСО-А и Дагестане, демонстрирует неизменность тактики экстремистов, заключающейся в поддержании нестабильности в регионе и постепенном втягивании Северной Осетии в объединенный...
30 января 2013
Яна Амелина: Руководство Татарстана не делает выводов из вопиющих провалов
Повышение главы департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики Александра Терентьева до заместителя руководителя аппарата президента, о котором объявили официальные республиканские СМИ, демонстрирует, что руководство Татарии, по всей видимости, не намерено делать практических...
22 января 2013
Татарстан объявили одним из самых безопасных регионов России
В МВД по Татарстану прошла итоговая коллегия, на которой были оглашены результаты работы в 2012 году. Основной вывод, который транслируют местные СМИ, - Татарстан является одним из самых безопасных регионов Российской Федерации. Это подтверждается как основными показателями состояния преступности...
21 января 2013
СУ СКР по Татарстану: Причастные к терактам в Казани установлены, но не пойманы
Все лица, причастные к убийству руководителя отдела образования ДУМ Валиуллы Якупова и покушению на муфтия Татарстана Ильдуса Фаизова в июле 2012 года, установлены. Они объявлены в международный розыск, за информацию о них правительство Татарстана готово выплатить миллион рублей. Об этом сообщил на...
14 января 2013
Алексей Демин: Итоги 2012 года в Татарстане - потеря "позитивного имиджа"
Уходящий 2012 год, начавшийся с вялых сообщений о пробках, снежных заносах и новых наградах госсоветника Минтимера Шаймиева, быстро приобрел необычную информационную насыщенность. В результате ее Татарстан потерял статус "одного из самых стабильных и экономически успешных регионов России"...
17 декабря 2012
В Татарстане реабилитируют имама "Кул Шариф", проходящего по уголовному делу
Бывший имам главной мечети Татарстана "Кул Шариф" Рамиль Юнусов, исчезнувший после терактов в Казани 19 июля, выступил с духовными наставлениями в татароязычном издании "Сююмбике". Каким образом интервью Юнусова, являющегося фигурантом уголовного дела, появилось в журнале, остается загадкой...
30 ноября 2012
Михаил Бабич: "В подготовке к Универсиаде на первый план выходит человеческий фактор"
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прокомментировал подготовку к Универсиаде-2013 года в Казани. Свое видение ситуации он сообщил по итогам совещания Совета безопасности РФ, которое прошло сегодня, 26 ноября, в столице Татарии. "Проведена огромная...
26 ноября 2012
Татарстан хотел бы пропагандировать традиционный ислам вместе с Казахстаном
Объединить усилия и выстроить единую политику пропаганды традиционного ислама для сохранения межнационального и межконфессионального согласия предложил сегодня, 23 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с членами делегации из Восточно-Казахстанской области. Подробности и...
23 ноября 2012
В Татарстане уволенный "министр пропаганды" насчитал 120 боевиков
Первый заместитель начальника аппарата президента Татарстана Марат Муратов, возглавлявший до недавнего времени республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа", которое наблюдатели называли "министерством пропаганды", заявил, что "в Татарстане не более 120 бандитов...
31 октября 2012
Российская военная база в Оше остановит создание Ферганского халифата: Средняя Азия за неделю
Фиксировать среднеазиатские тренды, общие для всего региона - это зачастую довольно сложное и неблагодарное занятие: слишком разными стали за 20 лет после развала СССР республики. А значит, и внешняя похожесть процессов вовсе не обязательно означает наличие идентичной социально-экономической...
30 октября 2012
В Татарстане продолжают разыскивать троих террористов
В первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Татарстан расследуется уголовное дело, возбужденное в связи терактами 19 июля и недавней спецоперацией по ликвидации боевиков-исламистов. В настоящее время в розыске находятся трое лиц, причастных к организации особо тяжких...
26 октября 2012
В Казани в связи с инцидентом на улице Химиков назначены судебные экспертизы
В Казани продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента, произошедшего накануне в доме №25 по улице Химиков. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, сообщает СУ СКР по Татарстану. Следственные органы республики возбудили уголовное...
25 октября 2012
ФСБ сообщила подробности спецоперации по ликвидации террористов в Казани
Центр общественных связей ФСБ России сообщил некоторые детали спецоперации в Казани, в ходе которой были уничтожены двое боевиков-исламистов и погиб один сотрудник ФСБ. Как следует из релиза, 24 октября в Казани сотрудниками ФСБ было проведено специальное боевое мероприятие по пресечению...
25 октября 2012
Татарстан превратился в зону террористической опасности: мнение
Очередные взрывы в Казани сегодня доказали, что терроризм, как явление, надолго пришел в республику. Боевые действия в городе - это то, что мы привыкли слышать применительно к Махачкале или Назрани. Теперь то же относится и к Казани. Схема, по которой действуют террористы в Татарстане, имеет свою...
24 октября 2012
СУ СКР по Татарстану проверяет информацию о смерти "амира моджахедов"
После появившегося накануне в СМИ сообщения о похоронах "амира моджахедов Татарстана", скоропостижно скончавшегося от некой болезни, в СУ СКР отреагировали на информацию. Как следует из официальных заявлений, в СУ СКР знают о появлении данного видеоролика в интернете и заняты его изучением. Однако...
18 октября 2012
Раис Сулейманов: Легитимация ваххабизма в России приведет к развалу государства
Сегодня в российском экспертно-аналитическом сообществе активно ведутся рассуждения "на тему ваххабизма" в национальных республиках Поволжья и Северного Кавказа. Одной из линий дискурса является призыв к началу диалога с религиозными радикалами для их "последующей интеграции". При этом сами...
5 октября 2012
Имамы-мухтасибы просят президента Татарстана защитить муфтия республики от травли
Главы всех 45 мухтасибатов - мусульманских территориальных объединений в Татарстане - обратились к президенту Рустаму Минниханову с просьбой защитить муфтия республики Ильдуса-хазрата Фаизова от травли, которую организуют в местных СМИ исламские фундаменталисты и их сторонники в руководстве...
5 октября 2012