Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь"
Фигуранты дела о пожаре в «Хромой лошади» выплатили только 0,5% суммы исков
В Перми только трое из восьми осужденных по громкому делу о смертельном пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» в полном объеме выплатили компенсации по искам. Пятеро осуждённых перечислили только 0,5% от присуждённой суммы компенсаций пострадавшим и родственникам погибших. Об этом сообщает 59.ru. Не...
14 декабря 2021
Умерла ещё одна пострадавшая при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь»
Скончалась пермячка Ирина Б., пострадавшая во время пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Он умерла сегодня, 2 июля, сообщает портал 59.RU. Ирина работала барменом в кафе. В злополучный день 5 декабря 2009 года ее попросили выйти на смену. Женщина получила сильное отравление. Все эти годы она была...
2 июля 2021
В Прикамье увеличилось число смертельных жертв пожара в «Хромой лошади»
В паллиативном отделении больницы в Березниках Пермского края 6 июля скончалась 33-летняя Ирина П., которая пострадала в результате пожара в клубе «Хромая лошадь» и 11 лет была прикована к постели, сообщают СМИ. Последние три года пермячка находилась в паллиативном отделении. Из-за отравления...
6 июля 2020
Бывший владелец сгоревшего клуба «Хромая лошадь» уехал за границу
Экс-владелец сгоревшего в Перми ночного клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак покинул территорию России. По информации источника ИА «Местное время», знакомым в Перми Зак сообщил, что находится в Лондоне. Как пишет издание, пребывание бывшего владельца «Хромой лошади» вызывает удивление, поскольку...
18 января 2019
Вещи погибших в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» могут уничтожить
Вещи погибших и пострадавших при пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» могут быть уничтожены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР. Вещи хранятся в помещении Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела следственного города Перми по улице Кронита...
16 мая 2017
Эхо «Хромой лошади»: Пермячку на годы бросили в больнице
В Перми одна из пострадавших при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь», Ирина Пекарская, на шесть лет оказалась брошена в больнице. Из-за угарного газа в результате пожара был повреждён мозг женщины, пишет «Комсомольская правда». Её пытались вылечить в клиниках Москвы и Германии. Деньги на лечение...
15 мая 2017
Коммерческий директор «Хромой лошади» вышел на свободу с условием
В Перми фигурант громкого дела о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» вышел на свободу, отсидев в исправительной колонии весь срок — 6,5 года. Коммерческого директора «Хромой Лошади» освободили с условием — как злостному неплательщику ему запрещен выезд заграницу, сообщает ряд СМИ. Согласно...
10 мая 2017
Бывшему арт-директору «Хромой лошади» отказано в домашнем аресте
Бывшему арт-директору сгоревшего клуба «Хромая лошадь» Олегу Феткулову отказано в замене наказания на ограничение свободы, соответствующее решение принял Пермский краевой суд 9 марта, сообщают «Новости Перми». Феткулов останется в колонии-поселении, где трудится сейчас подсобным рабочим, до конца...
10 марта 2017
В Перми вспомнят погибших на пожаре в «Хромой лошади»
В Перми пройдут траурные мероприятия, посвященные шестой годовщине с момента пожара в клубе «Хромая лошадь». Они состоятся 5 декабря в 13:00 местного времени (11:00 мск) в сквере Уральских Добровольцев у памятного знака. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии. В этот день...
4 декабря 2015
В Перми почтут память погибших во время пожара в клубе «Хромая лошадь»
В Перми 5 декабря пройдут траурные мероприятия по случаю пятилетней годовщины пожара в клубе «Хромая лошадь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города. В полдень (10:00 мск) в сквере Уральских добровольцев у памятного знака погибшим в клубе «Хромая лошадь»...
4 декабря 2014
Бывший владелец «Хромой лошади» должен пострадавшим около 145 млн руб.
В состав сводного исполнительного производства, возбужденного в отношении бывшего владельца сгоревшего ночного клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака, входит 390 исполнительных документов на сумму 144 млн 929 тыс. 875,69 рубля. Производство о взыскании компенсаций морального вреда и материального...
27 октября 2014
Минприроды РФ усомнилось в законности изменения зонирования пермского парка
Министерство природных ресурсов России сомневается в законности смены зонирования территории за Дворцом культуры железнодорожников в Перми, где расположен Черняевский лес. Об этом говорится в ответе ведомства авторам коллективного обращения в защиту леса, оказавшемся в распоряжении ИА REGNUM. В...
17 октября 2014
Имущество бывшего владельца «Хромой лошади» в Перми выставили на торги
В Перми судебные приставы передали на реализацию недвижимость, которая принадлежит Анатолию Заку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. На предстоящие торги выставлено два арестованных объекта в Свердловском районе Перми, находящихся в...
17 октября 2014
Пермский суд усомнился в исправлении пиротехника «Хромой лошади»
В городе Березниках Пермского края сегодня, 2 октября, решался вопрос о том, выйдет ли досрочно на свободу пиротехник Сергей Дербенев, осуждённый в апреле 2013 года по делу пермского ночного клуба «Хромая лошадь», пожар в котором унёс жизни 156 человек. Суд отклонил его ходатайство об...
2 октября 2014
Помещение ночного клуба «Хромой лошади» в Перми хотят передать МФЦ
Власти Перми и края рассматривают вопрос передачи бывшего ночного помещения клуба «Хромая лошадь» для открытия новых офисов многофункционального или расчетно-кассового центра. Ни с чем может остаться Центр реабилитации пострадавших в трагедии пятилетней давности, в пользу которого от этих площадей...
8 сентября 2014
Судебные приставы продают имущество владельца "Хромой лошади"
В Перми произведена экспертная оценка долей в уставных капиталах, принадлежащих бывшему владельцу ночного клуба "Хромая лошадь" Анатолию Заку. Об этом 15 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении ФССП России по региону. Судебными приставами Межрайонного отдела по исполнению особых...
15 июля 2014
Виновники трагедии в клубе "Хромая лошадь" распродают имущество (Пермь)
В рамках взыскания компенсаций морального вреда и материального ущерба в пользу пострадавших при пожаре в ночном клубе "Хромая лошадь" бывший исполнительный директор заведения Светлана Ефремова самостоятельно распродала предметы мебели и интерьера, а также бытовой техники, всего 41 единица...
7 мая 2014
Приставы арестовали доли владельца "Хромой лошади" в 9 уставных капиталах (Пермь)
Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю наложили арест на девять долей в уставных капиталах, принадлежащих владельцу ночного клуба "Хромая лошадь" Анатолю Заку. В частности, наложен арест на долю в уставном капитале ООО...
17 апреля 2014
У владельца "Хромой лошади" арестовано имущество на 265 млн руб. (Пермь)
Судебными приставами Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю продолжается работа по взысканию компенсаций морального вреда и материального ущерба в пользу пострадавших в ночном клубе "Хромая лошадь". Об этом 10 апреля сообщили...
10 апреля 2014
У владельца "Хромой лошади" арестовали паб, тренажерный зал и магазин (Пермь)
В Перми судебные приставы начали арест недвижимости у бывшего владельца ночного клуба "Хромая лошадь" Анатолия Зака. Судебные приставы арестовали пивной паб "Фрейд", который расположен на ул. 1-я Красноармейская, 46. Площадь заведения 158 кв. м. По словам судебных приставов, на работе паба это не...
20 марта 2014