Дело Arctic Sea
Организатор захвата Arctic Sea объявлен в международный розыск (Архангельская область)
Эстонец Кросс Эрик-Нийлес, обвиняемый в организации захвата сухогруза Arctic Sea, объявлен в международный розыск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе архангельского регионального СУСКР. Напомним, что уголовное дело выделено из уголовного дела, возбужденного по признакам преступления...
13 января 2012
Заказчика захвата судна Arctic Sea могут объявить в международный розыск (Архангельская область)
Заказчик пиратского захвата сухогруза Arctic Sea, бизнесмен и экс-советник президента Грузии Михаила Саакашвили Ээрик-Нийлес Кросс может быть объявлен в международный розыск. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому АО...
10 января 2012
Пираты, захватившие Arctic Sea, отправятся в колонию на 7-12 лет (Архангельск)
Сегодня, 24 марта Архангельский областной суд вынес приговор в отношении шестерых жителей Прибалтики, захвативших в 2009 году сухогруз Arctic Sea. Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 227 УК РФ (пиратство) и приговорил к срокам лишения свободы от 7 до 12 лет, передает корреспондент ИА REGNUM. Так...
24 марта 2011
Пираты, захватившие "Arctic Sea", признали свою вину (Архангельск)
23 марта огласят решение по делу о нападении на морское грузовое судно "Arctic Sea" в зале судебных заседаний Архангельского областного суда. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь суда Ксения Соловьева. Рассмотрение дела проходит в открытом судебном заседании. На скамье подсудимых - жители...
22 марта 2011
Адвокаты захватчиков "Arctic Sea" считают несправедливым лишать подсудимых свободы более чем на семь лет
Сокращение срока, требуемого стороной обвинения и отмена исков пострадавших о возмещении имущества - все, на что рассчитывают обвиняемые по делу о нападении на морское грузовое судно "Arctic Sea", сообщает ИА REGNUM. Сегодня в Архангельском областном суде прошли прения по делу, в ходе которого...
1 марта 2011
По делу Arctic Sea начались прения (Архангельск)
1 марта в Архангельском областном суде начнутся прения по делу о нападении на морское грузовое судно "Arctic Sea". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного суда, судебное следствие по делу завершено. Судебные прения - это самостоятельная часть судебного разбирательства, в котором стороны...
1 марта 2011
1 марта в Архангельском областном суде начнутся прения по делу "Arctic Sea"
1 марта 2011 года в Архангельском областном суде начнутся прении по делу о нападении на морское грузовое судно "Arctic Sea". Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсуда. В прениях выступит сторона государственного обвинения, адвокаты подсудимых и подсудимые. Наделены правом выступить в...
25 февраля 2011
Пираты раскрывают секреты сухогруза Arctic Sea (Архангельск)
В Архангельском областном суде идет слушание дела о захвате пиратами судна Arctic Sea, принадлежащего компании "Солчарт-Архангельск". По показаниям пиратского капитана, заказчиком рискованной авантюры является эстонский бизнесмен, политик, бывший офицер контрразведки и бывший военный советник...
16 февраля 2011
Обвиняемые в захвате Arctic Sea говорят, что их нанимали для охраны судна (Архангельск)
Накануне в Архангельском областном суде завершилось очередное заседание по делу о захвате сухогруза Arctic Sea. В своих показаниях обвиняемые в пиратстве утверждают, что не знали о предстоящем захвате судна и договаривались с "работодателем" об охране судна в период его досмотра, передает...
11 февраля 2011
Суд по делу Arctic Sea: Захватчики судна скоро будут давать показания
7 февраля продолжились слушания по делу группы человек, захвативших судно Arctic Sea. Слушания идут с 23 декабря 2010 года. За это время были заслушаны показания свидетелей и потерпевших, другие свидетельства, заявленные со стороны обвинения. Судом уже изучена различного рода документация...
7 февраля 2011
В Архангельском суде началось рассмотрение дела о захвате Arctic Sea
Сегодня, 23 декабря, в Архангельске состоялось первое заседание по делу о захвате пиратами судна Arctic Sea. Обвиняемых шестеро - один гражданин РФ, один гражданин Латвии, один гражданин Эстонии и трое лиц без гражданства. Им предъявлено обвинение по п. 1 ч. 3 ст. 30 УК РФ (пиратство). Как сообщила...
23 декабря 2010
Обвиняемые по делу Arctic Sea отказались от суда присяжных (Архангельск)
16 декабря в Архангельском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении шести лиц, обвиняемых в пиратстве. Один из подсудимых является гражданином Российской Федерации, три - лицами без гражданства, один - гражданином Латвии и один - гражданином Эстонии. Как...
16 декабря 2010
В Архангельской области началось рассмотрение уголовного дела о захвате сухогруза "Арктик Си"
16 декабря в Архангельской областном суде состоится предварительное слушание по уголовному делу в отношении организованной группы из шести человек, обвиняемых в захвате сухогруза "Арктик Си". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, органами предварительного следствия Дмитрий...
16 декабря 2010
Назначено предварительное слушание по делу в отношении захватчиков Arctic Sea (Архангельск)
На 16-17 декабря в Архангельском областном суде назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении шести лиц, обвиняемых в пиратстве. Один из обвиняемых является гражданином Рроссийской Федерации, три - лицами без гражданства, один - гражданин Латвии и один - гражданин Эстонии. Как...
9 декабря 2010
Дело в отношении напавших на Arctic Sea поступило в Архангельский областной суд
25 ноября в Архангельский областной суд поступило уголовное дело в отношении мужчин, обвиняемых в пиратском захвате судна Arctic Sea. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM Новости пресс-секретарь областного суда Ксения Соловьева, пока дело еще никому не передано - судья и дата предварительного...
26 ноября 2010
Завершено расследование дела третьего участника нападения на Arctic Sea
Уголовное дело в отношении участника нападения на судно "Арктик Си" поступило для утверждения обвинительного заключения в Генеральную прокуратуру РФ. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ, мужчина обвиняется в совершении преступления...
1 ноября 2010
Дело одного из организаторов нападения на Arctic Sea направлено в суд (Москва)
Завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Савинса, обвиняемого в пиратствt, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе СКП РФ. Савинс являлся одним из участников организованной преступной группы, совершивших захват в ночь с 24 на 25 июля 2009 года судна Arctic Sea с российским...
17 мая 2010
Осужден один из захватчиков Arctic Sea
В Москве вынесен приговор суда в отношении одного из участников нападения на судно "Арктик Си". Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину РФ Андрею Луневу. Он...
7 мая 2010
Моряки с Arctic Sea будут добиваться зарплаты через суд (Архангельск)
Четверо членов экипажа сухогруза Arctic Sea, который был захвачен пиратами летом 2009 года, до сих пор не получили зарплату за два месяца, которые они провели на судне после освобождения из плена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщил председатель областного профсоюза моряков Александр...
12 февраля 2010
Пропавшая адвокат фигуранта по делу о захвате Arctic Sea нашлась в Москве
Адвокат гражданина Эстонии Евгения Миронова - одного из фигурантов по делу о захвате сухогруза Arctic Sea Елена Лебедева -Романова, о пропаже которой сообщалось ранее, нашлась, сообщает Сити-FM. Елена Лебедева-Романова находится в Москве, ее отсутствие связано с профессиональной деятельностью. Как...
13 декабря 2009