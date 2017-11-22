Лахор, Пакистан, 23 ноября, 2017, 02:36 — ИА Регнум. Пакистанский суд отклонил требование правительства о продлении срока домашнего ареста для Хафиза Саида, которого считают организатором теракта 2008 года в индийском Мумбаи, передает Associated Press.

Nicholas (Nichalp) После атаки террористов на Мумбаи. 2008

По словам пресс-секретаря Саида Яхьи Муджахида, комиссия из трех судей отклонила просьбу о продлении ареста, срок которого заканчивается 23 ноября.

Находившиеся под арестом соратники Саида по организации «Джамаат-уд-Дава» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая считается ответвлением террористической группировки «Лашкаре-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уже были отпущены на свободу.

Хафиз Саид называется организатором теракта в Мумбаи 2008 года, который унес жизни 195 человек. В США «за голову» Саида назначена награда в $10 млн.

Группировка «Лашкаре-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к которой относят Саида и его соратников, ведет террористическую борьбу в Индии с конца 1980-х годов.

Наиболее известными атаками группировки являются взрывы в Дели в октябре 2005 года, в результате которых погибли 62 человека, около 500 получили ранения; серия атак в Варанаси в марте 2006 года, жертвами которой стали 28 человек, более 100 были ранены; трехдневная атака на Мумбаи в ноябре 2008 года, которая унесла жизни 195 человек.