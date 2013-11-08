Убийство министра внутренних дел Дагестана
Военная коллегия ВС РФ оставила без изменения приговор убийце главы МВД Дагестана
Жалобу Андрея Резанова, бывшего военнослужащего, обвиняемого в убийстве министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова, в которой он просил о пересмотре дела, Военная коллегия Верховного суда России оставила без удовлетворения. По приговору, вступившему в законную силу, Резанов...
8 ноября 2013
Убийца министра внутренних дел Дагестана получил 15 лет строгого режима
Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня, 25 июня, признал Андрея Резанова виновным в убийстве министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова и приговорил его к 15 годам заключения. "Путем частичного сложения наказаний, суд постановил приговорить Андрея Резанова к 15 годам...
25 июня 2013
Андрей Резанов признал вину в убийстве главы МВД Дагестана Адильгерея Магомедтагирова
Сегодня, 25 июня в Северокавказском окружном военным суде в Ростове-на-Дону обвиняемый в убийстве министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова военнослужащий Министерства обороны Российской Федерации Андрей Резанов признал свою вину в совершенном преступлении, пишет газета...
25 июня 2013
Заседание по делу об убийстве главы МВД Дагестана отложено на неделю
В Северо-Кавказском окружном военном суде начался процесс над военнослужащим Министерства обороны Российской Федерации Андреем Резановым, обвиняемом в убийстве министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова. Андрей Резанов признал свою вину, заключив досудебное соглашение о...
18 июня 2013
Слушания по делу об убийстве главы МВД Дагестана начнутся 18 июня
В Северо-Кавказском окружном военном суде 18 июня начнется слушание уголовного дела в отношении военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации Андрея Резанов, обвиняемого в убийстве министра внутренних дел Республики Дагестан Адильгерея Магомедтагирова и сопровождавших его лиц. Об этом...
14 июня 2013
Военнослужащий Минобороны РФ ответит в суде за убийство главы МВД Дагестана
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Военнослужащий Министерства обороны Российской Федерации Андрей Резанов предстанет перед судом по обвинению в убийстве министра...
29 апреля 2013
Родственники арестованных по делу об убийстве главы МВД Дагестана планируют митинг в Ботлихе
"После того, как милиция 2 марта разогнала центре Махачкалы родственников и друзей арестованных по делу об убийстве Магомедтагирова, мы планируем новый митинг, который пройдет уже в Ботлихе, откуда родом арестованные," - заявил ИА REGNUM Новости организатор митинга 1 марта, председатель...
18 марта 2010
К подозреваемому в убийстве главы МВД Дагестана допустили адвоката
9 марта к одному из задержанных по делу об убийстве министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова Шамсуле Борзиеву допустили адвоката. По словам адвоката Борзиева Адильгерея Омарова, к подзащитному его обещали допустить еще 2 марта, однако доступ был получен лишь через неделю...
15 марта 2010
В Махачкале разогнан митинг в защиту обвиняемых в убийстве главы МВД
2 марта в центре Махачкалы, по разным данным, до 500 человек пытались провести митинг с требованием соблюдать закон при проведении следствия в отношении задержанных по подозрению в причастности к убийству министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова. Как ИА REGNUM Новости сообщили в...
3 марта 2010
Расследование убийства министра привело к массовым протестам (Дагестан)
Несанкционированный митинг на площади Ленина в Махачкале 1 марта собрал более тысячи человек. Его инициаторами стали родственник дагестанцев, арестованных по делу об убийстве министра внутренних дел Дагестана Адильгирея Магомедтагирова. По данным ИА REGNUM Новости, акция протеста продолжалась...
1 марта 2010
Троим подозреваемым в убийстве главы МВД Дагестана предъявлены обвинения
Троим фигурантам по делу об убийстве главы МВД Дагестана Адильгерея Магомедтагирова - двум пособникам и исполнителю убийства - предъявлены обвинения. Предъявление обвинения еще одному пособнику и организатору преступления планируется в ближайшее время. Напомним, что Адильгирей Магомедтагиров...
26 февраля 2010
СКП: Раскрыто убийство министра внутренних дел Дагестана
Сотрудниками правоохранительных органов задержаны пять подозреваемых в убийстве министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова и начальника тылового подразделения МВД республики Абдуразака Абакарова, совершенного 5 июня 2009 года в Махачкале, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе...
24 февраля 2010
Глава Следственного комитета проконтролировал ход расследования громких убийств на Кавказе
Председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александр Бастрыкин на минувшей неделе провел ряд оперативных совещаний в республиках Северного Кавказа с участием следственных групп и руководителей правоохранительных органов республик. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM...
3 августа 2009
В расследовании громких преступлений на Северном Кавказе появились зацепки
Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил сегодня, 24 июля, что по ряду громких преступлений, совершенных на Северном Кавказе, есть достаточно хорошая перспектива раскрытия. "Очень неплохо идет расследование по покушению на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, достаточно серьезно...
24 июля 2009
Нургалиев заявил о скором раскрытии убийства главы МВД Дагестана
Следственные органы вышли на след убийц министра внутренних дел Дагестана Адильгирея Магомедтагирова, заявил сегодня, 25 июня, находящийся с рабочим визитом в Дагестане министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев. "У следственных органов МВД есть некоторые ниточки, которые в скором времени приведут...
25 июня 2009
Общественность предлагает кандидатов на пост главы МВД Дагестана
В пятницу, 19 июня Независимый профсоюз работников правоохранительных органов Дагестана выступил с заявлением по поводу предстоящего назначения министра внутренних дел этой республики. "Мы предлагаем на должность министра внутренних дел Дагестана полковника милиции Салиха Гаджиева, в данный момент...
19 июня 2009
Муху Алиев: У нас нет оснований для введения КТО на территории Дагестана
Для введения режима КТО на территории республики никаких оснований нет, заявил президент Дагестана Муху Алиев на пресс-конференции 10 июня, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе главы республики. "Да, произошли резонансные преступления, но вы же знаете, в каких случаях вводится режим...
11 июня 2009
Бастрыкин ознакомился с ходом расследования убийств высокопоставленных чиновников на Северном Кавказе
Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин накануне провел в республиках Северного Кавказа ряд оперативных совещаний, на которых заслушал информацию о ходе расследования убийств высокопоставленных чиновников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в...
11 июня 2009
Для координации действий по расследованию громких убийств на Северный Кавказ прибыл глава СКП России
Сегодня председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин прибыл на Северный Кавказ с целью координации действий правоохранительных структур, осуществляющих расследование и оперативное сопровождение по уголовным делам об убийствах министра внутренних дел Республики Дагестан...
10 июня 2009
"Лесные" ответили на визит Медведева (Дагестан)
В Дагестане продолжается операция правоохранительных органов по поиску боевиков сразу в двух районах республики - Карабудахкентском и Буйнакском. Как сообщили ИА REGNUM Новости в МВД Дагестана, в эти районы стягиваются дополнительные людские силы и техника. Напомним, что в ночь с 9 на 10 июня...
10 июня 2009