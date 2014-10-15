Поиски Ан-2 на Урале
Арендатор разбившегося на Урале Ан-2 заплатит аэропорту Оренбурга более 4 млн рублей
Арбитражный суд Оренбургской области поставил точку в деле вокруг пропавшего в июне 2012 года в Свердловской области самолёта «Ан-2». Авиакомпания «Авиа-Зов» из Челябинска, которая являлась арендатором воздушного судна, выплатит аэропорту Оренбурга 4 млн 100 тыс. рублей, сообщили 15 октября...
15 октября 2014
В Свердловской области прекращено уголовное дело против погибшего пилота Ан-2
В Свердловской области прекращено уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-2 в г.Серове, в связи со смертью виновного лица - командира воздушного судна Хатипа Кашапова, обвиняемого по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по...
7 марта 2014
В Свердловской области будут судить погибшего пилота Ан-2
Уральское следственное управление на транспорте СК России в феврале передаст в суд уголовное дело в отношении погибшего пилота самолёта Ан-2, разбившегося вечером 11 июня. Об этом 14 января на пресс-конференции заявил руководитель ведомства Дмитрий Путинцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как...
14 января 2014
Борьба за ЭКСПО-2020, победа Ройзмана, красные тополя: Свердловская область в 2013 году
Для Свердловской области 2013 год оказался насыщенным и интересным. В регионе прошли сразу несколько событий международного уровня, включая саммит " Россия-ЕС " и форум межрегионального сотрудничества "Россия-Казахстан". Но в течение большей части года в центре внимания СМИ были выборы главы...
31 декабря 2013
Свердловчанин получит пособие на погребение дочери, погибшей в авиакатастрофе Ан-2
В Свердловской области решением Серовского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора Гаринского района в интересах жителя пос. Гари. Суд признал незаконным отказ областного Управления социальной политики в выплате социального пособия на погребение дочери, сообщили 4 декабря...
4 декабря 2013
"Оренбургские авиалинии" не имеют отношения к крушению самолета на Урале
Летчик, управлявший самолетом "АН-2" в Свердловской области, не имеет отношения к компании " Оренбургские авиалинии ". Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября в ОАО "Оренбургские авиалинии" и подчеркнули, что и сама авиакомпания не имеет отношения к ситуации, произошедшей 11 июля 2012...
14 ноября 2013
За разбитый на Урале самолет оренбургские авиаторы требуют 4,11 млн рублей
Оренбургское авиапредприятие требует взыскать с ООО " Авиа-зов " 4,11млн рублей за самолет АН-2, который потерпел крушение в июне 2012 года на территории Свердловской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Арбитражном суде Оренбургской области, исковое заявление поступило в суд 28 октября...
12 ноября 2013
Свердловский Ан-2 разбился из-за ошибки пилота: МАК
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование авиационного происшествия с самолетом Ан-2 RA-40312 ООО "Авиа-Зов", происшедшего 11 июня 2012 года в Свердловской области. Причиной катастрофы самолёта стало выполнение командиром воздушного судна полёта на высоте...
24 сентября 2013
Свердловские следователи не смогли установить состав топлива разбившегося АН-2
В Свердловской области следователями получены результаты криминалистических экспертиз по исследованию топлива, изъятого на месте крушения самолета АН-2 в Серовском районе. В ходе исследования, проведенного экспертами ФГУП ГосНИИ гражданской авиации, изъятое топливо идентифицировано как сильно...
23 июля 2013
Уральские следователи выясняют, были ли пассажиры разбившегося Ан-2 пьяны
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации пытаются выяснить, были ли пассажиры самолёта Ан-2 пьяны в момент его крушения. Пока выяснить это не представляется возможным, сообщили 16 июля корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве...
16 июля 2013
Опознаны еще двое пассажиров Ан-2, потерпевшего крушение в 2012 г. в Свердловской области
В Свердловской области идентифицированы личности еще двух пассажиров АН-2, потерпевшего крушение в июне 2012 года, сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ сегодня, 9 июня. На данный момент, по данным СКР, идентифицированы личности двух мужчин, жителей города Серова - Евгения Тренихина и Ивана...
9 июня 2013
МАК объяснил, почему разбился свердловский АН-2
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-2 RA-40312 авиакомпании ООО "АВИА-ЗОВ", происшедшей 11 июня 2012 года в районе города Серова Свердловской области. Как сообщили 8 июня корреспонденту ИА REGNUM в МАК, лайнер врезался в...
8 июня 2013
Установлены личности ещё двоих пассажиров свердловского АН-2
В Свердловской области получены новые результаты генетических экспертиз останков пассажиров самолёта АН-2, который разбился в июне 2012 года. К настоящему времени удалось идентифицировать тела ещё двоих пассажиров, сообщили 6 июня корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на...
6 июня 2013
Установлены личности двух пассажиров разбившегося на Урале АН-2
В Свердловской области следователями получены первые результаты молекулярно-генетических экспертиз по установлению личности погибших при крушении АН-2. Как сообщили 28 мая корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте, первыми опознанными оказались жители города Серова...
28 мая 2013
Оренбургская авиакомпания намерена требовать 3,5 млн рублей за разбитый на Урале АН-2
После официального заключения Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о причинах авиакатастрофы самолёта АН-2 в Свердловской области оренбургская авиакомпания примет решение об исковом заявлении. Об этом 24 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор международного аэропорта "...
24 мая 2013
Родственникам пассажиров свердловского Ан-2 предъявили вещи для опознания
Родственники пассажиров самолёта Ан-2, разбившегося в Свердловской области в июне 2012 года, начали опознавать вещи погибших. Об этом 16 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. По информации ведомства, 15 мая следователи...
16 мая 2013
Несанкционированный вылет Ан-2 отказались считать угоном (Свердловская обл.)
Несанкционированный взлёт с аэродрома в городе Серове Свердловской области самолёта Ан-2, пропавшего в июне 2012 и найденного в мае 2013 года, не является угоном. Как сообщили 13 мая корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте, ходатайство генерального директора ООО...
13 мая 2013
Конец поискам Ан-2, "десант" Гринписа и страсти по сити-менеджеру: Свердловская область за неделю
Уходящая неделя (с 6 по 12 мая) в Свердловской области ознаменовалась окончанием поисков самолёта Ан-2. Также продолжился конфликт вокруг фонда " Город без наркотиков ", произошёл скандал на публичных слушаниях по внесению в устав Екатеринбурга поправок, отменяющих должность сити-менеджера, а также...
10 мая 2013
Извлечение обломков свердловского Ан-2 завершено
Следователи совместно со специалистами Международного авиационного комитета 8 мая завершили работы по извлечению фрагментов самолета Ан-2 с места его обнаружения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте. В результате частичного разбора фрагментов...
8 мая 2013
Родственникам пассажиров Ан-2 снизили компенсацию вдвое (Свердловская обл.)
В Свердловской области областные власти выплатят родственникам пассажиров самолёта Ан-2, потерпевшего крушение 11 июня 2012 года, компенсации по 500 тыс. рублей. Об этом 7 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона. Как отметили в пресс-службе, деньги будут выплачены из...
7 мая 2013