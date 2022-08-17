Авария на Саяно-Шушенской ГЭС
В Хакасии вспоминают жертв трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС
Со дня трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, унёсшей жизни 75 человек, прошло 13 лет. 17 августа в Хакасии вспоминают жертв крупнейшей аварии в истории российской гидроэнергетики. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве. В годовщину трагедии возложили цветы к мемориалу на Уйском...
17 августа 2022
Хакасия вспоминает жертв катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС
Хакасия скорбит по жертвам аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшей девять лет назад — 17 августа 2009 года. Катастрофа на СШГЭС унесла жизни 75 человек. Сегодня, 17 августа, жители Хакасии посетили Уйское кладбище и возложили цветы к мемориалу погибшим, сообщил глава региона Виктор Зимин на...
17 августа 2018
В Хакасии вспоминают жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
В Хакасии сегодня, 17 августа, почтили память погибших в страшной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Ровно восемь лет назад, 17 августа 2009, на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции произошла крупнейшая техногенная авария, в результате которой погибли 75 человек, 13 — пострадали. Тогда на СШГЭС из строя...
17 августа 2017
Защита осужденных по делу об аварии на СШ ГЭС потребовала отвода обвинения
Адвокаты, защищающие осужденных по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, потребовали отвода обвинения, сообщает ИА «Хакасия». Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных от пяти потерпевших, началось сегодня, 17 марта, в Верховном суде Хакасии. Трое из них считают, что осужденные невиновны. Двое же...
17 марта 2015
В Верховный суд Хакасии поступила апелляция по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
В Верховный суд Хакасии (ВС РХ) 19 февраля для апелляционного рассмотрения поступило уголовное дело по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда. «Апелляционные жалобы на приговор Саяногорского городского суда подали осужденные Белобородов, Клюкач...
20 февраля 2015
Осужденные по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС обжаловали приговор
Пострадавшие, а также шестеро осужденных по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС обжаловали приговор. Как пишет газета «Хакасия», итогами суда недовольны обе стороны процесса. Вчера, 12 января, был последний для обжалования день. Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, оглашение приговора по делу об...
13 января 2015
В Хакасии суд вынес приговор обвиняемым по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
В Хакасии 24 декабря вынесен обвинительный приговор по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщили ИА REGNUM в Саяногорском горсуде. По данным Следственного комитета РФ, директор филиала ОАО «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего» Николай Неволько, главный инженер станции...
24 декабря 2014
В Хакасии началось оглашение приговора по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
В Хакасии в Саяногорском горсуде в 10:00 по местному времени началось оглашение приговора по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Об этом ИА REGNUM сообщил помощника председателя суда Федор Литвинов. По словам Литвинова, сколько времени займет процедура оглашения, пока сказать трудно. Так как...
23 декабря 2014
В Хакасии энергетики просят провести новое расследование причин катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС
В Хакасии энергетики и жители посёлка Черёмушки просят провести новое расследование причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла в 2009 году и унесла жизни 75 человек. 9 декабря инициативная группа направила президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой продолжить расследование...
11 декабря 2014
Приговор по делу о катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС огласят 23 декабря
Приговор по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС начнут оглашать в 10:00 по местному времени 23 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщил сегодня, 2 декабря, помощник председателя Саяногорского городского суда Хакасии Федор Литвинов. Напомним, процесс по делу об аварии на СШ ГЭС начался в октябре 2013...
2 декабря 2014
В суде выступил экс-гендиректор Саяно-Шушенской ГЭС
В Хакасии на процессе по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС продолжились прения сторон. Экс-руководитель ГЭС Николай Неволько выступил последним из подсудимых. Как сообщает «Коммерсантъ», Неволько выступил в саяногорском горсуде с изложением своей позиции. Общаться с судом ему пришлось из-за...
28 ноября 2014
В Хакасии суд оставил под стражей фигуранта дела об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
Верховный суд Хакасии не изменил постановление Саяногорского горсуда от 23 октября, которым было отказано в изменении меры пресечения Евгению Шерварли — одному из подсудимых, проходящих по уголовному делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском Верховном суде...
17 ноября 2014
Саяно-Шушенская ГЭС заработала на полную мощность
Саяно-Шушенская ГЭС впервые заработала на полную мощность после крупнейшей аварии 2009 года. Последний агрегат станции 12 ноября запустил президент РФ Владимир Путин. Глава государства дал команду из Владивостока, где ему организовали телемост с инженерами ГЭС. «Этот блок пострадал во время аварии...
12 ноября 2014
Путин дал команду на запуск последнего из десяти гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал команду на запуск последнего из десяти гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, пострадавших во время аварии 2009 года. Как сообщили ИА REGNUM в администрации президента РФ, эта церемония знаменует окончание ремонтных работ и вывод станции на...
12 ноября 2014
Сегодня на Саяно-Шушенской ГЭС запустят гидроагрегат №2
Сегодня, 12 ноября, в Хакасии пройдут торжественные мероприятия по случаю восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В регион с официальным визитом прибыл заместитель министра...
12 ноября 2014
Утверждена новая декларация безопасности Саяно-Шушенской ГЭС
Ростехнадзор утвердил новую декларацию безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской гидроэлектростанции (СШГЭС). Согласно представленной декларации, ГЭС получила разрешение надзорных органов на эксплуатацию собственных гидротехнических сооружений сроком на 4 года. Об этом ИА REGNUM...
20 октября 2014
Двоих подсудимых по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС взяли под стражу
В отношении бывшего директора Саяно-Шушенской ГЭС Николая Неволько и заместителя главного инженера станции Евгения Шерварли удовлетворено ходатайство государственного обвинителя об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в Саяногорском...
9 сентября 2014
В Хакасии возобновились слушания по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
В Саяногорском городском суде после перерыва возобновились судебные слушания по уголовному делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили в информационном совете горсуда. «Да, начался процесс в 10:00 по местному времени сегодня. Дополнительная информация будет сообщена после...
9 сентября 2014
МЧС обнародовало уникальные фото трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС
Уникальный фотоматериал трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС собрали сотрудники пожарной части №8 МЧС России в поселке Черемушки. Подразделения именно этой части 17 августа 2009 года первыми прибыли на станцию, спустя буквально 10 минут после аварии. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Хакасии, эти...
18 августа 2014
Центральный военный оркестр Минобороны РФ выступит в День памяти погибших на СШ ГЭС
В 2014 году исполняется 5 лет со дня трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. 17 августа в память о погибших земляках в Черемушках выступит Центральный военный оркестр министерства обороны Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Хакасии. Выступление ведущего военного оркестра...
15 августа 2014