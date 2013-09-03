Убийство правозащитницы Натальи Эстемировой
Экс-замруководителя подмосковного управления приставов задержали по обвинению в педофилии
В Москве задержали бывшего замруководителя Управления судебных приставов Московской области Андрея Каминова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Москве продолжают расследование...
3 сентября 2013
Три новых подозреваемых появились в деле об убийстве правозащитницы Эстемировой
Следствие по делу о похищении и убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой продлится до 14 октября. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ 15 августа, следователи обоснованно полагают, что к совершению этих преступлений причастен не только Алхазур Башаев, но и трое его соучастников...
15 августа 2013
Следствие по делу Натальи Эстемировой продлено до 15 августа
Следственный комитет РФ продолжает расследование уголовного дела о похищении и убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой. Об этом сегодня, 15 июля, заявил представитель СКР Владимир Маркин. На данный момент установлено, что к совершению убийства Эстемировой причастен Алхазур Башаев. Это полностью...
15 июля 2013
Слушания по жалобе Кадырова на оправдательный приговор главе "Мемориала" перенесены
Слушания по апелляционной жалобе главы Чечни Рамзана Кадырова на оправдательный приговор руководителю правозащитного центра " Мемориал " Олегу Орлову, которые должны были состояться сегодня, 8 августа, перенесены на 4 октября 2011 года. Соответствующее решение принял Хамовнический суд Москвы...
8 августа 2011
Бастрыкин велел рассмотреть версии убийства Эстемировой, высказанные "Мемориалом"
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу активизировать расследование уголовного дела об убийстве известной правозащитницы Натальи Эстемировой, сообщили ИА...
21 июля 2011
Ингушский правозащитник верит результатам независимого расследования убийства Эстемировой
Ингушский правозащитник Магомед Муцольгов высоко оценил работу своих коллег из правозащитного центра "Мемориал", проведших собственное расследование убийства журналистки Натальи Эстемировой. "Я не знаю, окажет ли влияние появление доклада на ход следствия, но обычно "Мемориал" печатает только...
15 июля 2011
Оглашены результаты независимого расследования убийства Натальи Эстемировой
Поскольку на протяжении двух лет "следствие систематически нарушает права протерпевшей по делу об убийстве российской правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой ", члены международной федерации за права человека (FIDH), правозащитного центра "Мемориал", а также журналисты "Новой газеты"...
14 июля 2011
Приговор главе "Мемориала" в деле о клевете на Кадырова огласят 14 июня
Приговор главе правозащитного центра " Мемориал " Олегу Орлову, обвиняемому в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова, будет оглашен 14 июня. Напомним, руководитель правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов публично заявил о личной или опосредованной вине Рамзана Кадырова в гибели сотрудницы...
9 июня 2011
Мэр Грозного будет допрошен по делу о клевете главы "Мемориала" на Кадырова
Мировой суд Хамовнического района Москвы допросит в качестве свидетеля мэра Грозного Муслима Хучиева по уголовному делу руководителя правозащитного центра " Мемориал " Олега Орлова, обвиняемого в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Также в качестве свидетеля на заседание для допроса будет...
12 мая 2011
Убийца Натальи Эстемировой объявлен в международный розыск
В Следственном комитете продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 15 июля 2009 года в Грозном правозащитницы центра "Мемориал" Натальи Эстемировой. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе СКП РФ, установлена личность исполнителя убийства, его причастность к преступлению...
16 июля 2010
В Санкт-Петербурге вспоминают Наталью Эстемирову
Сегодня,15 июля, в годовщину убийства правозащитницы Натальи Эстемировой в Санкт-Петербурге представят книгу, посвященную ее памяти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в Научно-исследовательском центре (НИЦ) " Мемориал ", названием книги стала строка ахматовского стихотворения "Меня, как...
15 июля 2010
Установлена личность убийцы Натальи Эстемировой
Следственными органами установлена личность убийцы правозащитницы Натальи Эстемировой, сообщили ИА REGNUM Новости в правоохранительных органах Чечни. В настоящее время ведется розыск подозреваемого. Официального подтверждения информации пока нет. Как ранее сообщало ИА REGNUM Новости, Наталья...
25 февраля 2010
Общественники, духовенство и мать Кадырова просят его отозвать судебные иски
Представители Общественной палаты РФ обратились к президенту Чечни Рамзану Кадырову с просьбой отозвать из судебных и правоохранительных органов иски к правозащитникам Олегу Орлову, Людмиле Алексеевой, а также к группе журналистов и редакции "Новой газеты", сообщает пресс-секретарь президента ЧР...
9 февраля 2010
Мосгорсуд отклонил жалобу по иску Кадырова к "Мемориалу"
Сегодня, 21 января, Мосгорсуд отклонил жалобу главы правозащитного центра " Мемориал " Олега Орлова на судебное решение по иску президента Чечни Рамзана Кадырова о защите чести и достоинств. Решение суда о частичном удовлетворении иска Кадырова к правозащитному центру "Мемориал" и его руководителю...
21 января 2010
Европейский парламент обеспокоен новой оборонной стратегией России
За неделю до саммита Россия-ЕС, Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую Россию соблюдать общепринятые нормы в сфере прав человека и энергетической безопасности. Евродепутаты подчеркнули, что в этом году премия "За свободу мысли" им. Андрея Сахарова, присужденная ассоциации "...
12 ноября 2009
Допрос главы "Мемориала" по иску Кадырова перенесен
Запланированный на сегодня допрос главы правозащитного центра " Мемориал " Олега Орлова не состоялся по причине болезни адвоката Генри Резника. По предварительным данным, допрос пройдет 12 или 13 ноября, передает "Право.Ru". В отношении Олега Орлова 27 октября по иску президента Чечни Рамзана...
9 ноября 2009
Кадыров снова подал в суд на главу "Мемориала"
По заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова возбуждено уголовное дело о клевете в отношении главы правозащитного центра " Мемориал " Олега Орлова, заявил адвокат Кадырова Андрей Красненков. Дело возбуждено управлением организации дознания ГУВД по Москве по ч. 2 и 3 ст. 129 (клевета) УК РФ. Эта...
27 октября 2009
Омбудсмен Чечни призывает правозащитников отказаться от премии Сахарова
Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурди Нухажиев считает присуждение Европарламентом премии Сахарова трем российским правозащитникам заказным. По его мнению, номинанты премии за 2009 год Людмила Алексеева, Сергей Ковалев и Олег Орлов пытаются монополизировать право на...
27 октября 2009
СКП почти раскрыл дело об убийстве Эстемировой
Уголовное дело об убийстве сотрудницы правозащитного центра " Мемориал " Натальи Эстемировой находится "на грани раскрытия", сообщил председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин. На торжественной конференции к 55-летию службы криминалистики в органах прокуратуры...
19 октября 2009
Кадыров потребует большей компенсации по иску к "Мемориалу"
Президент Чечни Рамзан Кадыров собирается потребовать увеличения размера компенсации по иску к правозащитному центру " Мемориал " и его руководителю Олегу Орлову. Адвокат Кадырова Андрей Красненков заявил, что истец считает сумму маленькой. На днях в Мосгорсуд будет подана кассационная жалоба на...
15 октября 2009