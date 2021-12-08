Москва, 8 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, направлено на пересмотр в апелляционную инстанцию. Таково решение Верховного суда России от 8 декабря.

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Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что производство по делу Тихонова и Хасис возобновил в соответствии с решением ЕСПЧ президиум ВС РФ. Суд отменил кассационное определение и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Тихонов и Хасис останутся под стражей 8 марта 2022 года, повторное апелляционное рассмотрение дела пройдёт в Верховном суде. Решение о пересмотре принято в связи с давлением на коллегию присяжных, выносивших приговор, рассказал Аграновский ТАСС.

«В дальнейшем будем добиваться отмены приговора в принципе», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, Маркелова и Бабурову убили в январе 2009 года в Москве, виновными в убийстве суд признал одного из основателей журнала «Русский образ» Никиту Тихонова и активистку организации «Русский вердикт» Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис — к 18 годам тюрьмы. Тихонов входил в число руководителей так называемой Боевой организации русских националистов, на счету которой — убийства на почве идеологической и расовой ненависти. В феврале 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что присяжные не были беспристрастны, когда выносили приговор.

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