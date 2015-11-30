Катастрофа ATR-72 под Тюменью
В Тюмени суд вынес приговор по делу о крушении ATR-72
В Тюмени осуждены сотрудники «ЮТэйр-Техник» по факту крушения в 2012 году пассажирского самолета ATR-72 в аэропорту «Рощино» города Тюмени, повлекшего гибель 33 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. Следствием и судом установлено, что 2...
30 ноября 2015
В Тюмени начался процесс по делу о крушении самолёта ATR-72
В Тюменском районном суде Тюменской области начался судебный процесс по уголовному делу о крушении пассажирского самолета ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", в результате которого погибли 33 человека, а еще 10 получили серьезные травмы. Как сообщили 20 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда...
20 августа 2014
Завершено расследование уголовного дела по факту крушения АTR-72 под Тюменью
Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации окончено производство следственных действий по уголовному делу о крушении воздушного судна АTR-72 в городе Тюмени, произошедшего 2 апреля 2012 года. Об этом 7 апреля сообщили...
7 апреля 2014
Следствие нашло виноватых в крушении самолёта ATR-72 под Тюменью
В Тюменской области в рамках расследования уголовного дела о крушении воздушного судна АTR-72 предъявлено обвинение начальнику смены и авиамеханику ООО "ЮТэйр-Техник". Об этом 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России. Их обвиняют в совершении преступления...
27 февраля 2014
Уральские следователи приняли к производству дело о крушении самолета АТR-72 под Тюменью
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ приняли к производству уголовное дело о крушении пассажирского самолёта АТR-72 под Тюменью в апреля 2012 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении сегодня, 17 июля. В качестве основной...
17 июля 2013
МАК озвучил причину крушения самолета "ЮТэйр" под Тюменью в 2012 г.
Причиной катастрофы под Тюменью самолета ATR-72 авиакомпании " ЮТэйр " в апреле 2012 года стало "принятие решения на вылет командиром в нарушение требований федеральных воздушных правил без проведения противообледенительной обработки при наличии на поверхности самолета снежно-ледяных отложений...
16 июля 2013
В больнице остаются 5 пострадавших в авиакатастрофе самолета ATR-72 (Тюмень)
На сегодняшний день (10 мая) на лечении в областной клинической больнице № 2 города Тюмени находятся пять человек. Двое в реанимации. Их состояние здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое, но при этом у них наблюдается небольшая положительная динамика. Об этом 10 мая сообщили корреспонденту...
10 мая 2012
Число выживших в авиакатастрофе под Тюменью сократилось до 10
19 апреля вечером в областной клинической больнице №2 города Тюмень скончался еще один из пострадавших в авиакатастрофе самолёта ATR-72. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области. Дмитрий Быковский находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации все 18...
20 апреля 2012
Последние слова пилота разбившегося под Тюменью ATR-72: "UTair, 120-й. Падаем!"
В СМИ попала запись последних переговоров пилотов самолёта ATR-72, который разбился 2 апреля через несколько минут после взлёта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На ней зафиксированы последние 42 секунды полёта. По словам пилотов ясно, почувствовав тряску после отрыва от земли, они сами не...
13 апреля 2012
В Тюмени скончалась одна из пострадавших в авиакатастрофе самолета ATR-72
Вечером, 11 апреля, в Тюмени в больнице в отделении реанимации скончалась Людмила Волкова - одна из пострадавших в авиакатастрофе самолета ATR-72. Об этом 12 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Тюменской области. На протяжении 10 дней состоянии пациентки было крайне...
12 апреля 2012
Состояние пострадавших в авиакатастрофе ATR-72 - стабильное, но тяжелое (Тюмень)
Состояние 11 пострадавших в авиакатастрофе самолета ATR-72, находящихся на лечении в тюменских клиниках, за минувшие выходные (7-8 апреля) не изменилось. 8 пациентов находятся в реанимации, двое - в специализированных отделениях, еще один из пациентов готовится к переводу в профильный стационар...
9 апреля 2012
Пассажир самолета ATR-72, считавшийся погибшим, оказался жив (Тюмень)
Считавшийся погибшим в авиакатастрофе под Тюменью пассажир 25-летний Дмитрий Иванюта, на самом деле оказался жив. До 7 апреля имя молодого человека числилось в списках жертв авиакатастрофы. В настоящее время Дмитрий Иванюта находится в реанимации под именем другого пассажира - Константина Пейля...
9 апреля 2012
Состояние здоровья пострадавших в авиакатастрофе самолета ATR-72 не ухудшилось (Тюменская обл.)
Несколько дней внимание жителей Тюменской области приковано к информации о здоровье 12 человек, выживших после авиакатастрофы. По данным на утро 6 апреля состояние 11 пострадавших в крушении самолета ATR-72, находящихся в областных клиниках, за ночь не ухудшилось. Один пациент находится в...
6 апреля 2012
В Тюменской области обломки самолета ATR-72 вывозят с места крушения
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев прокомментировал итоги работы оперативного штаба по ликвидации последствий авиакатастрофы самолета ATR-72 авиакомпании "Ютэйр". Об этом 6 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Тюменской области. По словам главы региона...
6 апреля 2012
Из Челябинска доставлена в Тюмень кровь для пострадавших в авиакатастрофе
Станция переливания крови Челябинской области приняла участие в спасении жизней людей, пострадавших в крушении самолет ATR-72. Об этом 4 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Челябинской области. Пострадавшим в авиакатастрофе под Тюменью потребовалось срочное...
4 апреля 2012
Тюменцы сдали более 400 литров крови для пострадавших в авиакатастрофе
За 2 дня в Тюмени в областную станцию переливания крови обратились 904 человека, которые сдали более 400 литров крови для пострадавших в авиакатастрофе самолета ATR-72. Об этом 4 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Тюменской области. Как рассказала заместитель...
4 апреля 2012
Северная Осетия соболезнует пострадавшим в авиакатастрофе под Тюменью
Сегодня, 3 апреля, глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров направил телеграмму губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву в связи авиакатастрофой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации руководителя РСО-Алания. "С глубокой болью воспринял сообщение об авиакатастрофе под...
3 апреля 2012
Президент Армении направил телеграмму соболезнования в связи с авиакатастрофой под Тюменью
Президент Армении Серж Саргсян направил 3 апреля телеграмму соболезнования российскому коллеге Дмитрию Медведеву в связи с авиакатастрофой, происшедшей под Тюменью, в результате которой погибли и пострадали десятки россиян. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян...
3 апреля 2012
Один из пилотов разбившегося под Тюменью ATR-72 был жителем Тверской области
Среди погибших в авиакатастрофе под Тюменью опознан пилот, житель Тверской области, проживавший в Кимрах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тверской области. Для оказания психологической помощи родственникам погибшего направлена группа психологов ГУ МЧС России...
3 апреля 2012
В Тюменской области открыт счет для помощи пострадавшим в авиакатастрофе самолета ATR-72
Для помощи пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе самолета ATR-72 в Тюменской области открыт специальный расчётный счет. Об этом 3 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Тюменской области. Финансовую помощь семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе, можно...
3 апреля 2012