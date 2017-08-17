Абакан, 17 августа, 2017, 14:52 — ИА Регнум. В Хакасии сегодня, 17 августа, почтили память погибших в страшной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

R-19.ru В Хакасии почтили память погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

Ровно восемь лет назад, 17 августа 2009, на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции произошла крупнейшая техногенная авария, в результате которой погибли 75 человек, 13 — пострадали. Тогда на СШГЭС из строя вышли все 10 гидротурбин, три из них были разрушены полностью.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, сегодня, в день восьмой годовщины трагедии, в часовне на Уйском кладбище состоялась Божественная литургия в память о погибших. Участие в памятных мероприятиях приняли власти региона, родственники погибших, руководство гидроэлектростанции и другие. Поминальную литургию провел архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании «РусГидро», 17 августа 2017 года ровно в 8 часов 13 минут по местному времени по громкой радиосвязи на всех объектах Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса и центральной площади Черемушек в память о погибших в трагедии была объявлена минута молчания. Под звуки метронома сотрудники станции и специалисты подрядных организаций на несколько минут прекратили работу, чтобы почтить память погибших.

«Авария на Саяно-Шушенской ГЭС унесла 75 человеческих жизней и изменила судьбы многих людей, многих семей. Знаю, насколько это тяжёлое испытание — терять родных, дорогих и близких людей. С годами эта боль становится всё острее. Так важно, что вы нашли в себе силы пережить эту беду, чтобы растить и воспитывать детей и внуков, радоваться их успехам. Вы продолжаете трудиться и думаете о будущем. Низкий поклон за это мужество и терпение», — сказал глава республики Виктор Зимин, добавив, что «техногенная авария в Хакасии заставила всех кардинально изменить подходы к вопросам безопасности».

По информации властей региона, после катастрофы провели комплексную реконструкцию ГЭС, появилась автоматизированная система контроля состояния плотины, был построен береговой обводной водосброс. Появилась система вибрационного контроля, срабатывающая на остановку агрегата и сброс аварийного затвора. Все оборудование системы связи вынесли на незатопляемые отметки. Нуждающимся членам семей погибших приобретались квартиры. Неработающих родственников погибших трудоустроили, заверили в правительстве Хакасии, подчеркнул, что это далеко не весь список мер помощи родственникам погибших и пострадавших.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на скамье подсудимых после аварии на СШГЭС оказались семь человек.

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Восстановительные работы на Саяно-Шушенской ГЭС были долгими и трудоёмкими. В 2014 году произошёл пуск наиболее пострадавшего во время аварии гидроагрегата №2. Именно это событие ознаменовало собой завершение работ по восстановлению СШГЭС. С вводом ГА №2 располагаемая мощность гидроэлектростанции достигла проектной установленной — 6 400 МВт. К концу 2014 года Саяно-Шушенская ГЭС была полностью оснащена новым современным оборудованием. По итогам 2014 года суммарная выработка электроэнергии Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС, по данным «РусГидро», составила более 20,3 млрд.кВт.час.