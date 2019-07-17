Теракт в Мумбаи
Подозреваемый в организации атак в Мумбаи арестован в Пакистане
В Пакистане по обвинению в финансировании терроризма арестовали Хафиза Саида, которого подозревают в организации атак боевиков на индийский город Мумбаи в 2008 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главного министра провинции Пенджаб, передает агентство Reuters. Арест был произведен за несколько...
17 июля 2019
Пакистан выпускает из-под ареста организатора терактов в Мумбаи
Пакистанский суд отклонил требование правительства о продлении срока домашнего ареста для Хафиза Саида, которого считают организатором теракта 2008 года в индийском Мумбаи, передает Associated Press. По словам пресс-секретаря Саида Яхьи Муджахида, комиссия из трех судей отклонила просьбу о...
23 ноября 2017
Участник терактов в Мумбаи просит помощи у Пакистана
Индия в понедельник вечером передала главе пакистанской дипломатической миссии в Дели послание налетчика, единственного, который выжил во время нападений на индийский город Мумбаи. По сообщению интернет-сайта индийской газеты "Таймс оф Индиа", Аджмаль Амир Касаб в письме признал, что все налетчики...
22 декабря 2008
В Индии законодательно ужесточают борьбу с террором
После нападений в Мумбаи жители Индии требуют от властей усилить органы безопасности. Нижняя палата индийского парламента одобрила два новых законопроекта по борьбе с терроризмом после недавних нападений боевиков в Мумбаи. Согласно одному из них, создается новое Национальное следственное агентство...
18 декабря 2008
Власти Пакистана не позволят иностранцам расследовать теракт в Мумбаи
Пакистанские власти заявляют, что не позволят иностранцам вести расследование по делу о нападениях в индийском Мумбаи в прошлом месяце. Об этом, в частности, заявил премьер-министр этой страны, передает "Эхо Москвы". Напомним, британский премьер Гордон Браун во время визита в Исламабад обратился к...
16 декабря 2008
В столице Еврейской АО в память о погибших от рук террористов в Мумбае установили мемориальный знак
12 декабря в Биробиджане на территории общинного центра "Фрейд" открыли памятный знак в память о погибших при террористическом акте в индийском городе Мумбай, сообщает ИА "Восток-Медиа". На митинге присутствовали представители еврейской общины, городской и областной власти, общественность. Главный...
12 декабря 2008
Пакистанские спецслужбы арестовали подозреваемого в организации терактов в Мумбаи
Пакистанские спецслужбы арестовали командира запрещенной группы "Лашкар-и-Таиба", которую считают организатором нападений на Мумбаи. Как сообщают мировые агентства со ссылкой на пакистанские СМИ, во время рейда пакистанских вооруженных сил в пяти километрах от столицы штата Кашмир Музаффарабад был...
8 декабря 2008
В Индии продолжается допрос подозреваемых по делу о теракте в Мумбаи
Индийская полиция продолжила допрос двух подозреваемых в причастности к организации теракта в Мумбаи, арестованных 5 декабря. Тем временем, в Пакистане, который в Индии считают причастным к осуществлению теракта, утверждают, что индийское руководство планировало нанести удар по соседней стране...
7 декабря 2008
В Индии арестованы подозреваемые по делу о терактах в Мумбаи
Полиция Индии арестовала двоих человек в Калькутте по подозрению в причастности к нападениям в Мумбаи. В настоящее время арестованных допрашивают в связи с поставками боевикам SIM-карт, использованных в Мумбаи, сообщает Русская служба Би-би-си. Другие подробности об обвинениях, которые, возможно...
6 декабря 2008
Пакистан должен принять жесткие меры против терроризма - госсекретарь США
Пакистан должен принять жесткие меры против терроризма. С таким призывом к властям Пакистана обратилась 4 декабря госсекретарь США Кондолиза Райс в ходе незапланированного визита в Исламабад. "Глобальная угроза экстремизма и терроризма должна быть отражена всеми государствами, которые должны...
