Пермь, 14 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Перми только трое из восьми осужденных по громкому делу о смертельном пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» в полном объеме выплатили компенсации по искам. Пятеро осуждённых перечислили только 0,5% от присуждённой суммы компенсаций пострадавшим и родственникам погибших. Об этом сообщает 59.ru.

regnum Деньги

Не числятся долги за бывшим собственником клуба Анатолием Заком (взыскано 158 млн рублей) и двумя инспекторами Госпожнадзора (иски оплатило государство).

В общей сложности осужденные по делу о пожаре в «Хромой лошади» выплатили за 12 лет 2,3 млн рублей, общая сумма задолженности превышает 362 млн рублей.

Бывший арт-директор ночного клуба Олег Феткулов из 25 млн рублей выплатил 87 тысяч. Соучредитель клуба «Хромая лошадь» Константин Мрыхин должен перечислить потерпевшим 181,2 млн рублей. Долг бывшего исполнительного директора Светланы Ефремовой составил 65,1 млн рублей. Директор пиротехнической фирмы должен выплатить 90 млн рублей, а его сын-пиротехник — 810 тысяч рублей.

Напомним, пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошёл 5 декабря 2009 года. Тогда жертвами ЧП стали 156 человек, сотни пострадали. Причиной смертельного пожара стали грубые нарушения правил пожарной безопасности.