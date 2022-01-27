Убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастас
Верховный суд РФ сократил срок осужденной по делу об убийстве Маркелова
Срок наказания Евгении Хасис, которая была осуждена по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, снижен с 18 до 17 лет лишения свободы Верховным судом РФ. Об этом 27 января сообщает РИА Новости. Уточняется, что судом было из-за истечения срока давности...
27 января 2022
ВС РФ отправил на пересмотр дело неонацистов Тихонова и Хасис
Дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, направлено на пересмотр в апелляционную инстанцию. Таково решение Верховного суда России от 8 декабря. Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что...
8 декабря 2021
400 человек участвуют в антифашистском шествии в Москве
Около 400 человек принимают участие в акции в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой в центре столицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Примерно в 14:30 мск колонна участников антифашистской акции стартовала...
19 января 2014
Участники экстремистского сообщества задержаны в Сербии и на Украине
О задержании двух участников экстремистского сообщества БОРН, находившиеся в международном розыске, сообщили сегодня, 13 мая, ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ. Как отметили в ведомстве, Илья Горячев и Михаил Волков были объявлены в международный розыск в рамках расследования...
13 мая 2013
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
В Москве завершилось шествие в память убитых в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и студентки Анастасии Бабуровой. Как 19 января передает корреспондент ИА REGNUM, в шествии, по разным данным, приняли участие от 500 до 700 человек. Шествие завершилось возле метро Кропоткинская, где на ул...
19 января 2013
Защита убийц Маркелова и Бабуровой обжалует приговор суда
18 лет колонии получила Евгения Хасис, гражданская жена Никиты Тихонова, признанного виновным в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Хасис признана 6 мая Мосгорсудом виновной в соучастии при убийстве адвоката. Тихонов ранее получил пожизненный срок за это...
6 мая 2011
Убийца Маркелова и Бабуровой получил пожизненный срок
К пожизненному заключению приговорил 6 мая Мосгорсуд Никиту Тихонова. Он признан виновным в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт по этому делу. В совершении убийства обвинялись один из основателей журнала "Русский...
6 мая 2011
Приговор обвиняемым в убийстве Маркелова и Бабуровой вынесут 6 мая
Приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Мосгорсуд огласит завтра, 6 мая. Ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт по этому делу. В совершении убийства обвиняются один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка...
5 мая 2011
Родители погибшей журналистки Бабуровой заявили иск на 5 млн рублей
Потерпевшие Эдуард и Лариса Бабуровы, родители журналистики "Новой газеты" Анастасии Бабуровой, застреленной вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым, заявили гражданский иск в отношении Никиты Тихонова о взыскании материальных затрат в размере 40 тысяч рублей и компенсации морального ущерба...
5 мая 2011
Присяжные вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве антифашиста Маркелова
Коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве адвоката межреспубликанской коллегии адвокатов Москвы Станислава Маркелова и внештатного корреспондента издательства "Новая газета" Анастасии Бабуровой. Виновными в совершении этого преступления признаны...
29 апреля 2011
Сегодня присяжные вынесут вердикт по делу об убийстве Маркелова
28 апреля ожидается вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Подсудимые националисты Никита Тихонов и Евгения Хасис отрицают свою причастность. Гособвинение считает, что их вина в убийстве полностью доказана. Напомним...
28 апреля 2011
Любые проявления экстремизма надо подавлять беспощадно - депутат Госдумы
В многонациональной России необходимо подавлять любые опасные действия, будь то экстремистские проявления русского или исламского типа, когда по национальной идее убивают, преследуют - это подрыв стабильности в стране. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил заместитель руководителя...
26 февраля 2011
Правозащитники обеспокоены активностью националистических групп (Санкт-Петербург)
В последние месяцы резко активизировалась деятельность националистических групп, что привело к массовым беспорядкам в декабре 2010 года на Манежной площади в Москве и на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге и к совершению ряда преступлений на почве расовой ненависти. Как сообщает корреспондент...
19 января 2011
У Никиты Тихонова нашли оружие другого преступления
При обыске квартиры Никиты Тихонова и его гражданской жены Евгении Хасис, которые обвиняется в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, нашли пистолет, из которого был застрелен Расул Халилов из националистической группировки "Черные ястребы", сообщил журналистам...
18 января 2011
Никита Тихонов, обвиняемый в убийстве Маркелова, не признает свою вину
Никита Тихонов, обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, не признает свою вину. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции адвокат Никиты Александр Васильев. "Доказательства /против Тихонова. - прим. ИА REGNUM / считаю по большей части неубедительными...
18 января 2011
В Мосгорсуде начался процесс по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой
11 января в Мосгосуде начался судебный процесс по уголовному делу об убийстве адвоката межреспубликанской коллегии адвокатов г. Москвы Станислава Маркелова и внештатного корреспондента издательства "Новая газета" Анастасии Бабуровой, сообщила пресс-служба СКП. В ходе следствия Главным следственным...
11 января 2011
СКП опроверг информацию о том, что судья Чувашов и адвокат Маркелов были убиты из одного оружия
Следственный комитет при прокуратуре РФ опроверг информацию о том, что федеральный судья Эдуард Чувашов и адвокат Межреспубликанской коллегии адвокатов города Москвы Станислав Маркелов были убиты из одного оружия. С таким заявлением выступил сопредседатель националистического центра "Русский...
14 апреля 2010
Обвиняемым в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой продлен срок задержания (Москва)
Басманный районный суд Москвы продлил сроки задержания под стражей обвиняемым в убийстве адвоката Межреспубликанской коллегии адвокатов города Москвы Станислава Маркелова и внештатного корреспондента издательства "Новая газета" Анастасии Бабуровой. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе...
14 апреля 2010
После пикета памяти Маркелова и Бабуровой задержаны 20 человек
19 января в Москве прошло шествие памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. По данным ГУВД столицы, на разрешенный властями пикет собралось около 200 человек. Акция была инициирована общественной организацией "Комитет 19 января". Участники акции вышли...
20 января 2010
Мэрия Москвы: организаторы митинга в память Маркелова подали заявку слишком рано
Заявления правозащитников о "запрете" московскими властями митинга памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убитых нацистами в Москве 19 января 2009 года, назначенного на 19 января 2010 года, "носят откровенно провокационный характер". Об этом говорится в заявлении мэрии Москвы. По...
15 января 2010