4 декабря 2008
Россия готова сотрудничать с Индией в деле борьбы с терроризмом: Дмитрий Медведев
Теракты в Мумбаи были явно направлены против порядка, они наносят ущерб государственности и представляют исключительную опасность для общества. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью индийскому телеканалу "Дурдаршан", текст которого распространила сегодня, 4 декабря...
4 декабря 2008
Госсекретарь США прибыла в Индию улаживать конфликт
Государственный секретарь США Кондолиза Райс прибыла в Индию улаживать конфликт в регионе. О возможном визите госсекретаря США в Пакистан пока не сообщается. Как передает ВВС, она заявила, что Пакистан должен предпринять действия для того, чтобы организаторы нападений в Мумбаи были привлечены к...
4 декабря 2008
В аэропортах трех городов Индии усилены меры безопасности
Усиленные меры безопасности введены сегодня вечером в аэропортах трех городов Индии - Дели, Бангалоре и Ченнаи - в связи с угрозой террористических атак. Поводом для тревоги стали полученные индийскими спецслужбами сведения о том, что несколько террористов, проникших в страну из Пакистана и...
3 декабря 2008
Индия назвала организатора терактов в Мумбаи
Индия считает организатором нападений в Мумбаи одного из лидеров пакистанской военной группировки "Лашкар-и-Таиба" Юсуфа Музаммила и требует от Пакистана его выдачи и принятия мер против группировки. По данным источника Wall Street Journal в индийской полиции, группа из 10 террористов, которые...
3 декабря 2008
Госдума призывает вернуть антитеррористическую коалицию ведущих стран в связи с терактами в Мумбаи
Заявление в связи с террористическими актами в индийском городе Мумбаи приняла Государственная дума РФ в ходе заседания 3 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в заявлении выражается глубокое возмущение в связи с чудовищным актом, направленным в первую очередь против дружественного России...
3 декабря 2008
Госдума обсудит заявление в связи с терактами в индийском Мумбаи
Сегодня, 3 декабря, Государственная дума РФ, как ожидается, примет заявление в связи с террористическими актами в индийском городе Мумбаи, сообщает ИА REGNUM. В заявлении предлагается вернуть на политическую сцену антитеррористическую коалицию ведущих держав мира и добиться безусловного претворения...
3 декабря 2008
Террорист, арестованный в Мумбаи, дал первые показания (Индия)
Единственный выживший после терактов в индийском Мумбаи боевик уже дал первые показания. Его задержание было снято очевидцем. Как передают "Вести", террориста зовут Азам Амир Касав, ему 21 год, он гражданин Пакистана, подготовку проходил в одном из пакистанских лагерей. По словам Касава, боевики...
1 декабря 2008
Индия выразила протест Пакистану и потребовала выдачи террористов
Сегодня, 1 декабря, Индия выразила протест Пакистану в связи с произошедшими в Мумбае террористическими актами и потребовала выдачи двух террористов, предположительно участвовавших в подготовке терактов. Пакистан в свою очередь потребовал предоставить доказательства их виновности, сообщает...
1 декабря 2008
Власти Индии были предупреждены о возможном нападении с моря еще несколько месяцев назад
Власти Индии были предупреждены о возможном нападении с моря еще несколько месяцев назад. Об этом сообщает арабский телеканал Al Jazeera со ссылкой на документ, который телеканал считает докладом разведки властям. По сведениям из этого документа, индийские спецслужбы должны были быть готовыми к...
1 декабря 2008
В Индии продолжаются отставки в связи с терактами в Мумбаи
Премьер-министр индийского штата Махараштра Виласрао Дешмух заявил о готовности уйти в отставку после аналогичного решения своего заместителя, принятого в связи с терактами в столице штата Мумбаи. "Я подал прошение об отставке. Если ответственность за теракт лежит на премьер-министре, я уйду...
1 декабря 2008